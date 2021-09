Les tout nouveaux téléphones d’Oppo veulent aller concurrencer les téléphones ultra haut de gamme avec un tarif beaucoup plus agressif. Les mobiles embarquent même une fonctionnalité de RAM virtuelle censée offrir plus de puissance. Une fonctionnalité loin d’être neuve.

Annoncés fin mai en Chine, les Oppo Reno 6 et Reno 6 Pro vont débarquer en France en cette fin septembre 2021. Les deux smartphones commercialisés par Oppo veulent s’attaquer aux mobiles haut de gamme avec un prix bien moindre puisque le Reno 6 sera vendu 499 euros et le 6 Pro 799 euros.

Lors de la présentation des appareils, la marque n’a pas hésité à qualifier le Reno 6 de « flagship killer », soit un téléphone qui fait 90 % de ce que font les iPhone ou les Galaxy S, mais à un prix bien moindre. Et, il faut bien l’avouer, la fiche technique est plutôt bien fournie.

Les deux mobiles ont une fiche technique (et un design) assez similaire

Oppo Reno 6 Oppo Reno 6 Pro Écran Oled 6,43 pouces FHD+ (2400 x 1080 px) Oled 6,55 pouces FHD+ (2400 x 1080 px) Photo Principal : 64 Mpx. Grand angle 8 Mpx. Macro : 2 Mpx Principal : 50 Mpx. Grand angle : 16 Mpx. Zoom : 13 Mpx. Macro : 2Mpx Processeur Mediatek Dimensity 900 (8 cœurs, 2,4 GHz) Qualcomm Snapdragon 870 (8 cœurs, 3,2 GHz) Mémoire 8 Go de RAM + 128 Go de stockage 12 Go de RAM + 256 Go de stockage Batterie 4300 mAh 4500 mAh Connectique Port USB-C, compatibilité 5G, Wifi 6 Port USB-C, compatibilité 5G, Wifi 6

Au-delà de la photo qu’Oppo met très en avant (avec notamment tout un tas d’options boosté à l’IA qui permettent de créer des effets visuels, d’améliorer le focus ou le bokeh), les Reno 6 et 6 Pro sont aussi positionnés comme des téléphones avec suffisamment de puissance pour vous suivre dans toutes vos activités du quotidien. Notamment grâce à d’importantes quantités de RAM… qui peuvent être augmentées grâce à la « RAM virtuelle ».

Qu’est ce que c’est que la RAM virtuelle ?

Pour faire simple, la RAM virtuelle consiste à utiliser une partie de sa mémoire de stockage (qui vous sert à enregistrer vos photos, vidéos, etc.) comme une extension de mémoire vive. Le principe est loin d’être neuf puisqu’il a été mis au point dans les années 60 et est souvent désigné sous le terme « swap space » (qui signifie « espace d’échange » en bon français).

Comme nous l’avons déjà expliqué, la RAM est un type de mémoire volatile (qui perd ses informations quand elle n’est plus alimentée) ultrarapide. Son but est de garder à portée de processeur les données les plus critiques à la bonne réactivité de votre machine (comme l’état d’un logiciel ou certaines données de fonctionnement). Mais dans le cas où la quantité de RAM disponible n’est pas suffisante pour assurer le fonctionnement correct de votre appareil, l’ordinateur peut décider d’inscrire certaines données critiques sur la mémoire de masse de l’appareil (dans le cas d’un téléphone, c’est la mémoire de stockage flash). Cela permet d’alléger un peu la charge de travail que doit effectuer la RAM sans pour autant perdre des données.

Sur le papier, l’idée est plutôt bonne et la plupart des systèmes d’exploitation actuels sont doté d’une partition dédiée au swap, au cas où. Mais dans la pratique, cette mémoire virtuelle est souvent une solution de derniers recours. La mémoire de stockage d’un appareil, que ce soit sur un ordinateur ou un smartphone, est considérablement moins rapide en lecture et en écriture que la mémoire RAM. On parle de quelques dizaines ou centaines de microsecondes même sur la meilleure des mémoires flash contre une centaine de nanosecondes (un milliardième de seconde) pour la RAM.

Résultat, cette extension de la RAM n’offre pas du tout les mêmes performances ni les mêmes avantages qu’une vraie mémoire vive. C’est une solution de dépannage en cas d’urgence.

8 ou 12 Go de RAM suffisent

Dans le cas des Reno 6 et 6 Pro, la fonctionnalité d’augmentation de la RAM peut allouer jusqu’à 5 Go de votre espace de stockage en complément des 8 ou 12 Go de mémoire vive. De quoi atteindre jusqu’à 17 Go d’espace dédié dans le meilleur des cas.

Il est cependant très peu probable que vous ayez besoin d’autant de mémoire vive dans votre utilisation quotidienne du smartphone. Les 8 ou 12 Go présents nativement sur les Reno 6 devraient être amplement suffisants pour répondre à vos besoins quotidiens. Pour comparaison, l’iPhone 12 Pro n’est doté que de 6 Go de RAM et s’en sort très bien (en partie, car l’exécution de tâches en arrière-plan est plus limitée sur iOS que sur Android).

L’ajout d’une fonctionnalité « d’augmentation de la RAM » est donc plus un argument commercial qu’un vrai avantage technique sur ces nouveaux téléphones Oppo. Les mobiles ne sont pas inintéressants pour autant, nous ferons le point complet dans un test qui paraîtra bientôt.

