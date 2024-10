Lecture Zen Résumer l'article

Envie de profiter encore des beaux jours de l’automne avant de s’enfermer pendant les quelques mois d’hiver ? Trouvez facilement votre sentier du week-end grâce aux applications de randonnées gratuites.

Que vous soyez plutôt du genre sportif et à sortir des sentiers battus, ou plutôt randonnée cool en famille pour profiter du beau temps, ces applications de randonnée vous permettront de trouver aisément et rapidement les itinéraires adaptés à vos envies et à votre condition physique.

Toutes les applications de cette sélection sont gratuites et compatibles avec les systèmes Android et iOS (iPhone).

MaRando, l’application officielle de la FFRandonnée

Application officielle de la Fédération Française de Randonnée, MaRando permet d’accéder à des milliers de cartes et de sentiers en France. Grâce à différents filtres de recherche avancés, on peut rapidement trouver les parcours qui conviennent à son niveau : niveau de difficulté, durée, distance, dénivelé, boucle ou linéaire, discipline sportive (randonnée pédestre, marche nordique, rando en raquettes, etc.).

Les randonneurs disposeront également d’un système de guidage GPS, et peuvent même inviter d’autres randonneurs connectés à l’application à se joindre à eux. La communauté est par ailleurs très importante dans cette application puisqu’elle permet aux amateurs de sorties en plein air de partager des conseils, de publier de magnifiques photos de paysages, de noter les randos, etc.

Komoot, pour la rando pédestre, mais pas seulement

Komoot est plus généralement une application d’activités de plein air, vous permettant non seulement de planifier des itinéraires pour vos randonnées pédestres, mais aussi pour vos sorties VTT, et vos sessions de running et marche rapide. En plus de répertorier de nombreux itinéraires partagés par la communauté, vous avez la possibilité de personnaliser votre parcours en déterminant des points d’intérêt, un point de départ, le type de discipline et le niveau de difficulté.

Autre atout de cette application, les dénivelés sont bien précisés pour les différentes portions de sentiers et pas une moyenne générale sur l’ensemble du parcours, vous permettant ainsi d’adapter précisément votre itinéraire. Il ne vous reste plus qu’à vous laisser guider vocalement grâce au système GPS.

Visorando, trouver les randos autour de vous

Comme ses concurrentes, VisoRando offre un moteur de recherche avec système de filtrage complet et un système de guidage GPS pour vous indiquer la direction à prendre en temps réel. Au niveau du moteur de recherche, vous disposez d’un système de localisation qui trouve toutes les randonnées autour de votre emplacement géographique.

Un système de filtrage facilite la sélection de critères pertinents pour trouver la randonnée adaptée à votre condition physique et à vos envies : du niveau de difficulté, du temps dont vous disposez, du dénivelé, du type d’activité (à pied, en VTT, à ski, à cheval, en canoë, etc.), si votre parcours doit faire une boucle, etc.

Si vous disposez déjà d’un numéro d’identification d’une randonnée fourni par un ami randonneur par exemple, il vous suffit de le renseigner et le tour est joué ! Chaque itinéraire répertorié sur Visorando est accompagné d’une description détaillée, de cartes interactives, de photos et d’avis d’autres randonneurs.

AllTrails, le guide complet pour toutes vos sorties en plein air

La base de données de sentiers de AllTrails comptabilise pas moins de 400 000 itinéraires, ce qui constitue déjà un atout conséquent. Mais ce qu’on a remarqué surtout, ce sont les différents critères toujours plus précis pour ne pas avoir de mauvaises surprises lorsque vous sortez. En effet, vous retrouverez les critères de filtrage importants, mais classiques, comme le dénivelé, la difficulté, la durée de la randonnée, et le type de sport (VTT, course à pied, etc.).

Mais vous pourrez aussi sélectionner des randonnées accessibles aux personnes à mobilité réduite (en fauteuil roulant) ou possible à faire avec votre chien (sans faire du cani-cross pour autant). Les autres membres de la communauté peuvent aussi partager des conseils sur chacun des itinéraires proposés et des photos sur les paysages à admirer.

Strava, la plus polyvalente

En plus de trouver des itinéraires et de vous guider tout au long de votre parcours, Strava vous propose d’enregistrer vos propres parcours (tracking) et de les partager avec les autres membres de la communauté non seulement pour partager vos impressions et vos sorties, mais aussi vos performances physiques. Cela permet aux sportifs de se motiver les uns les autres à aller chercher plus loin pour améliorer leurs performances.

Fonctionnant aussi comme un réseau social, il est possible de créer des « clubs » pour se retrouver lors de sorties rando, mais aussi running ou VTT. Et pour ceux qui partent à l’aventure seul, l’application met à leur disposition Beacon, un outil de géolocalisation pour leurs proches, les tenant informés de leur position géographique à tout moment.

