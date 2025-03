Lecture Zen Résumer l'article

Entre le type de dalle, la fréquence de rafraîchissement, le format ou encore le temps de réponse, il n’est pas évident de réunir les meilleurs paramètres sans faire exploser le prix. Pour vous aider à choisir le meilleur écran PC gamer et profiter de votre bibliothèque de jeux, voici les références d’écrans PC gamer que l’on recommande en 2025.

Après l’achat d’une bonne configuration PC pour jouer, vient l’achat du moniteur. C’est avec ce périphérique en particulier que vous pourrez découvrir les performances de votre carte graphique et tirer pleinement parti de votre machine.

Quels sont les meilleurs écrans PC gaming en 2025 ? Notre sélection

Si vous êtes à la recherche d’un écran PC gamer parfait pour votre ordinateur, voici un guide d’achat complet contenant les meilleures références du marché des écrans PC gaming en 2025. Vous pouvez aussi approfondir le sujet en consultant notre FAQ pour savoir comment bien choisir un moniteur de PC gaming.

AOC Gaming 27G4X : le moniteur accessible et polyvalent

Taille 27″ (69cm) Format 1920×1080 pixels Taux de rafraichissement 180 Hz Technologie FreeSync premium Prix 160 €

AOC propose de solides références en matière de moniteurs gaming. Ces derniers sont généralement abordables, mais affichent pour autant des fiches techniques assez complètes pour de l’entrée de gamme. Ce 27G4X ne fait pas exception et s’avère être une bonne option pour celles et ceux dont la configuration gaming permet des sessions de jeu en 1080p. Pour vous donner un ordre d’idée, il s’agit d’un bon écran pc gaming pour une configuration qui n’excède pas 1 000 €.

Pour moins de 200 €, on retrouve un format de 27 pouces, la taille idéale pour la plupart des jeux. La résolution de 1920×1080 ne viendra pas trop puiser dans les ressources de votre carte graphique et permettra surtout de gagner en fluidité tout en profitant des 180 Hz de rafraîchissement offerts par l’écran.

À qui s’adresse le 27G4X ? Aux joueurs et joueuses qui seraient encore bloqués avec un moniteur 60/75 Hz : le passage à un moniteur avec une fréquence de rafraîchissement supérieure à 144 Hz se ressent rapidement et devient vite un vrai plus pour la fluidité, quel que soit le type de jeu. Difficile de revenir en arrière ensuite.

Gigabyte GS27Q X : un bon rapport qualité/prix pour du gaming en 1440p

Taille 27″ (69cm) Format 2560×1440 pixels Taux de rafraichissement 240 Hz Technologie FreeSync premium Prix 283 €

Il n’est pas évident de réunir la trinité des spécifications (format, rafraîchissement et latence) dans un écran sans faire exploser le prix. Cette référence GS27Q X y arrive plutôt bien en proposant une fiche technique poussée. Ce dernier permet un affichage en définition QHD, offrant une qualité supérieure au Full HD, ce qui se remarque notamment au niveau des détails. Mais l’écran PC ne s’arrête pas à sa qualité d’image et pousse jusqu’à 240 Hz, permettant en théorie d’afficher un nombre équivalent de FPS, si votre machine dispose des ressources nécessaires.

À qui s’adresse le Gigabyte GS27Q X ? Ce moniteur PC est plutôt polyvalent et s’adresse à tous les types de joueurs et de joueuses. Sa qualité d’image est au rendez-vous pour les triple-A gourmands, tandis que sa fréquence maximale de 240 Hz lui permet d’être à l’aise sur les jeux plus compétitifs, comme les MOBA ou FPS, qui nécessitent de la réactivité. C’est aussi une bonne montée en gamme pour celles et ceux qui seraient encore bloqués à 144 Hz.

Zowie 2566x+ : une référence pour de l’e-sport

Taille 24″ (61cm) Format 1920×1080 pixels Taux de rafraichissement 400 Hz Technologie Pas de support pour FreeSync, G-Sync ou Adaptive-Sync Prix 609 €

Le Zowie 2566X+ est résolument le produit le plus technique de ce guide. Issu de la gamme compétitive de la marque BenQ, cet écran PC gamer intègre bon nombre de spécificités qui le rendent particulièrement unique et parfaitement adapté à l’e-sport.

Commençons par un détail qui n’en est pas un : sa taille. Avec 24 pouces, c’est le plus petit écran PC gamer de ce guide. La raison est simple : cela limite les mouvements de tête pour voir d’un bout à l’autre de l’écran. D’autre part, on ne retrouve pas une résolution exceptionnelle, puisque ce moniteur affiche du Full HD. Mais alors, comment justifier son prix ?

Pour commencer, ce Zowie 2566X+ propose une fréquence de rafraîchissement bien supérieure à la moyenne avec 400 Hz, ce qui permet de ne pas perdre une miette des affrontements en jeu. Même si la différence entre un 240 Hz et un écran PC aussi performant est difficile à percevoir à l’œil nu, l’expérience reste optimisée pour la compétition.

Là où il excelle, c’est au niveau des technologies embarquées qui offrent une réelle avancée en matière de fluidité. Sa dalle TN intègre une réduction du flou de mouvement particulièrement efficace. Si ce type de technologie peut sembler anecdotique, elle devient un atout majeur sur ce modèle, permettant de rester alerte en pleine action et d’éviter de confondre les joueurs avec le décor, même avec une sensibilité de souris élevée.

On retrouve aussi un système d’éclairage adaptatif qui illumine les zones d’ombre sans saturer les parties déjà éclairées – bien pratique pour repérer des ennemis cachés. L’optimisation est même poussée au niveau matériel, avec de petits volets latéraux pour réduire les distractions visuelles.

À qui s’adresse le Zowie 2566x+ ? Pas à tout le monde. D’une part, il vaut mieux avoir un bagage sur un FPS compétitif pour ne pas sous-exploiter le matériel. Si vous avez le skill et le shoot et que vous envisagez un passage global sur Counter Strike 2, ou un autre haut rang sur un FPS — voire de l’e-sport — alors ce moniteur peut être l’optimisation qu’il vous manque pour améliorer vos performances sur les jeux nerveux.

Alienware AW3225QF : l’écran PC gamer avec la meilleure qualité d’image

Taille 32″ (81cm) Format 3840×2160 pixels Taux de rafraichissement 240 Hz Technologie G-Sync Prix 948 €

Le jeu en 4K n’est pas forcément très répandu, et encore moins sur les titres récents. Et pour cause, il nécessite d’abord l’achat d’une carte graphique compatible. Il faut généralement posséder une Nvidia RTX 4080 minimum (ou un équivalent AMD) pour espérer se rapprocher des 60 images par seconde sur des jeux AAA. Si ce prérequis est rempli, alors il est pertinent de se tourner vers un écran 4K pour sa configuration gaming.

Le meilleur dans ce domaine est sans conteste l’AW3225QF d’Alienware. Il offre une taille généreuse de 32 pouces avec une résolution de 3840 x 2160 pixels, permettant d’apprécier chaque détail en jeu. Le tout repose sur une dalle incurvée QD-OLED, qui affiche des couleurs éclatantes et un bien meilleur contraste qu’une dalle LCD classique. Cette configuration le rend clairement optimal pour découvrir des jeux récents dans une excellente qualité, comme si l’on regardait un film sur son téléviseur.

Sa qualité d’image ne sacrifie pas pour autant ses capacités en termes de fluidité, puisqu’il propose un taux de rafraîchissement de 240 Hz, idéal pour des incursions ponctuelles sur des FPS.

À qui s’adresse le AW3225QF ? Aux détenteurs et détentrices d’un GPU performant (RTX 4080, 4090, 5080, 5090 ou équivalent). Pour les autres configurations, le moniteur risque d’être sous-exploité.

Samsung Odyssey OLED G95SD : deux écrans en un

Taille 49″ (124cm) Format ‎5120×1440 pixels Taux de rafraichissement 240 Hz Technologie G-Sync Prix 1 500 €

Les écrans PC 49 pouces sont rares sur le marché. Ce format particulier est devenu la signature de Samsung avec sa gamme G9. Pour mieux visualiser ce que cela représente, imaginez deux écrans 27 pouces à la définition QHD fusionnés en un seul.

Le résultat ? Un moniteur ultra-large DWQHD (5120 x 1440 pixels). Pour éviter un aspect trop imposant, le G9 adopte une courbure de 1800R, offrant une immersion totale en enveloppant le joueur une fois installé sur un bureau.

Son format, l’aspect incurvé et sa dalle OLED le place parmi les références les plus immersives des écrans PC gaming. Notez tout de même que pour ceux qui veulent sacrifier la qualité de contraste et des couleurs, le G9 existe aussi en version LCD à moins de 1000 €.

À qui s’adresse le G95SD ? À ceux qui sont particulièrement adeptes de la simulation sur des titres comme Microsoft Flight Simulator ou Forza Horizon 5. Le G9 peut aussi être une bonne alternative au setup avec double écran avec le mode PBP qui permet d’avoir deux écrans 27″ de 2560×1440 côte à côte. Toutefois, noté que cette méthode limite la fréquence de rafraîchissement à 60Hz.

Comment choisir son écran de PC gamer ?

Un bon moniteur PC est avant tout un écran gamer adapté à votre configuration. Inutile d’opter pour le plus puissant si votre setup peine à faire tourner les derniers jeux AAA en 4K. De même, si votre carte graphique ou votre Xbox series/PS5 peut faire tourner certains titres en 1440p, mieux vaut choisir un écran à la définition QHD afin de profiter d’une meilleure qualité d’image par rapport au Full HD.

24 ou 27 ou 32 pouces pour jouer ?

La taille de l’écran PC dépend, non seulement des dimensions de votre bureau pour une raison d’agencement, mais aussi du type de jeu auquel vous avez l’habitude de jouer.

Pour les jeux dits compétitifs, on aurait tendance à privilégier des écrans avec une taille réduite (24″ ou 27″) pour avoir le maximum d’informations visuelles sans pour autant avoir à bouger la tête. Les tailles supérieures sont davantage réservées à celles et ceux qui veulent jouer à jeux solo qui demande plus d’immersion.

Sur quel port doit-on brancher son écran PC gamer ?

Tout dépend de votre écran PC gamer. Les limitations du taux de rafraîchissement varient selon le port (DisplayPort ou HDMI) et selon la version. Voici un récapitulatif :

Limitations selon les versions HDMI

HDMI 1.4 : 144 Hz à 1080p, 85 Hz à 1440p, 30 Hz à 2160p (4K) ;

HDMI 2.0 : 240 Hz à 1080p, 144 Hz à 1440p, 60 Hz à 2160p (4K) ;

HDMI 2.1 : 360 Hz à 1080p, 240 Hz à 1440p, 144 Hz à 2160p (4K), 30 Hz à 4320p (8K) ;

Limitations selon les versions DisplayPort

DisplayPort 1.2 : 240 Hz à 1080p, 144 Hz à 1440p, 75 Hz à 2160p (4K) ;

DisplayPort 1.4 : 360 Hz à 1080p, 240 Hz à 1440p, 120 Hz à 2160p (4K)

À quoi sert la fréquence de rafraichissement et combien faut-il au minimum ?

Le taux de rafraîchissement du moniteur PC est une autre caractéristique très importante lorsque vous choisissez un écran. Plus la valeur est importante, plus vous pourrez ressentir de la fluidité de votre framerate affiché en jeu.

Disons-le clairement, bannissez tout ce qui se situe en dessous 144Hz. Aujourd’hui, 144HZ ou plus c’est globalement la référence pour profiter de session de jeu fluide, et cela, est bien plus accessible qu’à l’époque. Les moniteurs 60 Hz sont dépassés et donne vite une sensation de jeu saccadé qui se remarque instamment lorsqu’on passe sur moniteur avec le double de valeur.

