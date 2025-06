Lecture Zen Résumer l'article

Les soldes d’été démarrent ce 25 juin 2025, et les participants sont nombreux. Parmi eux, Boulanger ouvre le bal avec des remises déjà très intéressantes sur les rayons TV, PC portables, tablettes, smartphones, et bien plus encore.

Chez Boulanger, les premières offres des soldes d’été tombent déjà sur des produits récents et bien positionnés. On y retrouve des réductions intéressantes sur des TV OLED, des laptops récents, ou encore des tablettes et smartphones performants.

Les meilleures offres des soldes d’été chez Boulanger

Pack Smartphone Samsung S25 Gris 128Go + Buds 3

Pack Smartphone Samsung S25 Gris 128Go + Buds 3. // Source : Numerama

Proposé à 749 € au lieu de 851 € avec une remise de 10 € par tranche de 100 €, ce pack Boulanger soldé réunit l’un des meilleurs smartphones de 2025 et les nouveaux écouteurs Galaxy Buds 3. À ce tarif, l’ensemble devient vraiment compétitif, surtout pour un modèle aussi récent.

Le S25 n’est pas une révolution, mais il peaufine la formule du S24. Même bloc photo, même batterie de 4000 mAh, même design — mais un vrai bond côté performance grâce au Snapdragon 8 Elite, et surtout une intégration poussée de l’IA avec One UI 7 : suppression de bruits dans les vidéos, retouches photo intelligentes, résumés automatiques, contrôle vocal d’apps… tout y est. Avec ses 12 Go de RAM pour le multitâche, tout tourne de manière parfaitement fluide.

L’écran AMOLED 120 Hz est toujours aussi agréable, l’autonomie tient la journée, et l’appareil reste l’un des rares flagships aussi légers en main (162 g). La charge reste lente à 25 W, mais à ce tarif, le combo avec les Buds 3 est franchement difficile à ignorer.

TV OLED Samsung TQ55S92D

TV OLED Samsung TQ55S92D. // Source : Numerama

Le TQ55S92D est l’un des meilleurs téléviseurs OLED lancés par Samsung en 2024. Positionné juste en dessous du très haut de gamme S95D, il reprend une grande partie de ses technologies, tout en restant bien plus raisonnable côté tarif. C’est ce qui rend l’offre actuelle encore plus intéressante : 999 € au lieu de 1 199 € chez Boulanger pendant les soldes d’été.

Derrière ce nom un peu cryptique (S92D, S90D, S93D selon les enseignes), on retrouve exactement le même téléviseur : une dalle W-OLED signée LG Display, capable de délivrer un contraste infini, une belle précision colorimétrique et un pic de luminosité largement suffisant pour profiter du HDR. Le processeur NQ4 AI Gen2 se charge de l’upscaling et des réglages dynamiques, avec une vraie efficacité sur les contenus non 4K.

Pensé aussi pour le jeu, il intègre tout ce qu’il faut : 4 ports HDMI 2.1, 144 Hz, VRR, ALLM, interface Game Bar, et très faible input lag. Côté son, le système 60 W en 2.1.2 avec Dolby Atmos fait le boulot, même si une barre de son sera toujours un plus. Pas de Dolby Vision (Samsung mise sur le HDR10+), un antireflet un peu moins avancé que sur le S95D, et une légère incertitude sur la dalle selon les tailles… mais à ce tarif, ça reste une excellente porte d’entrée vers l’OLED premium, sans les excès de prix des modèles plus premiums.

Apple MacBook Air 13′ M3 16Go (256Go)

Apple MacBook Air 13′ M3 16Go (256Go). // Source : Numerama

Le MacBook Air M3 reste, un an après sa sortie, l’une des meilleures références en matière d’ultrabook. Léger et rapide (gamme Air oblige), il offre une puissance très confortable pour tout ce qui touche à la bureautique avancée, comme le montage vidéo en haute résolution. Il passe à 849 € au lieu de 999 € sur Boulanger pendant les soldes d’été 2025.

La puce Apple M3 assure une vraie montée en puissance par rapport au M2, tout en conservant une excellente efficacité énergétique. L’écran reste superbe (Liquid Retina, 500 nits, P3), le design ne bouge pas (c’est tant mieux), et l’autonomie dépasse facilement les 15 heures en usage réel. C’est un outil très fiable pour les pros comme pour les étudiants.

Oui, le MacBook Air M4 lui a volé la vedette le 12 mars dernier, mais sauf besoin spécifique de performance, le M3 reste une machine parfaitement à la hauteur. Seuls vrais défauts : un stockage un peu juste en 256 Go et peu de connectique, des problèmes qui persistent sur la génération suivante.

Microsoft Surface Pro Copilot+ PC 13

Microsoft Surface Pro Copilot+ PC 13. // Source : Numerama

C’est la première vraie Surface pensée nativement pour l’intelligence artificielle, et surtout la plus convaincante depuis des années côté autonomie et fluidité. Avec son processeur Snapdragon X, son écran 13 pouces ultra fluide (120 Hz), et son architecture ARM optimisée, cette tablette surface a tout d’un véritable PC portable hybride. Pour les soldes d’été, elle passe à 719 € au lieu de 899 € chez Boulanger.

À ce prix, on accède à une machine ultra-mobile, équipée de 16 Go de RAM, d’un SSD rapide et surtout d’un NPU dédié pour gérer localement les fonctions IA intégrées à Windows 11 : traduction temps réel, retouche d’images, effets vidéo… Tout ça sans exploser la batterie, qui tient facilement une journée de travail. Elle ne remplace pas un PC gamer ou une station de travail, mais pour les pros (graphiste, monteur vidéo, etc.) ou encore les étudiants qui veulent un vrai Windows dans un format tablette, c’est une proposition solide. Le seul vrai regret : toujours pas de clavier inclus, et certaines applications Windows classiques tournent encore un peu moins bien sous ARM, mais dans l’ensemble, c’est clairement très équilibré — de quoi concurrencer un peu les iPad Pro.

Enceinte portable SONOS Move

Enceinte portable SONOS Move. // Source : Numerama

Avec un son puissant, une diffusion large, et une double connectivité Wi-Fi/Bluetooth, la SONOS Move reste aujourd’hui encore une valeur sûre. Normalement vendue à prix fort (autour de 400 €), elle tombe à 225 € chez Boulanger pour les soldes d’été.

Si la Move 2 est plus autonome (24h contre 10h), plus pratique (plus besoin de bouton pour changer de mode), et un peu plus détaillée en stéréo, elle coûte aussi deux fois plus cher. La première Move conserve l’essentiel : un très bon rendu sonore, une calibration automatique (Auto Trueplay), une construction robuste (IP56), une base de recharge, l’intégration multiroom Sonos, et une vraie capacité à sonoriser un espace entier avec présence et clarté. Elle reste un peu lourde (3 kg) mais à ce tarif, difficile de trouver mieux. C’est le meilleur point d’entrée pour découvrir l’univers Sonos sans exploser son budget.

