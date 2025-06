Lecture Zen Résumer l'article

Les soldes d’été 2025 battent leur plein ! Trois jours après leur lancement, les premières démarques affichent déjà des remises intéressantes sur tout plein de produits. Fnac, Boulanger, Darty, Amazon, Cdiscount… les grandes enseignes jouent le jeu, et nous avons fait le tri pour vous dénicher les meilleures promotions de cette première vague.

Les traditionnelles soldes d’été sont là… en même temps que la canicule. Autant dire que vous n’avez probablement pas envie de courir les boutiques sous un soleil de plomb. Commander en ligne reste clairement la meilleure option. Le problème ? Le choix est immense. Même si vous avez suivi nos conseils et que vous avez une petite liste d’achat en tête préparée en amont, il y a de fortes chances que vous vous perdiez dans les catalogues interminables des sites marchands, quitte à parfois à acheter des gadgets inutiles.

Les meilleurs bons plans de la première démarque des soldes d’été

À chaque évènement, Numerama fait le tri des offres que la rédaction juge vraiment intéressantes. On regarde aussi bien la fiche technique, que le prix ou la génération du produit. Alors, si vous voulez changer de TV, de smartphone, ou bien acheter votre première trottinette électrique, voici les offres des soldes d’été qui valent vraiment le coup.

Nos derniers bons plans et sélections des soldes d’été 2025

👉 Lidl profite des soldes pour proposer ses derniers vélos électriques à moins de 1 000 €

👉 Les 6 meilleurs smartphones à acheter tant qu’ils sont en soldes

👉 La trottinette électrique premium de Xiaomi baisse son prix

👉 Voici 5 modèles de téléviseurs qui valent le coup en promotion

👉 Les meilleures offres chez Boulanger

Macbook Air M4 13″

Macbook Air M4 13″ // Source : Numerama

C’est sans doute le meilleur laptop duy marché et Apple a enfin corrigé ce qu’on lui reprochait depuis des années : 16 Go de RAM par défaut, un support natif de deux écrans externes, une webcam enfin digne de 2025, et une puce M4 calibrée pour l’avenir de l’IA. Le tout, dans le même design ultra-fin. À peine 3 mois après sa sortie, le MacBook M4 13,6 pouces passe déjà à 949 € au lieu de 1 199 € sur Amazon — une fois les 50 € de réduction appliqués dans le panier.

L’écran reste limité à 60 Hz, les 256 Go de stockage de base peuvent vite montrer leurs limites, et on aimerait un port USB-C de plus. Mais pour tout le reste, c’est un sans faute.

Tineco Floor One S5 Combo

Tineco Floor One S5 Combo. // Source : Numerama

Proposé à 268 € au lieu de 559 € sur Cdiscount, le Tineco Floor One S5 Combo frappe fort avec une réduction de près de 50 %. Et surtout, il comble un vide laissé par Dyson, qui continue de vendre des appareils très efficaces… mais souvent bien plus chers, et uniquement dédiés à l’aspiration.

Ici, on a un vrai 2-en-1 : il aspire et lave les sols en un seul passage, et peut même se transformer en aspirateur à main. C’est un modèle polyvalent, idéal pour les petites et moyennes surfaces. Il reste compact, léger, avec un écran LED bien pensé, une gestion automatique de la puissance via capteur de saleté, et un système d’auto-nettoyage qui simplifie l’entretien. L’autonomie est limitée (22 minutes) et les réservoirs demandent un peu de vigilance, mais à ce prix, il est franchement difficile de faire mieux.

Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra. // Source : Numerama

Proposé à 1 189 € au lieu de 1 471 € sur Boulanger, le Galaxy S25 Ultra devient (enfin) un peu plus accessible grâce à une remise de 10 € par tranche de 100 €. Ce tarif reste élevé, mais c’est son principal défaut — car sur le reste, on frôle le sans-faute. C’est tout simplement le smartphone Android le plus complet du marché en 2025.

