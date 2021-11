Vous hésitez à vous prendre un forfait 5G pour profiter de l’ultra haut débit mobile, mais vous aimeriez savoir quels sont les téléphones compatibles avec le nouveau standard ? Voici ce que les plus grands constructeurs proposent comme téléphones pour surfer en 5G.

La 5G gagne du terrain ces derniers mois. En septembre 20121, les opérateurs français avaient quasiment 20 000 sites opérationnels sur le territoire et, plus récemment, Free Mobile affirmait couvrir 7 Français sur 10 en 5G.

Que ce soit du côté d’Orange, de Bouygues, de SFR ou de Free, tous proposent des forfaits adaptés à l’ultra-haut débit mobile. Mais pour en profiter, encore faut-il avoir un téléphone compatible. Voici une liste de quelques modèles qui vous proposent cette compatibilité.

À noter que cette liste n’est pas exhaustive, mais reprend simplement les modèles 5G vendus par les constructeurs les plus populaires en France.

Les iPhone compatibles 5G

Dans le catalogue d’Apple, les modèles 5G sont peu nombreux. On y trouve :

Sur la page de son site présentant la 5G, Apple précise qu’ « il peut être nécessaire de contacter votre opérateur pour que la carte SIM de votre ancien iPhone fasse l’objet de modifications afin de fonctionner sur un réseau 5G ». Mais à part ça, les derniers modèles d’iPhone sont pleinement compatibles avec la 5G.

Les téléphones Samsung compatibles 5G

Le premier constructeur de téléphones au monde commercialise tellement de modèles de smartphones différents, qu’il y a forcément pléthore de références, même lorsqu’on cherche un téléphone 5G.

Là où Samsung se distingue un peu d’Apple sur le sujet de la 5G, c’est en proposant des modèles relativement abordables. Un Galaxy A22 se monnaye par exemple autour de 260 euros. De quoi goûter à la 5G sans se ruiner. Pour celles et ceux qui veulent le top du top, le S21 Ultra est bien évidemment compatible 5G et affiche un tarif autour des 1 000 euros.

Les téléphones Xiaomi compatibles 5G

Fidèle à sa réputation, Xiaomi commercialise des téléphones profitant de la 5G à petit prix. Notamment le Redmi Note 10 à 229 euros. Mais le constructeur chinois a aussi mis sur le marché des mobiles haut de gamme qui profitent de la nouvelle norme de l’Internet mobile, comme le 11T Pro à 669 euros. Parmi les mobiles 5G proposés par le constructeur, on trouve :

Le Redmi Note 9 Pro 5G

Le Redmi Note 9T

Le Redmi Note 10 5G

Le Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Lite

Le Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10T Lite

Le Xiaomi 11T et 11 T Pro 5G

Le Mi 11, le Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i

Le Poco F3

Attention tout de même, Xiaomi commercialise des téléphones avec des noms très similaires. Avant de vous ruer sur un mobile 5G, vérifiez bien que vous avez exactement la bonne référence pour ne pas être déçu au moment de l’achat.

Les téléphones Oppo compatibles 5G

Enfin, dans le palmarès des constructeurs les plus populaires en France, on retrouve Oppo qui adopte une stratégie assez similaire à celle de Xiaomi : proposer un grand nombre de références pour séduire la clientèle la plus large possible. Parmi les mobiles 5G du constructeur, on retrouve :

Le A54

Le A74

Le A94

Les Reno 4, Reno 4 Pro, Reno 4Z

Les Reno 6 et Reno 6 Pro

Les Find X3 Neo, Find X3 Lite et Find X3 Pro

Les Find X2 Neo, Find X2 Lite, Find X2 Pro

On retrouve dans la catalogue 5G d’Oppo un véritable grand écart de gamme avec le Oppo A54 vendu autour de 250 euros et le Find X3 Pro vendu habituellement à 1 049 euros.

Les téléphones Google compatibles 5G

Avec la lignée des Pixel, Google s’est relancé dans le marché des smartphones, après l’abandon du programme Nexus. Le géant du web n’a pas oublié de prendre le virage de la 5G, mais a un catalogue de produits réduit. Les mobiles Google compatibles avec la 5G sont :

Si vous voulez acheter un mobile Google compatible avec la 5G, vous ne trouverez sur le marché plus que les Pixel 6 et 6 Pro, vendus respectivement 599 et 899 euros.