IPS, TN, OLED : quelle dalle choisir pour son écran PC ?

Comment faire votre choix parmi ces appellations ? Tout d’abord il faut savoir que ces acronymes désignent le type de dalle utilisé. Certaines ont toute leurs spécificités et se trouvent généralement sur un type d’écran en particulier, résumer voici ce qu’on peut dire sur chacune des technologies sans trop rentrer dans les détails :

La dalle IPS fonctionne en LCD et présente une bonne qualité d’image avec une colorimétrie améliorée et une vitesse de réponse assez rapide ;

fonctionne en LCD et présente une bonne qualité d’image avec une colorimétrie améliorée et une vitesse de réponse assez rapide ; La dalle TN fonctionne également sur du LCD et affiche des temps de réponse bien plus rapide qu’une IPS mais propose une moins bonne qualité d’image dans la globalité ;

fonctionne également sur du LCD et affiche des temps de réponse bien plus rapide qu’une IPS mais propose une moins bonne qualité d’image dans la globalité ; La dalle VA , fonctionne comme un bon compromis entre la dalle IPS et TN avec une image contrasté et un temps de latence réduit.

, fonctionne comme un bon compromis entre la dalle IPS et TN avec une image contrasté et un temps de latence réduit. Pour ce qui est des écrans à la dalle OLED, il s’agit de la même technologie utilisée sur les téléviseurs de grandes marques. Ce type de dalle offre des couleurs plus éclatantes et un contraste amélioré grâce aux pixels auto-émissifs.

FreeSync ou G-SYNC ?

Il n’est pas rare de voir estampillé FreeSync Premium ou G-SYNC sur des écrans PC. Cela désigne une technologie d’adaptative sync propre à chaque constructeur de carte graphique : AMD ou Nividia. Sur le papier, lorsqu’un moniteur est compatible avec l’un ou l’autre, cela permet de synchroniser le l’écran directement avec le GPU pour éviter les déchirements d’image. Le FreeSync Premium est la technologie d’AMD, tandis que le G-Sync est celle de Nvidia.

Ce critère est à prendre en compte dans la mesure du possible, mais n’est pas forcément rédhibitoire pour un moniteur si cela ne s’ajuste pas à votre GPU. La technologie est, dans certains cas, efficace, mais à tendance à brider le nombre d’images affichées à l’écran.

C’est quoi le HDR et comment l’activer en jeu ?

Le HDR pour « High Dynamic range » permet d’afficher de meilleurs contrastes avec des niveaux de couleur plus profonds, mais encore faut-il avoir le matériel qui le permet. Sous un certain pic de luminosité, cela reste anecdotique, car l’activer ferait baisser encore plus la luminosité de votre écran. Globalement, il n’y a que les écrans gaming OLED et éventuellement quelques LED avec plus de 1000 nits en HDR sur lequel il faut l’utiliser. Pour l’activer, assurez-vous d’abord d’être sur Windows 11 24H2. Vous pouvez passer par :

l’AutoHDR de Windows 11 ;

ou par RTX HDR pour ceux qui ont une RTX.

À noter que cela fonctionne également lorsque la technologie d’adaptative sync FreeSync Premium est activé.

Quel est le meilleur écran 1080p rapport qualité pour pc gamer ?

Aujourd’hui, rien ne vous oblige à vous limiter à 1080p, à part si vous voulez un taux de rafraîchissement de 240 Hz pour un tarif vraiment accessible. Dans ce registre, privilégiez des modèle comme le Zowie 2566x+ ou encore le AOC 27G4X pour briller sur des titres compétitifs.

Quel est le meilleur écran gaming QHD à moins de 200 € ?

Comme dit précédemment, le facteur prix n’est plus tellement limitant pour jouer sur un format QHD. Aujourd’hui, on trouve de nombreuses références dans ce format avec des taux de rafraîchissement supérieurs à 144 Hz. Parmi les écrans dans cet ordre de prix on trouve les modèles :