Ce n’est pas une révolution par rapport au S24 Ultra, mais plutôt une mise à jour soignée : design moins anguleux, meilleure prise en main, un écran légèrement plus grand et plus lumineux et un zoom 5 × plus polyvalent.

Il embarque une nouvelle configuration avec un Snapdragon 8 Elite, une puce ultra-performante qui assure sans broncher dans tous les registres. La véritable nouveauté reste One UI 7, la dernière version de l’interface Samsung, dopée à l’intelligence artificielle, avec des fonctions bien pratiques comme l’effacement audio ou la recherche visuelle contextuelle.

Le S Pen est toujours là, mais perd quelques fonctions liées au Bluetooth. Et côté recharge, Samsung reste timide avec ses 45 W — un point faible face à une concurrence chinoise bien plus agressive.

Les abonnements NordVPN en promotion

NordVPN // Source : Numerama

Difficile de ne pas connaître NordVPN. Entre YouTube, TikTok et les podcasts, la marque est partout. Mais au-delà de la communication ultra présente, le service est solide — et c’est justement ce qui rend l’offre actuelle aussi intéressante : 3,25 €/mois pendant 25 mois, soit 81,36 € au total, et un mois offert en plus.

NordVPN reste aujourd’hui l’un des services les plus complets du marché. L’interface est irréprochable, les serveurs sont rapides et stables, et toutes les fonctionnalités qu’on attend d’un VPN moderne sont là : Kill Switch, split tunneling, blocage de pubs, accès à des serveurs spécialisés… La marque mise aussi beaucoup sur la sécurité avec son protocole maison (NordLynx), des audits réguliers, et un programme de bug bounty actif. Seul vrai point faible : l’accès aux plateformes de streaming peut parfois nécessiter quelques essais de serveurs.

Pour ceux qui veulent un service plus complet, il existe :

L’offre Plus qui ajoute un gestionnaire de mots de passe pour 4,21 €/mois

L’offre Ultime qui intègre cloud sécurisé + assurance cybersécurité pour 6,61 €/mois

LG OLED48G5

LG OLED48G5 // Source : Numerama

Jusqu’ici réservée aux grandes tailles, la nouvelle série Gallery de LG est enfin déclinée en 48 pouces avec ce OLED48G5. Lancé au printemps à 1 799 €, il tombe à 1 499 € sur Fnac pendant les soldes d’été, et profite même d’un -20 % sur le câble HDMI. C’est un tarif élevé pour un 48 pouces, mais largement justifié si on cherche le top en matière d’image dans ce format.

La qualité d’affichage est au-dessus du lot avec un pic de luminosité record pour de l’OLED (plus de 2400 nits). La dalle conserve toutefois ses contrastes élevés et ses couleurs profondes, OLED oblige. Le tout est boosté par le nouveau processeur α11 AI, qui adapte automatiquement chaque scène, qu’il s’agisse d’un film, d’une série ou d’un jeu vidéo. Côté gaming, c’est une référence : VRR, ALLM, G-Sync, FreeSync, 4K jusqu’à 165 Hz… rien ne manque pour profiter d’une console ou d’un PC haut de gamme.

Écouteurs nothing ear (a)

Écouteurs nothing ear (a) // Source : Numerama

Design transparent, réduction de bruit active jusqu’à 45 dB, codec LDAC, multipoint… Les Nothing Ear (a) reprennent l’essentiel des modèles premium de la marque, mais à prix encore plus abordable. Et pendant les soldes d’été, ils tombent à 69 € au lieu de 99 € sur Amazon. Le son n’est pas lowcost pour autant, les basses sont bien présentes et l’autonomie est solide (jusqu’à 42 h avec le boîtier).

Ventilateur Rowenta Turbo Silence Extreme

Rowenta Turbo Silence Extreme // Source : Numerama

Ce modèle de Rowenta est actuellement affiché à 79,99 € au lieu de 99,99 € pour les soldes — une offre bienvenue en ces périodes de fortes chaleurs en France.

