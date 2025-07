Lecture Zen Résumer l'article

Pour le lancement de son service d’occasions certifiées, Tesla nous a laissé les clés d’une ancienne Model 3 de 2019. Alors que vaut la berline électrique de seconde main ? Voici mes impressions après 700 km à son volant.

Rouler en voiture électrique, un truc de riche ? Si cette question très répandue a fait l’objet de notre dernier édito Watt Else du 26 juin, il s’agit également du point de départ de mon essai d’une Tesla Model 3 millésime… 2019. C’est assez rare, voire totalement inédit, le constructeur américain m’a laissé pour deux semaines les clés de cette berline électrique d’occasion.

À l’instar de certains revendeurs ou de Renault et son label « renew », Tesla a lancé depuis 2023 son programme « Occasion Certifiée », mais ce n’est que maintenant que la marque en fait la promotion, alors que les ventes de modèles neufs sont à la peine (exceptés le Model Y). La Model 3 dont j’ai pu prendre le volant est donc issu de ce programme. Que vaut-elle après avoir déjà vécu une autre vie ? Voici mon retour d’expérience.

L’Occasion Certifiée chez Tesla, ça veut dire quoi ?

Avant de rentrer dans le vif du sujet, penchons-nous sur le label « Occasion Certifiée » de Tesla. Avec pas moins de 100 points de contrôle, chaque modèle est passé au crible par les techniciens avant d’être remis sur le marché. Toutefois, tout n’est pas remis au neuf, le constructeur ayant une certaine tolérance.

Ainsi, les marques ou éclats peu visibles sur la carrosserie mesurant moins d’un centimètre sont laissés tels quel. En revanche, les jantes sont changées systématiquement par des neuves si elles sont abimées, ces dernières ayant (trop) souvent tendance à succomber aux trottoirs.

Les modèles d’occasion que Tesla a mis à disposition de confrères journalistes // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Les pneus sont également remplacés dans la plupart des cas, de même que les plaquettes de frein au besoin (les freins étant rarement sollicités). Tous les fluides sont mis à niveau (freins, lave-glace, refroidissement de la batterie), tandis que dans l’habitacle, certaines pièces peuvent être regarnies si leur dégradation est trop avancée. L’exemple typique est le volant qui pèle. Bien évidemment, la voiture est inspectée de fond en comble et testée pour s’assurer que la mécanique est au poil.

En plus de cette partie dite de reconditionnement, l’intérêt du label occasion de Tesla est de profiter d’une extension de garantie de un an ou 20 000 km, ainsi que de l’Autopilote amélioré offert, alors que l’option est facturée 3 800 € à la commande.

Les progrès de Tesla se font sentir à bord

Pour ses deux semaines en Tesla d’occasion, j’ai pris le volant d’une Model 3 Grande Autonomie, transmission intégrale de 2019 avec un peu plus de 49 000 km au compteur. Une vraie perle pour une voiture de six ans. Quelques griffures et impact viennent nous rappeler qu’elle plus toute jeune, mais rien d’horripilant pour la rétine. Ce qui est peut-être moins le cas de l’accastillage chromé qui a heureusement disparu depuis 2021.

Depuis 2019, la Tesla Model 3 a bien progressé // Source : Robin San Vicente pour Numerama

À l’intérieur, il est difficile de revenir à l’ancien habitacle après avoir goûté à celui du modèle restylé. Les assemblages sur ma Model 3 sont corrects, mais c’est surtout le look et la qualité des matériaux qui montrent à quel point la marque a pris du galon sur ce point.

Par contre, quel plaisir de manipuler une commande physique pour sélectionner les vitesses au lieu de passer par l’écran comme actuellement. Côté info-divertissement, ma Tesla Model 3 étant sortie d’usine en 2019, le processeur intégré est fourni par Intel. Ce dernier se montre un poil moins véloce que la puce AMD livrée à partir de 2021, mais l’expérience reste la meilleure du marché même après tout ce temps.

L’Autopilote c’était mieux avant ?

Pendant ces deux semaines au volant, j’ai pu mettre à l’épreuve la Model 3 sur tous les terrains : ville, départementales et autoroute. Là aussi, on sent clairement la montée en gamme dans le domaine du confort. L’ancienne génération est plus pataude, ses suspensions sont plus fermes (elles le restent toujours un peu) et l’isolation acoustique est discutable. Cela ne m’a pas empêché de faire notamment un Paris-Honfleur en toute sérénité.

Ce trajet était l’occasion parfaite pour voir comment se comportait l’Autopilote de Tesla et, pour une fois, c’était peut-être mieux avant. Déjà, mettre en route l’aide à la conduite demande simplement une double impulsion du commodo de vitesses, mais surtout, on peut passer du régulateur simple au combo régulateur + maintien de cap. Chose qui n’est plus possible sur le nouveau Model Y.

L’Autopilot de la Tesla Model 3 d’occasion est toujours performant // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Sur l’ancienne Model 3, quand le centrage dans la voie se désactive lors d’un dépassement, le régulateur de vitesse de l’Autopilote reste actif et la voiture continue sur la même allure. Ce n’était pas le cas lors de notre essai du nouveau Model Y, où l’Autopilote se coupait totalement et faisait donc freiner brusquement le SUV.

Enfin, hormis quelques zones de travaux ou virages qui ont perturbé le maintien dans la voie, ainsi que le besoin (trop) régulier de tourner légèrement le volant pour montrer qu’on est attentif, l’Autopilote est toujours assez performant.

La Tesla Model 3 est toujours endurante après 6 ans

Sur cette version Grande Autonomie transmission intégrale, la Tesla Model 3 embarque une batterie de 75 kWh. À sa sortie, la berline électrique revendiquait une autonomie de 560 km selon le cycle WLTP. Six ans et 50 000 km plus tard, elle se montre toujours assez endurante et nous indique au tableau de bord 452 km à parcourir une fois chargée à 100 %. Une valeur qui n’équivaut jamais celle de l’homologation, même neuf, mais qui donne une bonne indication de l’endurance possible.

Quatre roues motrices, pratique pour s’extirper de la boue normande // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Dans la pratique, après presque 700 km à son volant, j’ai relevé une moyenne de 17,7 kWh/100 km, dont une bonne partie ont été effectués sur autoroute, relevant un peu le tout. Compte tenu de la légère perte de capacité de la batterie, faire plus de 400 bornes avec cette Model 3 n’est pas un problème.

Moins de 27 000 € pour rouler en Tesla Model 3

On revient au préambule de ce retour d’expérience : l’électrique, qui plus est la marque Tesla, n’est pas abordable. Eh bien, figurez-vous que cette Tesla Model 3 Grande Autonomie transmission intégrale de 2019 est affichée à 26 800 €. C’est moins cher qu’une Renault 5 électrique neuve en version Evolution de 120 ch et 312 km d’autonomie WLTP.

Des Model 3 « Occasion Certifiée » à la pelle chez Tesla // Source : Robin San Vicente pour Numerama

Bien évidemment, ces deux modèles ne répondent pas aux mêmes besoins, mais cela met bien en lumière le rapport prix/prestations imbattable de Tesla en occasion. Voilà donc une valeur sûre, accessible sans trop casser la tirelire. D’autant plus que les exemplaires ne manquent pas sur les sites de petites annonces, ce qui ouvre la porte à la négociation que vous n’avez pas chez Tesla. En revanche, le label Occasion Certifiée du constructeur offre une sérénité supplémentaire (achat auprès du réseau officiel, contrôle qualité, garantie étendue…) qui devrait séduire.

