Tesla a annoncé qu'il y aurait trois nouvelles versions de la Model S. Le changement le plus impressionnant se situe au niveau de l'intérieur, qui connaît de grosses modifications. Voici les premières photos.

Tesla a mis à jour sa Model S, et le résultat fait plaisir à voir. L’entreprise d’Elon Musk a dévoilé la nouvelle version de sa berline électrique le 28 janvier 2021, avec de nouvelles performances, une rapidité augmentée et, surtout, intérieur bluffant.

La multinationale d’Elon Musk a partagé quelques photos à la presse anglo-saxonne avant la présentation de ses résultats trimestriels au Q4 2020, où l’on peut d’ores et déjà observer les nouveautés du véhicules.

Comme le rapportent nos confrères de Frandroid, la Model S nouvelle version sera livrée en France à partir de 2021.

L’écran vertical passe à l’horizontal

On retrouve bien sûr le style épuré de l’intérieur des Tesla, mais l’écran vertical a été troqué pour un nouveau, horizontal cette fois (comme sur les Model 3 et Y, mais avec une bordure plus fine), mais garde la même taille de 17 pouces (définition 2200 x 1300 pixels).

À noter qu’il y a également un autre écran encastré juste au-dessus du volant de la conductrice ou du conducteur, ce 12,3 pouces.

Deux exemples d’intérieurs ont été fournis : dans l’un, les sièges sont en blanc, dans l’autre, on let voit en noir.

Sur cette photo publiée par The Verge, on voit d’encore plus près le nouvel écran principal.

À l’arrière, les passagers pourront profiter d’un nouvel écran (8 pouces) qui s’encastre parfaitement entre les deux sièges avant.

On voit aussi le très grand « repose-coude » qui sépare les deux sièges arrière, et qui ressemble d’ailleurs plus à une grande tablette où l’ont peut également déposer des gobelets.

Tesla a également montré des photos du nouveau volant, coupé, à l’image de ce que Tesla veut sur son prototype de Roadster — sur la photo ci-dessous, on voit d’ailleurs l’écran 12 pouces au-dessus du volant d’un peu plus près.

La vue de haut permet d’avoir une bonne idée du nouveau look de l’habitacle.

