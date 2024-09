Lecture Zen Résumer l'article

Renault a donné carte blanche au designer français Ora Ïto pour revisiter l’ancienne R17 de 1971 en collaboration avec les équipes de la marque. Après la R5 et prochainement la R4, Renault s’amuse encore à jouer avec nos souvenirs.

Rangez vos chéquiers, ce show-car n’a pas vocation à entrer en production. Cette création va rester à l’état de concept. Il faut dire qu’il est difficile d’imaginer un marché pour une telle voiture électrique. Une R17 modernisée ne ferait pas le poids face au rouleau-compresseur SUV. L’exercice stylistique reste intéressant et il prouve bien que l’électrique est en mesure d’offrir des designs très différents. Enfin, si les clients étaient au rendez-vous pour acheter des voitures moins rationnelles et plus passionnées.

Numerama a été invité à la soirée de présentation de cette R17 electric restomod x Ora Ïto, le 4 septembre. C’était l’occasion d’observer sous toutes les coutures ce concept avant qu’il ne soit exposé au Mondial de Paris du 15 au 20 octobre.

Un coupé sportif comme on n’en fait plus

« Avec l’électrique, on peut ressusciter ces voitures » rappelait Arnaud Belloni, Directeur global marketing de la marque Renault, lors de la soirée de présentation. Ce qui n’est plus forcément possible en matière de crash-test avec des voitures à moteur thermique, redevient possible avec les voitures électriques. Une batterie fine, les roues dans les coins et le reste n’est plus que de la créativité.

Renault R17 restomod et son clin d’oeil aux phares jaunes // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Les performances ne sont pas oubliées. À la différence de son ancêtre, cette R17 revisitée offre des caractéristiques bien de son temps. Ce concept électrique annonce 270 ch en propulsion, ce qui est bien suffisant pour une masse d’1,4 tonne sur la balance grâce à une carrosserie en fibre de carbone. La voiture a été élargie de 17 cm pour mieux coller aux tendances actuelles et à la tenue de route attendue. Le modèle est campé sur des jantes de 19 pouces avec des pneus larges, comme une véritable sportive.

Avec tout cela, on est presque frustré de se dire que ce modèle ne sera jamais produit. Même s’il faut être conscient que le marché pour ce genre de modèle s’est réduit à peau de chagrin. Pourtant, Renault y croit encore, d’ailleurs Arnaud Belloni a conclu sa présentation avec un : « le plaisir de l’automobile est intact », pour tordre le cou à l’idée que l’électrique va tuer la passion automobile.

Renault R17 electric restomod x 0ra Ïto // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Elle va rejoindre la liste des autres show-cars qui ont pu nous faire vibrer

Il y a quelques années, Peugeot avait fait réagir le public en présentant son Peugeot e-Legend concept qui avait beaucoup plu aux visiteurs du salon automobile de Genève, puis quelques mois plus tard à ceux du salon de Paris. Malgré l’enthousiasme du public, l’essai ne sera jamais transformé vers un modèle adapté à la production de série.

Il est aussi possible d’ajouter à cette liste l’Opel Manta restomod et la Hyundai Nvision74 concept. Tous ces coupés n’ont (hélas) pas d’avenir dans le marché automobile et c’est bien dommage.

Même si le design assez tranché de cette R17 electric restomod x Ora Ïto ne va clairement pas faire l’unanimité, plusieurs choses sont plaisantes. Déjà, il s’agit d’un coupé 4 places, au look sportif. Ensuite, c’est un modèle qui nous rappelle qu’à une époque pas si lointaine, les voitures avaient de belles surfaces vitrées et non pas des meurtrières en guise de vitres, comme de nombreux modèles actuels. Certains modèles ont même opté pour la suppression de la vitre arrière, une aberration (pour un véhicule qui n’est pas un utilitaire).

L’intérieur offre tout ce que l’on pourrait attendre d’une voiture moderne, sans une débauche d’écrans, mais avec le charme de ce qu’il se faisait dans les années 70. Une époque où les voitures étaient de vrais salons roulants sans qu’il soit nécessaire de dépenser le prix d’une maison pour les acquérir. Les matériaux utilisés invitent au cocooning.

Le show-car n’a pas de coffre, nul doute que c’est le seul point qui aurait pu pêcher sur ce modèle aux courbes atypiques du marché automobile actuel. Si vous voulez vous faire votre propre avis sur ce concept, il faudra venir sur le stand Renault au Mondial de Paris en octobre. Vous y découvrirez aussi la nouvelle Renault 4, ainsi que la désormais connue Renault 5, et bien d’autres choses encore.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+