Samsung a officialisé le Galaxy Z Fold 2, son troisième smartphone pliable. Pour cette seconde génération, il agrandit les écrans.

Samsung a présenté cinq produits durant sa conférence Unpacked diffusée en ligne le 5 août. En plus des Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, la multinationale a montré le Galaxy Z Fold 2. Il reprend la philosophie de son prédécesseur, à savoir un produit hybride, mais avec des finitions nettement à la hausse et un design plus haut de gamme. Le premier Galaxy Fold a connu un lancement compliqué en raison de gros problèmes de fiabilité .

« Le Galaxy Z Fold 2 associe la portabilité et la flexibilité d’un smartphone, avec la puissance et l’écran d’une tablette pour une productivité ultime », promet toujours Samsung. Pour l’améliorer, Samsung a agrandi les écrans : celui du smartphone passe à 6,2 pouces quand celui de la tablette grimpe à 7,6 pouces.

Samsung officialise le Galaxy Z Fold 2, avec des plus grands écrans

La principale nouveauté du Galaxy Z Fold 2 est à aller chercher du côté de l’écran accessible quand il est refermé. Sur le premier Fold, il était moqué pour sa petite taille (4,6 pouces), qui offrait alors une surface trop étroite et peu pratique à l’usage. Pour le Galaxy Z Fold 2, il occupe toute la façade et donne plus l’impression d’être en face d’un vrai smartphone de 2020. Par exemple, son écran est plus grand que celui d’un iPhone 11 Pro (5,8 pouces).

À l’intérieur, on gagne quelques millimètres (7,6 contre 7,3 pouces) mais on perd surtout cette disgracieuse encoche qui gâchait le positionnement premium du Galaxy Fold. Elle est remplacée par un petit trou plus discret, comme c’est déjà le cas sur les S20 et Note 20. il est situé en haut à droite plutôt qu’au centre occupé par la pliure. À l’arrière, on peut constater que le Galaxy Z Fold 2 est équipé d’un module photo à triple capteur disposé dans un rectangle. Le smartphone pliable sera disponible en deux coloris : bronze et noir.

Samsung promet d’en dire davantage sur son Galaxy Z Fold 2 au mois de septembre. La firme coréenne n’a rien communiqué sur le prix et la date de lancement. Sur la solidité, elle se contente d’indiquer que la conception a été repensée grâce aux retours observés sur le Galaxy Fold et le Galaxy Z Flip. La charnière laisse notamment apparaître un espace plus fin une fois repliée.

Crédit photo de la une : Samsung Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo