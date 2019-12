Une nouvelle mise à jour appliquée aux Tesla a été déployée pour répondre aux exigences de la régulation européenne en matière de conduite autonome. Ce qui réduit la fonctionnalité Autopilote.

En Europe, l’Autopilote va-t-il finir par devenir inutile ? Pour se plier aux récentes exigences de la législation drastique en matière de conduite autonome, Tesla a été contraint de mettre à jour la fonctionnalité. Ce qui la rend encore moins efficace. Dans un article publié le 17 décembre, Electrek partage un mail reçu par plusieurs propriétaires d’une Model S ou d’un Model X — sachant que la Model 3 est déjà livrée avec les limitations européennes.

On peut y lire que Tesla est désolé de la situation puisque les bénéfices de l’Autopilote sont fortement réduits à cause des lois en cours. « Nous allons continuer de tout faire pour que la fonctionnalité complète soit de nouveau disponible », promet le constructeur à celles et ceux qui ont dépensé plusieurs milliers d’euros pour un pack avancé.

Il y a quelques mois, Tesla avait déjà déployé une mise à jour pour agir sur l’assistance au maintien de cap, en réduisant l’angle avec lequel le volant peut tourner seul. Là, les nouvelles restrictions concernent davantage les changements de voie automatique.

Just got email from @Tesla Autopilot restrictions from Euro legislation : dual carriageway+ only lane changes, slower lane changes, limited steering angle (so it will drive off the road on bends !) 15s nag. Boo boo boo boo. If we leave Europe can we get the old AP back please ?

— Andy Hawken (@andiih) December 17, 2019