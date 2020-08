Samsung a annoncé les successeurs des Note 10. La firme coréenne proposera deux modèles en 2020 : le Note 20 et le Note 20 Ultra. Ils seront lancés à la fin du mois d'août.

Après avoir lancé les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra au mois de mars dernier, Samsung continue de mettre à jour son haut de gamme avec les Note 20 et Note 20 Ultra. Les deux gros téléphones ont été présentés à l’occasion d’une conférence Unpacked diffusée en ligne le 5 août. Comme d’autres produits Samsung avant eux, ils ont fait l’objet de plusieurs fuites ces dernières semaines.

Les nouveaux Note, qui semblaient perdre en pertinence à mesure que la gamme S grandit, misent sur les fonctionnalités du S Pen pour se différencier et des partenariats qui dessinent l’avenir de Samsung dans l’écosystème numérique — les Note 20 et Note 20 Ultra sont en mesure de devenir des vitrines pour l’abonnement Game Pass de Microsoft, quand l’option streaming sera lancée. Samsung ajoute à la fiche technique également les technologies mobiles du moment, entre le taux de rafraîchissement 120 Hz et la compatibilité avec la 5G.

Quelles sont les caractéristiques des Note 20 et Note 20 Ultra ?

Écran 120 Hz pour le modèle Ultra

Les Note 20 et Note 20 Ultra sont respectivement équipés d’un écran percé de 6,7 (FHD+, plat) et 6,9 pouces (WQHD+, incurvé). Aucun des deux n’est donc plus grand que le S20 Ultra (6,9 pouces) et on est étonné de constater que le Note 20 et le S20+ s’appuient sur la même diagonale. On retrouve bien évidemment la technologie AMOLED pour des noirs profonds et des couleurs bien rendues. Le taux de rafraîchissement à 120 Hz, technologie à la mode en 2020, est réservé au modèle Ultra. Il est adaptatif, signifiant qu’il passe à 60 Hz sur un écran statique (pour préserver l’autonomie) — comme sur les iPad Pro. À noter que le stylet sera plus réactif sur le Note 20 Ultra (9 ms contre 26 ms).

En termes de design, Samsung ne change pas sa formule magique. Mais il y a quand même quelques modifications de style : le stylet, désormais de la même couleur que le smartphone, vient se loger sur la gauche, et les boutons physiques passent à droite. Contrairement au Note 20 Ultra, le Note 20 doit se contenter d’un dos en plastique. Pour le déverrouillage, Samsung fait confiance à un capteur d’empreintes logé sous l’écran (ultrason). Les deux smartphones bénéficient de la certification IP68.

Un gros module protubérant pour les deux

À l’arrière, le Note 20 et le Note 20 Ultra font place à un gros rectangle accueillant plusieurs capteurs photo. Dans les deux cas, on voit triple.

Galaxy Note 20 Galaxy Note 20 Ultra Capteur 1 12 Mpx, f/1,8 108 Mpx, f/1,8 Capteur 2 Ultra grand angle 12 Mpx, f/2,2 Ultra grand-angle de 12 Mpx, f/2,2 Capteur 3 Téléobjectif 64 Mpx, f/2,0 (zoom hybride x3) Téléobjectif 12 Mpx, f/3,0 (zoom optique x5) Caméra selfie 10 Mpx, f/2,2

On remarquera que le dispositif photo du Note 20 Ultra est moins bien que celui du S20 Ultra, pourvu d’un capteur ToF pour une meilleure gestion de la profondeur et d’un zoom périscopique capable de monter jusqu’à x100. Pour sa part, le Note 20 dispose du même équipement que le S20.

Même processeur que les S20

À l’instar des S20, le Note 20 et le Note 20 Ultra s’appuient sur le processeur Exynos 990, épaulé par 8 ou 12 Go de RAM. La capacité de stockage varie entre 256 Go et 512 Go tandis que la batterie change selon le modèle : 4 200 mAh pour le Note 20 et 4 500 mAh pour le Note 20 Ultra. Elle pourra être rechargée par induction ou en filaire (chargeur de 25W fourni).

Samsung met en avant les nouveaux gestes autorisés par le S Pen : ils encouragent à moins toucher l’écran et offrent des options inédites pour les annotations. La multinationale coréenne s’est également rapprochée de Microsoft pour faire du Note 20 et du Note 20 Ultra d’excellentes plateformes pour jouer aux jeux Xbox en streaming grâce au Game Pass (à compter du 15 septembre). Un partenariat qui va même s’étendre aux options proposées côté tarification.

Prix et date de sortie des Galaxy Note 20

Les Note 20 et Note 20+ seront disponibles à compter du 21 août. Deux offres de précommande sont proposées, qui mettent en avant les services et fonctionnalités des Note 20.

Formule gaming : une manette et 3 mois de Game Pass Ultimate offerts ;

: une manette et 3 mois de Game Pass Ultimate offerts ; Formule audio : Buds+ offerts pour le Note 20 ou nouveaux Buds Live offerts pour le Note 20 Ultra.

Le Note 20 sera proposé en bronze, vert et gris tandis que le Note 20 Ultra existera en bronze, noir et blanc.

Voici les tarifs :

4G 5G Note 20 (256 Go) 959 € 1 059 € Note 20 Ultra (256 Go) – 1 309 € Note 20 Ultra (512 Go) – 1 409€

Où précommander ?

Galaxy Note 20 4G (cuivre)

Galaxy Note 20 5G (cuivre)

Galaxy Note 20 Ultra (cuivre)

Crédit photo de la une : Samsung Russia Signaler une erreur dans le texte