Avec ses 5 pales, ses 4 vitesses (dont un mode nuit ultra discret), et une puissance de 70 W, il rafraîchit efficacement tout en restant étonnamment silencieux. C’est simple : en mode Silent Night, il se fait à peine entendre. Le socle est lourd, stable, la hauteur réglable, et l’oscillation couvre largement une pièce. Il n’a pas de télécommande ni de fonctionnalités avancées, mais il fait très bien ce pour quoi on l’achète.

Il n’est pas tout jeune, c’est vrai. Et il n’a ni télécommande, ni moteur éco nouvelle génération comme le modèle « + » de la gamme. Mais à ce prix, difficile de lui en vouloir.

Écran de gaming Alienware AW2723DF (280Hz)

Écran de gaming Alienware AW2723DF // Source : Numerama

Avec sa dalle IPS 1440p poussée jusqu’à 280 Hz, le AW2723DF d’Alienware fait partie aujourd’hui des meilleurs écrans polyvalents pour le jeu. Et pourtant, il date de 2022 — preuve que la fiche technique était déjà bien en avance. Fluide, ultra-réactif, compatible FreeSync et G-Sync, avec une colorimétrie très juste, il coûte que 364,07 € au lieu de 519 € pendant les soldes.

Ce n’est pas un OLED, bien sûr, mais la dalle Nano IPS reste impressionnante avec un rendu HDR convaincant, une bonne luminosité (HDR600) et une calibration d’usine solide. C’est aussi un écran bien construit, avec pied ajustable, hub USB intégré et même un support casque rétractable. Son seul vrai défaut ? Il est massif (près de 9 kg) et un peu encombrant.

Casque audio Sony WH-1000XM5

Casque audio Sony WH-1000XM5. // Source : Numerama

Affiché à 299 € au lieu de 329 € chez Boulanger, le WH-1000XM5 reste une valeur sûre dans le haut de gamme audio. Certes, le tout nouveau XM6 vient d’arriver avec son design pliable retrouvé, 12 micros et une réduction de bruit encore renforcée — mais il coûte 449 €, et la différence de prix est loin d’être négligeable.

Le XM5, lui, a eu le temps de faire ses preuves. Le casque avait créé la rupture dans la gamme en adoptant un nouveau design, plus sobre et plus confortable… mais non pliable. Et c’est clairement son principal défaut : il était moins facile à transporter, notamment pour ceux qui bougent souvent. C’est une concession que Sony a abandonnée sur le XM6, qui retrouve le pliage sans renier le reste.

Pour le reste, ce casque coche toutes les bonnes cases : réduction de bruit ultra-efficace (grâce à 8 micros et deux processeurs), confort haut niveau avec de larges coussinets, et une signature sonore précise, bien qu’un peu douce dans les médiums. Le rendu est très propre, avec un bon support du codec LDAC et les traitements audio de la marque. L’application peut parfois sembler dense ou peu intuitive, mais elle permet de vraiment personnaliser l’expérience.

Vélo électrique Crivit Y.3

Vélo électrique Crivit Y.3 Shimano // Source : Numerama

Pour un vélo électrique vendu en grande surface, le Crivit Y.3 est étonnamment bien équipé. Sorti plus tôt cette année, il se trouve déjà en promotion à 999 € au lieu de 1 199 € chez Lidl.

Cadre bas pratique pour enfourcher le vélo, freins hydrauliques Shimano, pneus Schwalbe, moteur à capteur de couple, batterie LG… on est loin des composants génériques qu’on croise trop souvent dans cette gamme de prix. L’autonomie est aussi au rendez-vous : autour de 50 km en usage réaliste, jusqu’à 100 km en mode Eco — ce qui le rend parfaitement adapté à des trajets urbains quotidiens.

AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 4.7Ghz

AMD Ryzen 7 9800X3D // Source : Numerama

Le Ryzen 7 9800X3D est tout simplement le processeur gaming le plus performant du moment. Avec ses 8 cœurs, 96 Mo de cache L3 et l’architecture Zen 5 combinée au nouveau 3D V-Cache, il surpasse tous les autres CPU grand public en jeu — souvent de 20 à 30 % face aux Intel i9, et parfois bien plus sur certains titres compétitifs. Habituellement vendu à un tarif assez haut, il est proposé pendant les soldes d’été à 452 € au lieu de 499 € sur Cdiscount avec le code 50DES499.

Pour l’accompagner correctement et éviter de trop le sous-exploiter, il est recommandé de l’associer à une carte graphique haut de gamme. En 1440p ou 4K, une Radeon RX 9070 XT ou une GeForce RTX 5080 fera un excellent duo. Vous pouvez aussi jeter un œil du côté de nos recommandations de configurations gaming pour savoir à quoi on l’associe.

Pc portable Dell Inspiron 15

Pc portable Dell Inspiron 15 // Source : Numerama

C’est rare de trouver un PC portable aussi solide sous les 400 €, mais ce Dell Inspiron 15 avec un Ryzen 7 le fait très bien. Il est pensé pour un usage quotidien bureautique avec son écran 120 Hz, ses 16 Go de RAM en dual channel, son SSD rapide, et surtout son processeur octa-core capable d’encaisser du multitâche ou des applis pro sans broncher. Comme souvent à ce tarif, il y a quelques concessions : autonomie moyenne (comptez 5 à 6 heures), clavier non rétroéclairé, ventilation un peu bruyante en charge, et pas de vraie carte graphique dédiée. Cependant, tout le reste est très honorable pour le prix.

Pack Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 5G + Buds6 Play

Pack Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 5G + Buds6 Play. // Source : Numerama

Le Redmi Note 14 fait partie des meilleures références de smartphones sous les 300 € en temps normal. Avec une remise de 60 € pour les soldes d’été 2025, il est surement la meilleure référence à moins de 250 €.

Le Redmi Note 14 5G reprend l’essentiel des attentes d’un smartphone pour usage quotidien, avec quelques bonus bienvenus comme la certification IP64, un capteur 50 MP stabilisé, et un écran qui grimpe à 2100 nits — rare à ce prix-là. Le processeur Dimensity 7025 fait le job pour les applications et le multitâche, mais clairement, ce n’est pas un smartphone taillé pour le gaming et les usages plus gourmands.

Le bonus avec cette offre, c’est le bundle : les Buds6 Play sont inclus, ce qui complète très bien le pack. Des écouteurs d’entrée de gamme, certes, mais plutôt bienvenus pour profiter pleinement du smartphone dès la sortie de boîte.

Casque Dyson OnTrac

Casque Dyson OnTrac // Source : Numerama

Dyson ne fait pas que dans les aspirateurs et autres appareils ménagers. La marque propose aussi un casque audio, le Dyson OnTrac, qui revient aujourd’hui à 399 € au lieu de 649 € chez Darty pour les soldes d’été.

L’OnTrac mise sur une autonomie record de 55 heures avec réduction de bruit active, une construction ultra soignée (aluminium, céramique, mousses haut de gamme), et un design personnalisable avec coques et coussinets interchangeables. C’est un produit sérieux, plus que le Dyson Zone — mais loin d’être sans défaut. Il est lourd (451 g), un vrai point faible à l’usage prolongé, et techniquement limité pour un casque de ce niveau : Bluetooth 5.0 seulement, pas de multipoint, ni d’audio spatial ou de support étendu des codecs. Bref, un casque très bien fini, avec une autonomie de folie, mais qui reste un peu à part dans le paysage. À 649 €, il était difficile à recommander. À 399 €, il devient une alternative crédible

TV QLED 4K Continental 55 »

TV QLED 4K Continental 55 ». // Source : Numerama

À 324,99 € au lieu de 419,99 € sur Cdiscount, ce téléviseur QLED 4K de 55 pouces est tout simplement le moins cher dans sa catégorie. Pour un modèle QLED 144 Hz avec Google TV, il est difficile de faire mieux niveau rapport qualité-prix — surtout pour monter un setup gaming.

On est évidemment loin des standards des grandes marques sur la luminosité ou le contraste, mais pour le prix, on profite d’une dalle QLED 4K plutôt bien calibrée, du support HDR (HDR10 et Dolby Vision), et surtout d’un rafraîchissement à 144 Hz rarement vu à ce niveau de tarif. C’est idéal pour les joueurs sur PC ou les consoles.

L’interface tourne sous Google TV avec accès rapide à Netflix, YouTube, Prime Video ou Disney+, avec en prime Chromecast et assistant vocal intégrés.

Tablette Tactile Lenovo Idea Tab

Tablette Tactile Lenovo Idea Tab. // Source : Numerama

Lenovo est généralement reconnu pour ses produits bien placés niveau tarifaire, surtout côté PC. Cette logique se retrouve aussi ici : affichée à 329 € au lieu de 449 €, la Lenovo IdeaTab Pro Matte Edition coche énormément de cases pour une tablette Android haut de gamme — sans y mettre le prix d’un iPad ou d’une Galaxy Tab S. À ce prix, elle est fournie avec son Stylet Tab Pen Plus.

Le vrai plus ici, c’est l’écran mat, quasi sans reflets, qui offre un confort d’utilisation plutôt agréable au soleil ou dans une pièce bien éclairée. Elle tourne avec un processeur MediaTek Dimensity 8300 très performant, une interface Android 14 fluide, et une grosse batterie de 10 200 mAh. Le son signé JBL est également très convaincant. Tout n’est pas parfait : les caméras sont basiques, la luminosité plafonne à 400 nits, et Lenovo reste timide côté mises à jour logicielles. Mais, dans l’ensemble, c’est un très bon compromis

TV 4K LG OLED55C5

TV 4K LG OLED55C5. // Source : Numerama

Affiché à 1 499 € au lieu de 1 790 € sur la Fnac pour les soldes, le tout récent LG OLED55C5 profite déjà d’une première vraie promo.

Ce téléviseur est le digne successeur du C4, un best-seller de la marque. Sorti au printemps 2025, ce modèle OLED haut de gamme gagne en luminosité, tout en conservant un excellent rendu HDR, des noirs parfaits et un design ultra-fin. Il se place juste sous le G5, plus lumineux… mais nettement plus cher. C’est un excellent téléviseur en tous points, notamment sur la partie rafraîchissement avec ses 144 Hz optimisée VRR, ce qui est parfait pour les joueurs et joueuses de consoles.

Smartphone Samsung Galaxy A36

Smartphone Samsung Galaxy A36. // Source : Numerama

Proposé à 349 € au lieu de 399 € chez Boulanger, le Galaxy A36 s’inscrit dans la pure tradition Samsung : un smartphone milieu de gamme bien fini, fiable, et surtout pensé pour durer. Il n’y a pas de révolution ici, ni en design ni en puissance. L’écran gagne un peu en luminosité, le design s’arrondit un peu, la recharge passe à 45 W, et surtout, la promesse logicielle s’allonge jusqu’en 2031.

En face, la concurrence chinoise frappe plus fort en autonomie, en recharge ou même en qualité photo… mais atteint difficilement le niveau d’expérience de Samsung. On retrouve sur ce modèle One UI 7 sous Android 15 qui reste l’une des interfaces les plus fluides et complètes du marché : propre, stable, bien pensée pour le quotidien, sans fioritures ni pourriciels. On peut regretter la disparition du port microSD, bien pratique pour étendre le stockage, même si ce modèle propose tout de même 256 Go.

Caméra de surveillance filaire Xiaomi

Caméra de surveillance filaire Xiaomi. // Source : Numerama

Sécuriser son intérieur ne veut pas forcément dire dépenser une fortune, ni s’abonner à un service mensuel. Il existe des solutions moins coûteuses, comme cette caméra Xiaomi Smart Camera C400 proposée à 44,99 € au lieu de 49,99 €.

C’est le modèle le plus avancé de la série intérieure de Xiaomi : image en 2,5K très nette, détection intelligente des mouvements humains, rotation motorisée à 360°, vision nocturne invisible et pilotage simple via l’app Xiaomi Home. Le tout, sans abonnement obligatoire, avec un stockage local sur microSD. Elle n’est pas sans défauts : câble un peu court, pas de vraie prise en charge du NAS, et un micro qui manque de clarté. Toutefois, à ce tarif, c’est largement excusable — surtout face à des caméras concurrentes qui réclament souvent un abonnement payant.

Trottinette électrique Ninebot F3 Pro E

Trottinette électrique Ninebot F3 Pro E. // Source : Numerama

C’est l’été, les rues sont sèches, les pistes cyclables dégagées… et c’est pile le moment d’investir dans une trottinette fiable pour les trajets du quotidien. La Ninebot F3 Pro E, dernier modèle milieu de gamme de Segway, tombe à pic : 599 € au lieu de 649 € pour les soldes d’été 2025, une réduction bienvenue sur un modèle à peine lancé ce printemps.

Ce nouveau modèle de Segway améliore nettement la copie de la F2 Pro E : suspension avant + arrière, moteur 1200W en crête, pneus anti-crevaison, double frein à disque, et surtout un écran TFT couleur qui apporte un vrai plus en usage réel. L’autonomie tourne autour de 40 km, et la tenue de route reste excellente même à pleine vitesse grâce au système de stabilisation SegRide. Le chargeur chauffe vite, le guidon aurait mérité de meilleurs boutons, et la puissance chute en fin de batterie — mais pour moins de 600 €, elle coche toutes les bonnes cases.

Quelles sont les dates de début et de fin des soldes d’été 2025 ?

Cette année, le coup d’envoi des soldes d’été est fixé au mercredi 25 juin 2025 à 8 h du matin. Elles devaient s’achever le mardi 22 juillet à minuit. Les consommateurs disposent donc de quatre semaines pour réaliser de bonnes affaires auprès des commerçants et des boutiques en ligne.

Quelles sont les dates des démarques durant les soldes d’été 2025 ?

Les soldes sont une période très encadrée, avec leurs propres codes. Déjà, elles s’étendent sur la durée, à une époque où l’heure est plutôt aux ventes flash façon Black Friday ou French Days. Ces formats réduits sont d’ailleurs devenus un argument commercial en soi, pour créer un sentiment d’urgence (ou de FOMO) sur certaines offres.

Quoi qu’il en soit, les soldes gardent toujours le même fonctionnement : un système de démarques successives, avec des promotions qui s’accentuent au fil des semaines. Elles sont généralement rythmées de la manière suivante :

Première démarque (du 25 juin au 1 juillet)

Deuxième démarque (du 2 juillet au 8 juillet)

Troisième démarque (du 9 juillet au 15 juillet)

Dernière démarque (du 16 juillet au 22 juillet)

Quand faire les soldes ?

Plus les semaines passent, plus les réductions augmentent… mais plus les stocks s’amenuisent. En début de soldes, vous avez le choix : toutes les références sont là, dans toutes les tailles ou variantes. En fin de soldes, les remises peuvent être spectaculaires, mais il ne reste souvent que des modèles dépassés.

Sauf que cette logique tient de moins en moins. Ces dernières années, de nombreuses enseignes n’attendent plus la deuxième semaine pour lancer la deuxième démarque, et ainsi de suite. En clair, mieux vaut rester attentif dès le lancement des soldes.

1ʳᵉ

