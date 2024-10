Lecture Zen Résumer l'article

Tesla lance une nouvelle façon de découvrir ses voitures : un essai en libre-service, ce qui veut dire sans interagir physiquement avec aucun employé du constructeur. En France, plusieurs zones sont concernées.

Quand on a repéré une voiture qui nous plaît, on a généralement envie de l’essayer. Sauf que c’est tout un processus : se rendre en concession, discuter avec un commercial, demander un essai, programmer un rendez-vous, retourner à la concession, essayer (enfin !)… Tesla entend faciliter les choses en lançant, le 31 octobre, la possibilité de tester ses voitures en libre-service. C’est-à-dire : sans interaction humaine physique et avec le moins de frictions possibles, afin de gagner du temps.

Pour profiter de cette nouvelle manière de découvrir une voiture, il suffit de réserver un rendez-vous via l’application ou le site Tesla, en sélectionnant ce que l’entreprise appelle un « Essai à distance » (il y a un filtre sur la carte). On choisit une date, une heure, un lieu d’enlèvement (éligible), et on rentre quelques renseignements utiles (le numéro de téléphone, notamment). Une confirmation par mail et l’appel d’un conseiller Tesla valideront votre rendez-vous, et vous n’aurez plus qu’à en profiter le moment venu.

Des Tesla en libre-service pour les essayer

Il y a certainement une petite appréhension à monter à bord d’une Tesla pour la première fois (ce qui est encore plus vrai si on n’a jamais tenu le volant d’une voiture 100 % électrique, ou même en boîte automatique). A priori, le constructeur américain a fait les choses correctement avec un maximum d’informations avant que l’essai ne démarre. Mais on peut aussi penser que cette initiative concerne plutôt les utilisateurs Tesla existants (qui voudraient essayer un autre modèle en deux clics).

Tesla rassure : « Le jour de l’essai, les conducteurs sont guidés de manière fluide via l’application Tesla, en toute autonomie. Localiser, déverrouiller et démarrer le véhicule sera aussi simple que s’il s’agissait de leur propre véhicule. Une fois à l’intérieur, un tutoriel s’affiche sur l’écran central pour les guider dans la prise en main du véhicule et l’ajustement des réglages selon leurs préférences. » En cas besoin ou de problème, il est possible de contacter un membre de l’équipe Tesla à tout moment. Bien sûr, il faudra ramener la voiture là où vous l’avez trouvée, généralement à un Supercharger.

Tesla en essai libre-service // Source : Tesla

Les essais en libre-service ne concernent que deux véhicules du catalogue : la Model 3 (berline) et le Model Y (SUV), soit les modèles les plus abordables et populaires. Bien sûr, les voitures mises à disposition sont clairement identifiés avec des autocollants. Et on espère que les essayeurs respecteront l’habitacle et ne les rendront pas dans un état désastreux.

Carte des zones Tesla en essai libre-service // Source : Tesla

Pour le moment, dix zones en France permettent d’accéder à une Tesla en libre-service :

Au Supercharger d’Amiens (Route de Paris – Dury) ;

À Roissy-en-France (241 Rue de la Belle Étoile) ;

À Chartres (24 Av. Gustave Eiffel) ;

Au Supercharger du Mans (Avenue du Mans, La Chapelle St-Aubin) :

Au Supercharger de Cherbourg (Auchan Cherbourg Centre commercial du Cotentin) ;

À Brest, à l’Autoclean Gouesnou (219 Rue de Gouesnou) ;

Au Supercharger de La Roche-Sur-Yon (Hyper U, Route de Nantes) ;

Au Supercharger de Périgueux (ZA Grand Font) ;

Au Supercharger de Bayonne (1 Chemin de Hayet) ;

Au Supercharger de Besançon (Centre Commercial Chateaufarine).

Sinon, vous pouvez toujours passer par un centre Tesla situé près de chez vous pour une approche plus humaine.

