En 2024, Beats lance une enceinte Bluetooth, une première depuis 2015. La Pill de nouvelle génération se met à la page, mais garde son design iconique. Pour la douche, elle est parfaite.

En cette année 2024, Beats a visiblement pris la décision de ressusciter ses icônes. Après son casque Solo (qui coûte 50 € de trop), la marque audio s’attaque au segment de l’enceinte portable, qu’il a délaissé depuis bientôt dix ans. Teasée depuis plusieurs semaines par quelques égéries sportives (le basketteur LeBron James, par exemple), la Pill fait donc son grand retour. En apparence, rien ne semble avoir changé.

Pour tester la Beats Pill, j’ai décidé d’en faire un compagnon de douche. Il y a bien une enceinte dans la salle de bain — une Sonos Era 100 — mais le son a tendance à être atténué par la vitre qui empêche de mettre de l’eau partout. Avec sa certification IP67, la Pill peut survivre à une immersion de 30 minutes à 1 mètre de profondeur. Autant dire que ce n’est pas un jet de pommeau de douche qui va lui faire peur.

La Beats Pill se met enfin à la page en 2024

L’enceinte qui ne s’éteint pas On n’a pas trouvé comment éteindre la Pill, sinon en profitant de son extinction automatique quand elle n’est plus connectée à aucun appareil.

Esthétiquement, la Pill se distingue toujours avec son format en forme de pilule, dans des dimensions compactes (21,9 x 7,1 x 7 centimètres), et livré en trois coloris (noir, rouge et champagne). L’idée est de pouvoir l’emporter partout avec soi, sachant que Beats fournit une dragonne pour faciliter l’attache à tout et n’importe quoi. De son côté, le poids contenu — 680 grammes –, facilite la tâche. Le design associe autrement une grille en métal à une structure en silicone au toucher doux, auréolée de quelques boutons (alimentation, gestion de la lecture, volume).

Une autonomie confortable de 24 heures

La Pill est bien évidemment pourvue d’un port USB-C (câble fourni). L’enceinte s’appuie sur une autonomie confortable de 24 heures (elle est multipliée par deux) et pourra même recharger votre smartphone au besoin. Cela peut s’avérer commode si votre journée à la plage s’éternise un peu trop pour la batterie fatiguée de votre appareil de lecture (comem un iPhone 15 Pro qui aurait trop chaud).

Autre bonne nouvelle, même si Beats appartient à Apple, la Pill ne fait aucune impasse pour les utilisatrices et utilisateurs Android. On retrouve les mêmes fonctions partout, comme la connexion en un clic ou la possibilité de localiser rapidement l’enceinte. Au rang des absences, on pourra citer la commande vocale « Dis Siri » (il faudra appuyer deux fois sur le bouton d’alimentation) et la compatibilité AirPlay (ce qui n’est pas très grave, car on retrouve la Pill facilement dans le centre de contrôle de l’iPhone).

Beats Pill (2024). // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Un son satisfaisant pour le format

La Pill est une enceinte destinée à vous suivre partout, tout le temps. Par conséquent, c’est d’abord la praticité qu’il faut mettre en avant, plutôt que ses prestations acoustiques. Il n’empêche, Beats assure avoir retravaillé les composants à l’intérieur pour une meilleure fidélité — ce qui paraît logique après une telle attente. Le boomer, ovale, est plus grand, tandis que le tweeter est correctement isolé. Ils sont aussi orientés vers le haut, pour mieux viser la tête de celles et ceux qui écoutent.

Malgré toutes les belles promesses de Beats, l’enceinte ne fera pas de miracle en raison de sa taille. Comme elle ne mesure que 21,9 centimètres de large, la scène sonore a du mal à se déployer. En résulte un rendu mono très directif, qui ne s’en sort pas trop mal (la réserve de puissance est salutaire, notamment grâce à l’assise des graves, et le détail est là). Tout juste la Pill est rattrapée par sa taille quand on pousse le volume au-delà d’un certain palier (vers 65/75 %). Le rendu devient immédiatement plus caverneux, et la distorsion arrive rapidement.

Beats Pill (2024) // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Pour sonoriser une cabine de douche, la Pill remplit parfaitement la mission — sauf peut-être quand on écoute des podcasts (les voix ont du mal à porter, ce qui pousse à augmenter le volume). Pour aller un peu plus loin, on pourra soit en connecter deux pour profiter d’une vraie stéréo, soit opter pour une connexion filaire en USB-C pour bénéficier du lossless. Sur ce point, il n’est pas certain que vous entendrez la différence par rapport à une liaison Bluetooth.

Le verdict 7/10 Beats Pill Voir la fiche 169 € sur Amazon 169 € sur Fnac On a aimé Design iconique et durable

Belle polyvalence Android/iOS

Son satisfaisant On a moins aimé Attention à ne pas trop pousser le volume

Moins à l’aise avec les podcasts

Un sentiment de déjà-vu quand même Près de 10 ans après sa dernière enceinte nomade, Beats ressuscite encore une de ses anciennes gloires. La Pill de 2024 ressemble tellement aux précédentes générations, qu’on croirait être revenu dans le temps. Bien sûr, la marque s’est attachée à moderniser son produit, avec un port USB-C, une universalité bienvenue Google/Apple et une remise au goût du jour des haut-parleurs. Pour moins de 200 €, la Beats Pill coche de nombreuses cases : un format pratique et durable, une autonomie confortable (un jour entier) et des prestations sonores suffisantes au regard de sa praticité. C’est déjà pas mal pour une icône qui veut se remettre à la page. Et qu’on peut emmener à la plage pour se dorer la… pilule.

