BMW fait son show avec un iX qui change de couleur tout seul

Le BMW iX Flow passe du blanc au noir grâce à la technologie développée par E ink. Ce n’est pas un trucage vidéo, mais bien une innovation testée en conditions réelles à l’échelle d’une voiture, et présentée au CES Las Vegas.

Les nostalgiques de la peinture caméléon n’ont qu’à bien se tenir. La technologie permet désormais de contrôler la couleur de sa voiture à la portée d’un clic ou plutôt à celle d’un champ électrique.

Le BMW iX Flow a été recouvert d’une technologie électrophorétique qui, une fois stimulée par un courant électrique, va permettre le changement de couleur segment par segment, et même pixel par pixel.

BMW iX Flow featured E Ink : la personnalisation nouvelle génération

Du blanc au noir, en passant par toute une palette de personnalisation entre les deux, on peut y voir de nouvelles possibilités pour personnaliser l’extérieur comme l’intérieur des futurs véhicules. Cela pourrait être la nouvelle génération de covering à la mode dans quelques années, en poussant ainsi la personnalisation à un nouveau niveau, puisque celle-ci serait alors évolutive selon les envies ou humeurs du jour.

BMW iX Flow featuring E Ink en train de se transformer // Source : BMW

BMW iX Flow featuring E Ink // Source : BMW

BMW iX Flow featuring E Ink // Source : BMW

Pour s’adapter à l’environnement

Mais derrière l’effet très « frimeur » de cette expérimentation, la technologie pourrait aussi avoir un impact sur l’efficience des voitures, notamment électrique. En adaptant la couleur de la carrosserie aux conditions météorologiques, on peut alors imaginer passer la carrosserie sur une couleur claire, lorsque le soleil est au zénith pour ne pas surchauffer l’habitacle, mais le basculer sur une couleur sombre quand justement on cherche à capter la chaleur du rayonnement du soleil.

Cela pourrait avoir un impact sur les consommations de climatisation et de chauffage en fonction des saisons.

🚙 #German company #BMW introduces a new car at #CES2022 – a car, that can change its color.



🎥 klwtts (tiktok)pic.twitter.com/g2AIpRCAvz — EHA News (@eha_news) January 5, 2022

Mais comment ça marche ?

Pour comprendre un peu plus comment cela fonctionne, il faut savoir que la surface du BMW iX Flow est recouverte de millions de microcapsules pas plus grosses qu’un cheveu humain, dans lesquelles sont chargés négativement des pigments blancs et positivement des pigments noirs. Le courant électrique qui parcourt ensuite ces capsules va permettre d’activer la couleur souhaitée.

Les différents éléments recouvrant la carrosserie ont été taillés au laser, puis chauffés et scellés pour assurer le bon fonctionnement de la technologie E ink.

Vous vous doutez bien qu’à l’heure actuelle nous ne parlons ni de tarif, ni de date de commercialisation d’une telle technologie. Et encore moins de toutes les questions liées au SAV en cas d’accrochage de votre carrosserie.

BMW iX Flow featuring E Ink // Source : BMW

D’autres nouveautés dévoilées par BMW au CES Las Vegas

Moins spectaculaire que le véhicule qui change de couleur, le constructeur allemand profite du salon du CES Las Vegas pour introduire d’autres nouveautés technologiques pour les clients de ses modèles électriques.

Avec le nouveau système iDrive intégré au BMW iX, le conducteur aura accès à deux nouveaux modes de conduite : My Modes Expressive et My Mode Relax. Une manière d’offrir de nouvelles expériences de conduite avec des réglages adaptées à l’humeur du moment.

BMW a également décidé d’apporter un peu d’art digital affiché sur l’écran incurvé disponible sur le tout nouveau iX M60. Si vous êtes plus cinéma qu’art digital, c’est plutôt du côté du My Mode Theatre qu’il faut regarder.

Avec cette configuration, les sièges arrières disposent d’un écran de 31 pouces qui se déploie depuis le plafond, un peu comme on le trouvait dans certains avions. Vous aurez alors accès à vos divertissements avec son surround dans votre nouveau cinéma privé 100 % électrique.

BMW MyTheatre // Source : BMW

Enfin, BMW poursuit sa quête du son parfait pour accompagner la circulation au volant des véhicules électrique de la marque. C’est toujours en partenariat avec le génial Hans Zimmer que BMW a produit le BMW IconicSounds Electric, à découvrir également sur le tout nouveau iX M60.