Samsung prend de l'avance en 2021 et lève déjà le voile sur sa gamme de smartphones fers de lance. Comme en 2020, les plus grosses nouveautés sont à aller chercher du côté du Galaxy S21 Ultra.

Samsung a décidé de dégainer ses smartphones encore plus tôt qu’habituellement en 2021. Comme on pouvait s’y attendre en vertu de toutes les fuites qui se sont empilées ces dernières semaines, la firme coréenne a bien officialisé sa nouvelle gamme de smartphones fers de lance ce jeudi 14 janvier. Elle conserve la même formule qu’en 2020, avec un trio composé du Galaxy S21, du Galaxy S21+ et du Galaxy S21 Ultra.

Le Galaxy S21 Ultra sera bien évidemment le modèle phare. Le smartphone géant va aller jusqu’à marcher sur les plates bandes des références Note, en s’offrant la compatibilité avec le stylet S-Pen (vendu séparément). Son dispositif photo à cinq capteurs sera aussi à suivre, avec la promesse d’enregistrer des vidéos en 8K et un zoom optique x10.

Caractéristiques des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra

Écran et design de la gamme Galaxy S21

Pour animer ses S21, Samsung s’en remet à un écran Dynamic AMOLED offrant une qualité d’affichage inouïe, un taux de rafraîchissement 120 Hz et une compatibilité HDR10+. La définition sera la même sur les S21 et S21+, avec un découpage comme suit :

6,2 pouces Full HD+ sur le S21 ;

6,7 pouces Full HD+ sur le S21+ ;

6,8 pouces QHD+ sur le S21 Ultra.

On note des tailles similaires par rapport aux S20, exception faite du modèle Ultra qui perd 0,1 pouce (6,8 contre 6,9 pouces). En termes de design, on remarque que le S21 et le S21+ arborent une dalle plate tandis qu’elle reste légèrement incurvée sur le S21 Ultra. Les trois téléphones conservent ce trou dans l’écran, situé au centre pour faire de la place à la caméra selfie. Plus accessible financièrement, le S21 doit se contenter d’un dos en plastique, quand les autres ont droit à du verre. Un traitement mat est appliqué sur tous les appareils.

Toujours sur le design, le module photo, toujours très proéminent, est désormais le prolongement de la tranche en métal. Cela permet de mieux le fondre et de briser, un peu, l’harmonie esthétique au dos.

Capteurs photo de la gamme Galaxy S21

En 2020, Samsung avait mis le paquet sur la photo, prenant la suite de Google et d’Apple, qui avaient pris les devants avec le Pixel 3 et l’iPhone 11 Pro — respectivement. Avec son quintuple capteur, le Galaxy S21 Ultra est bien parti pour donner quelques sueurs froides à la concurrence, si le traitement logiciel suit.

Galaxy S21 Galaxy S21+ Galaxy S21 Ultra Capteur 1 12 Mpx, f/1.8 108 Mpx, f/1.8 Capteur 2 Ultra grand angle 12 Mpx, f/2.2 Capteur 3 Téléobjectif 64 Mpx, f/2.0 Téléobjectif 10 Mpx, f/2.4 x3 Capteur 4 Non Téléobjectif 10 Mpx, f/4.9 x10 ToF Non Oui Capteur frontal 10 Mpx, f/2.2 40 Mpx, f/2.2

Samsung met une nouvelle fois en avant ce zoom numérique x100 sur le modèle Ultra.

Puissance et autonomie de la gamme Galaxy S21

Les trois S21 partagent le même processeur : le Exynos 2100, épaulé par 8 Go de RAM sur les S21/S21+ et 12 ou 16 Go de RAM sur le S21 Ultra. L’espace de stockage va de 128 à 512 Go.

Pour la capacité de la batterie, les évolutions sont les suivantes :

S21 : 4 000 mAh (contre 4 000 pour le S20) ;

S20+ : 4 800 mAh (contre 4 500 pour le S21+) ;

S20 Ultra : 5 000 mAh (contre 5 000 pour le S20 Ultra).

Comme Apple, Samsung a pris la décision de ne plus fournir de chargeur dans la boîte, après s’être moqué de cette décision lors de l’annonce du concurrent.

Prix et date de sortie des Galaxy S21

Samsung lancera sa gamme S21 dès le 29 janvier prochain. Les précommandes ouvrent dès aujourd’hui et se termineront la veille de la sortie. L’acquisition d’un S21 ou d’un S21+ donnera droit à une paire d’écouteurs Buds Live. Celle d’un S21 Ultra permettra d’obtenir des Buds Pro. On pourra aussi choisir de recevoir des SmartTags, concurrents des produits commercialisés par Tile.

Voici les tarifs :

Et les coloris :

Galaxy S21 : blanc, rose, violet et gris ;

Galaxy S21+ : noir, violet et argent ;

Galaxy S21 Ultra : noir et argent.

Crédit photo de la une : Samsung Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo