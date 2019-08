Samsung a officialisé ses Galaxy Note 10 et Note 10+.

Samsung avait donné rendez-vous à la presse ce mercredi 7 août pour lever le voile sur le Galaxy Note 10, sa nouvelle phablette — un nom difficile à porter à l’heure où les smartphones ont déjà des diagonales qui défient l’anatomie. Comme le présageaient les bruits de couloir, le gros téléphone ne sera pas commercialisé seul : il y aura aussi un Note 10+. Encore plus gros.

Les Note 10 et Note 10+, respectivement équipés d’une dalle AMOLED de 6,3 et 6,8 pouces, reprennent à leur compte le design Infinity-O des Galaxy S10. Il y a quand même un changement bienvenu : le trou pour la caméra selfie n’est plus déporté sur la droite mais centré. Tant mieux pour l’harmonie visuelle en façade.

Des gros Galaxy S10

On notera que le Note 10 sera donc plus petit que le S10+ de 0,1 pouce. C’est sans doute ce qui a poussé la firme coréenne à concevoir un Note 10+, qui se rapproche un peu plus de l’iPad mini au niveau du format (6,8 contre 7,9 pouces). Le design Infinity-O autorise un affichage quasiment intégral, qui procure aux phablettes le statut de compagnon idéal pour regarder de la SVoD. Samsung oblige, la dalle est compatible avec le HDR10+. Par rapport aux S10, les Note 10 bénéficient de l’ergonomie offerte par le S Pen, sachant qu’il y aura de la commande à distance pour certaines fonctionnalités (exemple : passer d’un mode photo à l’autre). Le principe est simple : on appuie sur le bouton et on bouge le stylet dans les airs pour sélectionner (six axes possibles).

Samsung a également décidé d’en finir avec le port jack, qui est pourtant encore là sur la gamme S10. Cette suppression préfigure un avenir trouble pour cette interface et une réelle opportunité pour les accessoires sans fil. La multinationale fait en revanche confiance à son capteur d’empreintes digitales à ultrason, intégré sous l’écran, pour le déverrouillage. La reconnaissance faciale 3D, comme sur les iPhone et le prochain Pixel, attendra.

Du côté des photos, on retrouve un triple capteur pour le Note 10 :

Un grand angle de 12 mégapixels (f/ 1,5 et f/ 2,4) ;

Un ultra grand angle de 16 mégapixels (f/2,2) ;

Un téléobjectif x2 de 12 mégapixels (f/2,1).

Le Note 10+ voit quadruple en ajoutant un capteur avec technologie DepthVision pour la profondeur (f/1,4) (un branding maison de la technologie « Time of Flight »). La caméra selfie est commune pour les deux (10 mégapixels, f/2.2).

Galaxy Note 10 Galaxy Note 10+ Écran 6,3 pouces (2280 x 1080 pixels) 6,8 pouces (3040 x 1440 pixels) Processeur Exynos 9825 (7 nm) Mémoire vive 8 Go 12 Go Stockage 256 Go 256 Go ou 512 Go (extensible via microSD) Capteurs photo Triple Quadruple Caméra selfie 10 mégapixels Batterie 3 500 mAh 4 300 mAh

Notons que Samsung va maximiser l’argument gaming avec une manette Play Galaxy Link (qui transforme le Note 10 en Switch) et une intelligence artificielle (lire, un algorithme) capable de comprendre quand il faut allouer plus de ressources pour faire tourner certains jeux gourmands. L’an dernier, on se souvient qu’un deal portant sur une exclusivité temporaire avait été signé avec Epic Games pour le lancement de la version Android de Fortnite.

À partir de 959 euros

Les Galaxy Note 10 et Note 10+ seront lancés le 23 août. Les précommandes ouvriront le 7 du même mois, avec possibilité d’avoir un rabais de 100 euros si on échange son ancien smartphone.

Voici les tarifs :

256 Go 512 Go Galaxy Note 10 959 € – Galaxy Note 10+ 1 109 € 1 209 €

