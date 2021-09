Le Pixel 6 arrive. Le tout dernier téléphone de Google devrait être officialisé dans les prochaines semaines, si l’on en croit les bruits de couloir de l’internet mondial. En attendant, de nombreuses informations sont déjà disponibles, dont certaines venant directement de Google.

Devenu constructeur de smartphone depuis 2016, Google ne va pas tarder à présenter ses tout derniers mobiles : les Pixel 6. À quelques semaines de leurs sorties officielles, on en sait déjà beaucoup sur ces modèles, Google n’ayant pas été particulièrement discret sur le sujet.

Du design des mobiles jusqu’à la puce qui animera les téléphones, on vous dit tout sur les successeurs du Pixel 5 (qui se trouve incidemment dans notre guide d’achat des meilleurs mobiles 2021).

Quel design pour les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ?

Le look des nouveaux mobiles n’est même plus un secret, puisque le compte Twitter de Google a publié, le 2 aout 2021, une image promotionnelle des nouveaux téléphones.

Ces nouveaux téléphones ne ressembleront donc en rien à leurs prédécesseurs. Google a opté pour un design atypique avec un ilot photo proéminent, qui court sur toute la largeur du téléphone.

La face avant du téléphone est bien plus classique. Les Pixel 6 et 6 Pro auront un grand écran qui couvre toute la face avant du mobile. Le capteur d’empreinte se trouvera à priori sous l’écran, et le module photo frontal dans une bulle en haut de l’écran.

Les deux téléphones devraient rester massifs, avec des écrans de 6,4 et 6,7 pouces pour le 6 et 6 Pro respectivement.

Quelles seront les caractéristiques techniques des Pixel 6 ?

Le site The Verge a pu discuter avec Rick Osterloh, le responsable produit chez Google, et a obtenu de nombreuses informations sur la fiche technique de ces Pixel 6. Des sources du site XDA Developers complètent le tableau

Pixel 6 Pixel 6 Pro Écran OLED 6,4 pouces Full HD+ Écran OLED 6,7 pouces QHD+ Taux de rafraichissement 90 Hz Taux de rafraichissement 120 Hz Deux modules photo : Grand angle (50 Mpx) + Ultra grand angle (12 Mpx) Trois modules photo : Grand angle (50 Mpx) + Ultra grand-angle (12 Mpx) + Zoom 4x (48 Mpx) Compatibilité 5G et ultra wideband Compatibilité 5G et ultra wideband Puce graphique Mali-G78 Puce graphique Mali-G78 128 ou 256 Go de stockage 128, 256 ou 512 Go de stockage / 12 Go de RAM Batterie de 4614 mA h Batterie de 5000 mA h Charge sans-fil Charge sans-fil Puce Google Tensor Puce Google Tensor

Écran

Les Pixels 6 et 6 Pro seront tous les deux dotés d’un écran OLED, avec un taux de rafraichissement élevé (90 et 120 Hz respectivement). Cela permettra une meilleure fluidité à l’affichage. Il se pourrait aussi que le Pixel 6 Pro puisse faire varier sa fréquence de rafraichissement afin d’économiser de la batterie.

Connectivité

Non seulement les Pixel 6 et 6 Pro seront compatibles avec la 5G, mais ils embarqueront à priori aussi une puce ultra wideband, comme les iPhone les plus récents. Cela permettra d’améliorer considérablement la localisation en intérieur, probablement pour venir concurrencer les AirTags.

Batterie et recharge

Avec des batteries de 4614 mA h et 5000 mA h pour les Pixel 6 et 6 Pro respectivement, Google joue la carte de l’autonomie. Pour peu que les téléphones soient bien optimisés, les nouveaux Pixel devraient profiter d’une endurance tout à fait correcte. Il devraient à priori aussi se recharger en sans-fil.

Stockage

Avec 128 Go de stockage minimum, les Pixel 6 et 6 Pro devraient offrir assez d’espace pour stocker une bonne partie de votre vie numérique. En plus, les mobiles sont intégrés au cloud de Google qui offre de l’espace supplémentaire. Pour les plus exigeants, les 512 Go du Pixel 6 pro devraient offrir largement assez d’espace.

Puce mobile et graphique

Le plus intéressant dans cette fiche technique est sans nul doute la puce Google Tensor. Pour la première fois, Google va embarquer une puce conçue en interne, dans ses smartphones. Cela pourrait améliorer encore la qualité photo et faciliter le suivi logiciel.La puce graphique (la Mali G-78) est la même que celle du Galaxy S21, ce qui devrait assurer de bonnes performances en jeu.

Photo

Il est question de mettre à contribution cette fameuse puce Tensor pour réduire le flou de bougé sur les photos, ou d’appliquer un traitement HDR à une vidéo en 4K à 30 FPS. Les Pixel ont une réputation à défendre sur le front de la photo, et il semble que Google a encore peaufiné ses algorithmes de traitement en plus de doter ses smartphones d’une large sélection de modules photo.

Bien évidemment, les Pixel 6 arriveront avec Android 12 installé nativement.

Quelle date de sortie pour les Pixel 6 et 6 Pro ?

Selon le journaliste Jon Prosser, les Pixel 6 et 6 Pro devraient être disponibles en précommande le 19 octobre 2021. Leur commercialisation officielle serait le 28 octobre 2021.

À quel prix seront les Pixel 6 et 6 Pro ?

Le YouTubeur Brandon Lee, de la chaine This is Tech Today, affirme qu’une des déclinaisons du Pixel 6 sera vendue 649 euros tandis qu’une des versions du Pixel 6 Pro sera vendue 899 euros. L’hypothèse a été confirmée par le site 9to5Google. On ne sait en revanche pas si ces prix sont ceux de base, ou ceux de versions embarquant plus de stockage.

Ces prix nettement en dessous de 1000 euros — un seuil fréquemment atteint par les smartphones haut de gamme — placent les Pixels 6 sur un segment tarifaire intéressant.

