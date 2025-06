Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Dyson propose plusieurs purificateurs d’air qui embarquent d’autres fonctions idéales pour les chaleurs de l’été. En promo pendant les soldes, ce modèle vient tout de suite plus intéressant.

Les purificateurs d’air jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de la qualité de l’air intérieur dans nos appartements et maisons. Ils se chargent de filtrer les particules fines et les allergènes pour un air plus propre et sont essentiels, surtout en milieu urbain, où la pollution est plus présente. Dyson propose pour ces soldes d’été une promotion sur un de ses meilleurs modèles.

Le purificateur d’air Dyson Cool PC2 De-NOx TP12 est habituellement vendu 699 €. Il est actuellement proposé au prix de 499 € sur le site du fabricant.

C’est quoi, ce purificateur d’air ?

Heureusement, le Cool PC2 De-NOx TP12 est plus simple à utiliser que son nom à prononcer. En mode automatique, le purificateur de Dyson réagit automatiquement pour éliminer les polluants, uniquement lorsque cela est nécessaire. Il est capable de détecter et d’analyser chaque seconde l’air ambiant pour émettre un diagnostic, disponible sur son écran et dans l’application MyDyson. Il se charge ensuite d’éliminer la poussière, les odeurs, les allergènes et les bactéries.

Purificateur ventilateur Dyson Cool PC2 De-NOx TP12 // Source : Dyson

Ce modèle capture davantage de NO₂ que les anciens, grâce à un filtre K-Carbon imprégné de carbonate de potassium, capable d’absorber 50 % de dioxyde d’azote (un polluant domestique potentiellement nocif produit par les cuisinières au gaz et les poêles à bois). Plusieurs modes sont disponibles, dont un mode ambiant pour purifier sans vous rafraîchir, et un mode plus puissant pour vous rafraîchir lorsqu’il fait chaud.

À ce prix, le purificateur de Dyson est-il une bonne affaire ?

Moins de 500 € reste encore un investissement, mais un bon investissement. Le purificateur de Dyson possède un système de filtration en trois phases qui capture 99,95 % des particules ultrafines, selon le fabricant. Le changement du filtre Hepa+K-Carbon est simple et rapide, d’autant plus que l’écran LCD de l’appareil ainsi que l’application vous préviennent lorsque le filtre doit être remplacé. L’appli vous permet aussi de définir des programmes et d’activer les commandes vocales.

Un mot tout de même sur son design très réussi, qui permet au Cool PC2 De-NOx TP12 de pratiquement se fondre dans l’espace. Ses dimensions sont de 20,4 x 12 x 105 cm pour un poids de 4,73 kg.

Les points à retenir sur ce purificateur d’air de Dyson :

Un design élégant

Un nouveau filtre K-Carbon

Rafraîchit l’été (mais ce n’est pas sa fonction principale)

