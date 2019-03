Tesla a officialisé son Model Y à l'occasion d'une conférence. Faisons le point.

C’est au cours d’une conférence organisée le 14 mars 2019 que Tesla a levé le voile sur son Model Y, quatrième voiture de sa gamme S3XY (oui, Elon Musk a fait cette blague sur scène beaucoup trop de fois). Après deux produits très luxueux (le Model X et la Model S), le SUV électrique compact vient s’ajouter à la Model 3 en pied de gamme. Ce qui ne veut pas dire qu’il s’agit d’un véhicule cheap, bien au contraire.

Elon Musk n’a évidemment pas manqué l’occasion de monter sur scène pour partager tous les détails concernant le Model Y. Comme répété depuis des mois, la voiture a beaucoup en commun avec la Model 3. Il prend d’ailleurs la forme d’une Model 3 surélevée et avec arrière retravaillé.

Prix Quel est le prix du Model Y ?

Tesla avait précisé que le Model Y coûterait un petit peu plus cher que la Model 3, dont le prix de base est descendu à 35 000 dollars depuis quelques semaines (en Amérique du Nord). Pour s’offrir la version SUV, il faudra débourser au minimum 39 000 dollars. Bien évidemment, le véhicule sera décliné en plusieurs versions, avec des performances variées et plus ou moins d’autonomie.

On gardera à l’esprit que Tesla est habitué à modifier sans cesse son catalogue et à ajuster les tarifs. En bref, ce qui est annoncé aujourd’hui ne sera peut-être plus valable demain.

Performance & Autonomie Quelles performances, quelle autonomie ?

Tesla Model Y Batterie Standard

39 000 dollars (prix en euros encore à définir)

370 kilomètres d’autonomie

0 à 96 km/h en 5,9 s

Vitesse maximale de 190 km/h

Sortie au printemps 2021

Tesla Model Y Batterie Grande Autonomie

47 000 dollars (prix en euros encore à définir)

480 kilomètres d’autonomie

0 à 96 km/h en 5,5 s

Vitesse maximale de 210 km/h

Sortie à l’automne 2020

Tesla Model Y Dual Motor

51 000 dollars (prix en euros encore à définir)

450 kilomètres d’autonomie

0 à 96 km/h en 4,8 s

Vitesse maximale de 215 km/h

Sortie à l’automne 2020

Tesla Model Y Performance

60 000 dollars (prix en euros encore à définir)

450 kilomètres d’autonomie

0 à 96 km/h en 3,5 s

Vitesse maximale de 240 km/h

Sortie à l’automne 2020

Fonctionnalités Quelles fonctionnalités ?

Comme il s’appuie sur une architecture très proche de la Model 3, le Model Y reprend les principales caractéristiques de la berline. À commencer par cette immense écran disposé en format paysage dans un habitacle épuré à l’extrême. C’est également pour cette raison qu’il ne reprend pas les portes papillons du Model X (cette distinction esthétique aurait gonflé le prix).

Voiture Tesla oblige, on retrouve toute la panoplie d’aides au pilotage regroupées dans l’Autopilote, proposé en option. Cette technologie basée sur une intelligence artificielle est la plus avancée du marché et permet déjà de laisser la voiture conduire seule dans certains cas (en gardant les mains sur le volant).

Disponibilité Quand sera-t-il disponible en France et en Europe ?

Comme pour la Model 3, Tesla lancera d’abord les versions les plus chères de son Model Y et il faudra espérer que le constructeur ne rencontre pas les mêmes problèmes de production qu’avec la berline.

Les premières livraisons sont attendues pour la fin d’année 2020.