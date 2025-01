Lecture Zen Résumer l'article

Le Tesla Model Y étant maintenant restylé, mettons ses caractéristiques face à celles de l’ancienne génération. Le SUV adopte un look moins consensuel et progresse légèrement sur le terrain de l’autonomie.

C’est LA nouveauté qui était attendue (et qui l’est encore un peu) : le Tesla Model Y est enfin passé par la case restylage. Une mise à jour pour le moment uniquement visible sur le site chinois, que vous avez pu découvrir (très) tôt ce matin sur Numerama.

Mais alors, que donne cette toute nouvelle version baptisée Juniper face à l’ancienne commercialisée depuis 2020 ? C’est ce que vous allez découvrir.

Design : une face avant plus affirmée

Quand l’ancien Model Y était une Model 3 (1ère génération) au format SUV, la nouvelle mouture Juniper se détache plus largement de la berline. Exit les gros blocs optiques, un fin bandeau LED semblable à celui que l’on retrouve sur le pick-up Cybertruck vient se greffer sur son museau, tandis que l’éclairage principal est assuré par des projecteurs discrètement intégrés. Le bouclier délaisse certaines de ses rondeurs pour adopter un look plus affirmé, comme en témoigne l’arête au-dessus de la prise d’air.

L’avant du Tesla Model Y avant et après son restylage. // Source : Numerama

Le profil évolue peu. La suite des changements extérieurs se trouve à l’arrière avec l’apparition d’un éclairage « diffus ». L’optique monobloc « abrite » la lumière qui est diffusée contre le hayon. Dans la forme, le feu reprend le dessin de la Model 3 Highland. Pour ce qui est des dimensions, le nouveau Model Y est plus long de 4 cm, mais conserve une largeur et une hauteur identiques. Enfin, un nouveau dessin de jantes fait son apparition.

L’arrière du Tesla Model Y avant et après son restylage. // Source : Numerama

Intérieur : le retour d’un commodo

Dans l’habitacle, le Tesla Model Y Juniper reprend trait pour trait celui de la Model 3 Highland : planche de bord, éclairage d’ambiance et écran de 8 pouces pour les passagers arrière. En revanche, le SUV ferait un retour arrière des plus louables avec la présence d’un commodo pour les clignotants ! Une remarque à prendre avec des pincettes étant donné que le modèle n’a pas encore été officialisé sur tous les marchés.

Source : Numerama

Dommage que ce revirement n’ait pas été poursuivi avec les commandes de phares, d’essuie-glaces et de sélection de vitesse, déplacées sur l’écran tactile. L’habitacle promet également d’être plus silencieux d’après Tesla grâce à un vitrage plus soigné au niveau de l’acoustique. La poupe du véhicule est désormais fabriquée d’un seul bloc (gigacasting) au lieu de 70, ce qui est censé réduire aussi les bruits pendant la conduite. À confirmer.

Features et autonomie : entre 11 et 18 km de plus

Ce restylage s’accompagne naturellement d’évolutions mécaniques. Le Model Y 2025 soigne son autonomie avec 466 km (WLTP) en version Propulsion contre 455 km pour la même version encore au catalogue chez nous. La déclinaison Grande Autonomie à transmission intégrale passerait de 533 km à 551 km (WLTP).

Encore une fois, attention, ces informations sont données par le configurateur d’Hong Kong. Même si cette région utilise comme nous la norme WLTP, le type de batterie entre les modèles assemblés en Chine et en Europe pourrait varier, ce qui a logiquement une influence sur l’autonomie.

On voit également sur les photos une caméra sous le pare-choc (le site de Tesla parle de caméras au pluriel à l’avant), un frunk qui pourrait être motorisé (à confirmer) et des sièges arrière motorisés qui basculent pour être parfaitement plats et proposer un coffre gigantesque.

Le Tesla Model Y restylé devrait offrir quelques kilomètres d’autonomie en plus. // Source : Tesla

Prix : s’attendre à une hausse

C’était le cas avec le restylage de la Model 3, il est difficile de ne pas imaginer une augmentation des prix du nouveau Model Y. En Chine, pour les deux versions citées précédemment, les tarifs ont pris respectivement 1 800 € et 1 600 €. Il faudra se montrer un peu patient et attendre l’officialisation du modèle sur notre marché pour connaître définitivement les prix.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+