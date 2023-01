En amont du CES Las Vegas 2023, BMW nous a permis de découvrir son tout nouveau concept-car i Vision Dee. Avec des animations qui lui donnent des airs de voiture sortie du film d’animation Cars, c’est le plus humain des véhicules que l’on a croisés jusqu’à maintenant.

BMW n’est pas qu’un constructeur automobile historique. La marque veut prouver avec son nouveau concept qu’elle s’inscrit aussi dans l’avenir en intégrant toujours plus de technologies. Présenté le 5 janvier 2023 au CES Las Vegas, le BMW i Vision Dee est le bon exemple du savoir-faire combiné entre la conception matérielle et le développement logiciel.

Ce concept intègre plusieurs éléments technologiques développés par la marque : une nouvelle génération d’assistant intelligent, de la réalité mixte, ainsi que la technologie e-ink présentée l’année dernière au CES Las Vegas.

BMW i Vision Dee n’est pas juste un concept de berline électrique prévu pour un avenir proche. Avec ce projet, la marque voit plus loin dans le temps et transforme la voiture en un compagnon intelligent.

Qu’est-ce que i Vision Dee ?

Dans la continuité des concepts i Vision de BMW, ce nouveau projet est à la fois tourné vers le digital, l’électrification et le développement durable, avec des matériaux issus de l’économie circulaire. BMW i Vision Dee est la combinaison d’un design très simple, d’un intérieur où les boutons disparaissent, mais d’une technologie beaucoup plus avancée.

BMW i vision circular et i Vision Dee // Source : BMW

Le « Dee » dans le nom du concept signifie : Digital Emotional Experience. Derrière ces mots, BMW veut créer un lien renforcé entre le conducteur et sa voiture, en créant un véhicule plus humain et plus connecté.

Des scénarios d’accueil qui donnent vie au concept

Si d’aspect extérieur, i Vision Dee ressemble à une simple berline électrique au style épuré, une fois que son conducteur s’approche du véhicule, le véhicule semble s’éveiller pour interagir avec lui.

BMW i Vision Dee // Source : BMW

Les animations des panneaux recouverts de la technologie e-ink, répartis sur différentes zones de la carrosserie, donnent vie au véhicule. Ce qui paraissait être des feux LED classiques, se transforment en un regard allant jusqu’à cligner de l’œil pour nous provoquer. Le véhicule peut reproduire différentes expressions faciales humaines pour communiquer avec son environnement. Cela donne un petit côté personnage du film Cars au concept.

BMW i Vision Dee s’anime à l’approche du conducteur // Source : BMW

Le véhicule peut aussi accueillir son conducteur en projetant son avatar sur les fenêtres latérales, démontrant qu’il l’a bien reconnu. Celui-ci peut échanger vocalement avec Dee, même depuis l’extérieur du véhicule, comme il le ferait avec un assistant personnel de type Alexa. D’ailleurs, à la question « qui es-tu Dee ? », le véhicule répond : « Je suis ton compagnon. »

Si de plus en plus de constructeurs développent des assistants personnels pour aider le conducteur à utiliser les fonctionnalités disponibles à bord des voitures, celui de Dee pousse le curseur encore plus loin en adoptant un langage naturel plus abouti.

BMW i Vision Dee en attente d’être stimulé // Source : BMW

De la réalité augmentée à la réalité mixte projetée sur les vitres du véhicule

BMW nous a donné l’occasion de tester la réalité mixte avec un casque, cela donnait déjà un premier aperçu du travail de la marque sur ce sujet. Sur le i Vision Dee, le principe va plus loin, en imaginant que le conducteur pourra choisir à l’avenir s’il roule avec quelques indications en réalité augmentée ou carrément dans un univers virtualisé. Les autres écrans ont d’ailleurs complètement disparu de l’habitacle présenté sur le concept.

Réalité mixte sur le parebrise du concept i Vision Dee // Source : BMW

Si vos trajets du quotidien vous ennuient, BMW vous propose de vous projeter dans un environnement virtuel. Le pare-brise devient une projection différente de la réalité de la route que vous empruntez. Avec 5 niveaux différents, vous pouvez soit rouler normalement avec quelques affichages discrets, soit donner plus de place au digital, jusqu’à être entièrement immergé dans ce nouvel environnement virtuel.

Il est pour le moment assez difficile d’imaginer un usage concret de cette technologie. Il y a certainement quelques bonnes idées à prendre, notamment en ce qui concerne la réalité augmentée qui signale les dangers sur la route. En attendant que cette technologie soit intégrée à de futurs véhicules, on se demande si le design du concept i Vision Dee sera appliqué à un futur modèle de série.