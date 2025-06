Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Avec des performances de haute volée, une ergonomie au top et une autonomie importante, la trottinette Xiaomi Scooter 4 Ultra a tout pour elle, surtout pendant les soldes.

Les trottinettes sont des deux-roues utiles pour circuler en ville et pour prendre le bus ou le métro. Ce sont aussi des véhicules faciles à caser sur son lieu de travail, ou chez soi. Mais tous les modèles ne se valent pas, et il convient de choisir un engin à la fois fiable et à la bonne tenue de route. Le modèle haut de gamme de Xiaomi pourrait bien faire l’affaire, notamment à ce prix.

La Xiaomi Elctric Scooter 4 Ultra est une trottinette électrique commercialisée au prix de 999 € à sa sortie, puis affichée depuis à 799 €. Pour les soldes d’été, elle descend encore au prix de 599,99 € sur le site de Décathlon.

C’est quoi, cette trottinette électrique ?

La Xiaomi Scooter 4 Ultra adopte un design un peu différent des autres modèles du fabricant, avec des lignes sportives du plus bel effet en action. La trottinette est surtout robuste avec une structure en aluminium solide, et une certification IP55 pour résister à la poussière et aux projections d’eau. Tout ça s’accompagne d’un poids de tout de même 25 kg, à prendre en compte si vous prenez souvent les transports en commun avec vos deux-roues.

La trottinette de Xiaomi pourra supporter un poids de 120 kg. // Source : YouTube

Avec un tel poids, la Scooter 4 Ultra propose heureusement une ergonomie parfaite et se révèle très confortable avec son large deck de 170 mm de longueur. L’engin est facile à piloter, grâce à un guidon bien pensé et un poids bien réparti. La double suspension permet une conduite souple et plutôt sportive tandis que les freins à tambour à l’avant et électronique à l’arrière procure un bon freinage sécurisant. Quant au système de pliage, il est rapide et intuitif.

À ce prix, cette trottinette électrique est-elle une bonne affaire pour les soldes ?

C’est même une très bonne affaire pour un modèle de trottinette fiable et performant. Son moteur délivre une puissance nominale de 500 W pour une vitesse maximale de 25 km/h. Quatre modes de conduite sont présents, de 20 km/h, à la vitesse maximale en mode S+, un mode qui permet de franchir des pentes sans trop de difficultés. Un écran est présent avec diverses informations sur la vitesse, la batterie, ou le mode sélectionné.

La Scooter 4 Ultra offre une autonomie de 45 km environ sur une charge, et se recharge en 6 h. Une autonomie suffisante pour circuler en ville pour les trajets du quotidien

Les points à retenir sur la Xiaomi Scooter 4 Ultra :

Une bonne ergonomie et un confort agréable

Un mode S+ pour les montées

Une excellente autonomie

