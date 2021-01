Tesla a mis à jour l'habitacle et les caractéristiques de la Model S et du Model X. Les deux voitures sont carrément devenues des consoles de jeux vidéo aussi puissantes que la PlayStation 5.

La berline Model S et le SUV Model X ont fait leur révolution. Tesla a décidé de mettre à jour ses deux voitures iconiques, se concentrant notamment sur l’intérieur. Le plus gros changement qui saute aux yeux est la disposition de l’écran principal, désormais au format paysage (comme sur la Model 3). Il permettra de mieux profiter des divertissements disponibles à bord, comme des jeux vidéo. Sur ce point, le constructeur promet « une qualité comparable aux consoles les plus récentes ».

Concrètement, la Model S et le Model X sont aussi puissantes… que la PlayStation 5.

Sur la page dédiée à la Model S (ou au Model X), on peut lire que la voiture 100 % électrique s’appuie sur une puissance graphique pouvant monter jusqu’à 10 téraflops. C’est l’équivalent d’une PlayStation 5, lancée en novembre dernier. Sur le marché des jeux vidéo, seule la Xbox Series X (12 téraflops) et certaines cartes graphiques récentes font mieux.

La Model S et le Model X embarquent une console aussi puissante que la PS5

Sur les photos officielles montrées par Tesla, on peut voir que l’interface permettra d’accéder à The Witcher 3 : Wild Hunt. S’il commence à dater, le RPG culte développé par CD Projekt Red reste une expérience en monde ouvert qui mobilise beaucoup de ressources pour tourner dans de bonnes conditions.

Dans un tweet publié le 28 janvier, Tesla a précisé : « Vous pourrez jouer à The Witcher 3, Cyberpunk et bien d’autres. » Avec une puissance de 10 téraflops, la Model S et le Model X feront a priori mieux tourner Cyberpunk 2077 que la PS4 et la Xbox One.

When the game crashes more than the car. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) January 28, 2021

Pour l’ergonomie, on rappelle qu’on peut facilement relier une manette à une voiture Tesla (comme le pad Xbox). « La compatibilité avec les manettes sans fil vous permet de jouer depuis n’importe quel siège », indique l’entreprise. Le nouvel habitacle intègre aussi un petit écran à l’arrière, ce qui permettra aux passagers de s’occuper lors d’un trajet. Le conducteur, lui, pourra toujours jouer pendant que sa voiture fait le plein à un Superchargeur, à l’arrêt, depuis l’écran Cinematic de 17 pouces proposant une définition confortable (2 200 x 1 300 pixels).

Aujourd’hui, les voitures conçues par Tesla sont déjà capables de faire tourner des jeux vidéo. L’onglet Arcade de l’interface permet d’accéder à certains oldies ou à des titres comme Cuphead et Stardew Valley. Il existe même un jeu exclusif jouable au volant : Beach Buggy Racing 2, que nous avions eu l’occasion d’essayer. Avec The Witcher 3 : Wild Hunt, on passe au rang supérieur.

