Lecture Zen Résumer l'article

Après de nombreuses rumeurs et fuites, le Tesla Model Y actualisé est enfin disponible à la vente. C’est l’occasion de connaître l’ensemble des changements apportés au best-seller de Tesla.

À l’heure de rédiger cet article, le Tesla Model Y n’est disponible que sur le site chinois. Il n’est pas encore apparu sur les sites européens. La version restylée était particulièrement attendue par les fans de la marque. Il faut dire que le Model Y lancé en 2020 était vieillissant et commençait à perdre des parts de marché, notamment en Europe. Les rumeurs et fuites ont été nombreuses autour du modèle au nom de code Juniper, beaucoup de clients attendaient ainsi le renouvellement pour l’acheter.

Tesla indique que le Model Y actualisé propose de nombreuses améliorations : une autonomie plus importante, un nouveau design, un intérieur de meilleure qualité et un meilleur confort acoustique à bord.

Ce que Tesla a changé sur le Model Y 2025

Le premier élément qui frappe immédiatement est la nouvelle signature lumineuse du modèle. À l’avant, Tesla a intégré un bandeau lumineux sur toute la longueur qui rappelle le Cybertruck, ou les modèles de la marque Xpeng diront probablement les plus taquins.

Tesla Model Y actualisé (2025) // Source : Tesla

L’arrière n’intègre pas un simple bandeau, mais un « feu à réflexion diffuse », plus large que celui présent sur la version restylée de la Model 3. Le choix des teintes de carrosserie évolue légèrement, mais reste limité au blanc, gris, bleu, rouge et un nouveau gris foncé remplaçant le noir. Les teintes disponibles pour les véhicules produits à Berlin pourraient toutefois différer de celles disponibles en Chine.

Nouvelle signature lumineuse arrière du Model Y (2025) // Source : Tesla

Tesla indique avoir retravaillé l’aérodynamisme de son Model Y pour : « maximiser l’efficacité et utiliser chaque kilowattheure d’électricité plus efficacement. » Les véhicules Tesla ont longtemps été les meilleurs sur l’efficience, mais les concurrents avaient fini par rattraper le constructeur américain sur ce point. La version actualisée est 4 cm plus longue que le premier Model Y.

Le confort acoustique est également un point retravaillé par Tesla à l’occasion de ce restylage. Les suspensions, les roues et les pneus ont aussi été améliorés pour une conduite plus douce, confortable et surtout silencieuse. Une évolution dont la Model 3 restylée avait aussi bénéficié. Tesla indique aussi que le gigacasting de l’arrière du véhicule en 1 pièce au lieu de 70 améliore la réduction des bruits lors de la conduite.

Tesla Model Y nouvel intérieur // Source : Tesla

L’intérieur s’inspire de la Model 3 renouvelée en 2023 en intégrant un bandeau lumineux et des matériaux similaires. Il faut aussi dire adieu aux commodos avec cette version actualisée du Model Y. L’écran tactile de 8 pouces à l’arrière est présent. Seule la version 5 places est disponible à la commande. Et, contrairement aux photos apparues sur les réseaux sociaux, le Model Y ne dispose pas du volant rectangulaire du Cybertruck.

Deux versions disponibles à l’ouverture des commandes

Comme à son habitude, Tesla commence la commercialisation avec deux motorisations : une version propulsion et une version grande autonomie. Il faut attendre avant de retrouver en vente les versions performance, puis éventuellement une version propulsion avec la grande batterie.

Propulsion Grande autonomie 2 roue motrices Transmission intégrale 0 à 100 km/h 5,9 secondes 4,3 secondes Autonomie 593 km (cycle chinois) 719 km (cycle chinois) Recharge Jusqu’à 170 kW (DC) Jusqu’à 250 kW (DC) Poids 1921 kg 1 992 kg Dimensions 4 797 mm x 2 129 mm x 1 624 mm 4 797 mm x 2 129 mm x 1 624 mm Tarif en Chine Environ 34 890 € (soit + 1800 € par rapport à l’ancienne version) Environ 40 190 € (soit + 1600 € par rapport à l’ancienne version)

Configurateur chinois pour le nouveau Model Y // Source : Capture site Tesla Chine

Options disponibles :

La couleur de carrosserie : gratuite en gris foncé, en supplément pour les 4 autres coloris

Les jantes : 18 ou 19 pouces (pour la propulsion), 19 ou 20 pouces (pour la Grande Autonomie)

Intérieur : noir (inclus) ou blanc (en supplément)

Les différents niveaux d’aides à la conduite

Reste à voir si Tesla officialisera ces annonces pour le marché européen dès aujourd’hui avec une fabrication dans l’usine de Berlin. Le calendrier pourrait très bien être en décalage avec la Chine. Les spécificités techniques pourraient changer entre la version chinoise et la version européenne : autonomie, type de batterie, puissance du moteur et surtout prix, qui seront au moins 30 % plus élevés que ceux pratiqués en Chine. Il faut s’attendre à ce que le prix de la version propulsion soit d’environ 45 400 €.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+