Comme à chaque période de soldes, les smartphones font partie des produits les plus recherchés. Entre les modèles haut de gamme en fin de cycle et les milieux de gamme en promo, c’est le moment idéal pour faire une bonne affaire. Voici les offres que l’on recommande au rayon des smartphones.

Vu le prix de certains smartphones aujourd’hui, mieux vaut clairement attendre les promotions. D’autant que le marché bouge en permanence, avec de nouveaux modèles qui viennent remplacer des générations en fin de cycle. Pendant les soldes d’été, il y a largement de quoi trouver son bonheur — y compris parmi les meilleurs smartphones du moment. Et on en a repéré quelques-uns qui valent vraiment le coup.

Les meilleurs smartphones en promotion pour les soldes

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra. // Source : Numerama

Samsung ne révolutionne rien cette année, mais peaufine une formule déjà ultra-maîtrisée. Remplaçant du déjà très bon S24 Ultra, le Galaxy S25 Ultra reste le smartphone Android le plus complet du marché. Et pendant les soldes d’été 2025, il devient enfin plus abordable : 1 169,99 € au lieu de 1 369,99 € chez Boulanger, avec une remise immédiate de 10 € par tranche de 100 €.

On retrouve ici ce que Samsung fait de mieux, avec le support logiciel le plus long d’Android : 7 ans de mises à jour garanties. Sous le capot, le Snapdragon 8 Elite assure des performances plus que convaincantes, épaulé par une nouvelle version de One UI fluide et truffée de fonctions assistées par IA. L’autonomie progresse légèrement, l’écran QHD+ grimpe à 2600 nits, et le zoom x5 optique se montre plus polyvalent que l’ancien x10.

Il reste des points discutables : pas de grande avancée sur la recharge (45 W filaire, 15 W sans-fil), un S Pen moins complet (adieu les gestes Bluetooth), et des nouveautés « gadgets », mais il reste le flagship Android le plus solide.

Nothing Phone (3a)

Nothing Phone (3a) // Source : Numerama

Toujours aussi atypique, Nothing affine sa recette avec le Phone (3a), un modèle qui reste fidèle à son design transparent et à ses LED signature tout en corrigeant plusieurs faiblesses du Phone (2a). C’est bien simple : c’est l’un des smartphones les plus équilibrés sous les 350 €. Pendant les soldes d’été, il passe même à 318 € au lieu de 349 € sur Amazon, ce qui le rend encore plus compétitif.

L’écran OLED 120 Hz est lumineux et fluide, l’autonomie tient la journée sans forcer, la charge rapide est efficace, et le triple module photo offre un vrai zoom optique x2, rare dans cette gamme de prix. Le Snapdragon 7s Gen 3 assure des performances solides pour un usage quotidien, même si ce n’est pas un monstre pour du jeu, par exemple. L’interface Nothing OS 3.1 reste épurée, avec quelques idées originales — même si la nouvelle fonction d’IA « Essential Space », avec son bouton associé sur la tranche du smartphone, reste essentiellement un gadget pour l’instant.

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A36. // Source : Numerama

Dans le milieu de gamme, le Galaxy A36 est un smartphone bien équilibré, bien construit et taillé pour durer. Sorti en mars 2025, il conserve tout ce qui faisait la solidité de l’A35, tout en apportant quelques ajustements bienvenus. Pour les soldes d’été, il passe à 349,99 € au lieu de 399,99 € chez Boulanger.

L’écran Super AMOLED à 120 Hz est toujours aussi agréable à l’usage, le Snapdragon 6 Gen 3 assure une bonne fluidité dans les apps du quotidien, et la recharge 45W rattrape enfin le retard sur la concurrence. L’absence de microSD est un peu frustrante, d’autant plus que ses petits frères comme le A16 ou le A26 proposent encore cette compatibilité. On regrette aussi la stagnation côté photo, surtout en basse lumière — mais, dans l’ensemble, il reste cohérent pour un appareil de cette gamme. Le gros point fort ici reste One UI 7 et ses 6 ans de mises à jour au programme.

Pack Xiaomi Redmi Note 14 5G + Xiaomi Buds 6 Play

Pack Xiaomi Redmi Note 14 5G + Xiaomi Buds 6 Play. // Source : Numerama

Le Redmi Note 14 5G incarne parfaitement ce que Xiaomi sait faire de mieux : un smartphone complet, bien fini et réactif… sans faire exploser le budget. Écran AMOLED 120 Hz ultra lumineux, gros capteur 108 MP stabilisé, de la 5G, grosse batterie et processeur MediaTek efficace pour le quotidien : tout y est. Pour les soldes d’été, son rapport qualité-prix devient encore plus solide : 239,99 € au lieu de 299,99 € chez Boulanger, avec en prime une paire de Redmi Buds 6 Play offerte.

Le smartphone est rapide, fluide, et très endurant, avec une interface un peu chargée (HyperOS), mais toujours personnalisable. Les performances sont bonnes en usage courant. Quant aux Buds 6 Play, ils sont très simples, mais efficaces : du Bluetooth 5.4, un design classique et une autonomie de 36h avec le boîtier.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Flip 6. // Source : Numerama

Difficile de voir des smartphones pliants passer sous les 500 €… mais pour les soldes d’été 2025, RED by SFR frappe fort : le Galaxy Z Flip 6 est proposé à 499 € avec un forfait 200 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement, et 80 € sont remboursés après l’achat. Même sans forfait, le prix reste imbattable : 579 €, pour un modèle lancé il y a moins d’un an.

Pas de révolution côté design, il adopte juste des bords plats. Sous le capot, il est un peu plus musclé avec un Snapdragon 8 Gen 3, 12 Go de RAM, une batterie de 4 000 mAh enfin capable de tenir la journée, et un capteur principal 50 MP qui change tout pour les photos. Le format compact à clapet, toujours aussi pratique, est désormais épaulé par une meilleure résistance (IP48) et un écran plus lumineux (2 600 nits en pic). Il dispose de toutes les fonctions de Galaxy AI (traduction en direct, recherche visuelle, retouche intelligente).

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro. // Source : Numerama

La gamme Pixel 10 arrivera surement d’ici quelques mois, en août 2025, mais le Pixel 9 Pro reste une pépite dans sa catégorie : écran OLED compact de 6,3″, triple capteur photo (50 MP grand-angle, 5× zoom périscope 48 MP, 48 MP ultra grand-angle), 16 Go de RAM, 7 ans de mises à jour et l’IA Google embarquée. Il était vendu à 1 099 € il y a moins d’un an, mais avec l’offre Bouygues des soldes d’été, il passe à 527,20 € après remboursement différé de 80 €.

Sous le capot, on retrouve le Tensor G4, 16 Go de RAM, et toutes les fonctions IA maison : édition magique, zoom amélioré par logiciel, reconnaissance contextuelle, génération d’images dans Pixel Studio… Tout tourne sous Android 15, avec la promesse de 7 ans de mises à jour. Le seul vrai bémol reste la charge un peu lente (27 W en filaire), et une chauffe qui peut se faire sentir sur certaines apps photo ou réseaux. Son gros point fort reste la photo, avec son triple module photo soutenu par l’un des meilleurs traitements logiciel du marché. Le zoom x5, l’ultra-grand-angle et le capteur principal sont gérés par des algorithmes maison qui rivalisent avec ceux d’Apple.

