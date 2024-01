C’est le coup d’envoi des soldes d’hiver ce mercredi 10 janvier 2024. Durant les quatre prochaines semaines, boutique et e-commerces proposeront tout un tas d’articles soldés. Comme d’habitude, Numerama traque les meilleurs bons plans tech durant les soldes pour vous faire gagner du temps. Découvrez les meilleurs smartphones, tablettes, PC

Aujourd’hui, inutile de braver la foule et les températures glaciales de l’hiver qui s’abattent actuellement sur la France, pour profiter des soldes. Les boutiques en ligne affichent, elles aussi, de nombreux produits soldés et parfois même, les offres se retrouvent plus avantageuses, surtout lorsqu’il s’agit « d’exclus Web ».

Que vous vous rendiez en magasin sur place, ou que vous commandiez en ligne, le plus important reste de faire de bonnes affaires. Alors si vous n’avez pas eu le temps de consulter notre liste de cinq questions pour éviter se faire avoir et bien aborder les soldes, vous pouvez toujours consulter notre sélection des meilleurs bons plans durant les soldes. Smartphones, TV, tablettes, casques, écouteurs, VAE, tous les bons produits soldés des rayons informatiques, multimédia et mobilité des plus grandes enseignes sont dans ce guide.

Le bon plan Solde du jour

Chaque jour, nous sélectionnons un ou deux produits soldés qui ont retenu notre attention.

Smartphone, tablettes, TV … les meilleurs produits tech soldés

Sans plus attendre, voici notre sélection du mercredi 10 janvier 2024.

Apple Watch Ultra à 649 € au lieu de 789 €

L’Apple Watch Ultra se trouve habituellement à 789 €. Pendant les soldes, le site de la Fnac la propose 140 € moins cher à 649 €.

L’Apple Watch Ultra s’adresse principalement aux sportifs et aux sportives adeptes d’activités extrêmes comme la randonnée, l’escalade ou encore la plongée. Les amoureux de gros bracelets apprécieront aussi le rendu du boitier assez volumineux de 49 mm. Robustesse, autonomie de 36 heures, multiples capteurs, GPS, la montre connectée d’Apple est le compagnon pour partir à l’aventure.

👉 Notre guide d’achat pour choisir la meilleure montre connectée.

Apple Mac Mini M2 à 559 € au lieu de 699 €

Pour s’équiper d’un Mac Mini M2, en temps normal, il faut débourser 699 €. Pendant les soldes, Auchan le propose avec une réduction de 20 % et l’Apple Mac Mini M2 ne coûte plus que 559 €.

Reconnaissable par sa forme et son design épuré, l’ordinateur de bureau compact d’Apple, sorti en 2023, s’équipe de l’excellente puce M2. 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD lui viennent en renfort. Cette petite boite d’un peu plus d’un kilo est polyvalente et permet de naviguer, programmer, faire de la bureautique sans sourciller et gère le multitâche. En revanche, ce n’est clairement pas une machine adaptée au gaming.

Le Mac Mini M2 est soldé à 559 €

Samsung Galaxy Tab A8 avec 30 % de remise à 174 €

Initialement vendu 249 €, la tablette Samsung Galaxy Tab A8 est remisé de 30 % sur le site d’Auchan, la faisant passer à seulement 174 € pendant les soldes.

Discrète et efficace. Avec ses 10,5 pouces, la Galaxy Tab A8 est une tablette compacte et ses 508 g assurent une bonne prise en main. L’affichage et la luminosité son correcte et les 3 Go de RAM suffiront à un usage simple et quotidien qui consiste principalement à consulter du contenu. Tablette avant tout familiale, la Galaxy Tab A8 est jolie et fonctionnelle.

New Dyson V8 à 289 € au lieu de 399 €

Habituellement vendu presque 400 €, le New Dyson V8 passe à 289 € pour les soldes sur le site Cdisount.

La qualité Dyson à moins de 300 €. Certes, il n’est pas l’aspirateur le plus récent, ni le plus puisant des aspirateurs balais de la marque. Néanmoins, l’expérience plaisante reste au rendez-vous sans négliger la puissance d’aspiration. Livré avec la brosse MotorBar de la marque, le New Dyson V8 promet 40 minutes d’autonomie pour un poids de 2,63 kilos. Il se transforme en aspirateur à main pour aspirer ponctuellement les miettes en fin de repas.

👉 Notre guide des meilleurs aspirateurs balais

PC portable gamer HP Victus 16-r0024nf à 899 € au lieu de 1 299 €

Conçu pour le gaming, le laptop HP de la gamme Victus, le 16-r0024nf, est commercialisé au prix de 1 299 €. Pour les soldes, Cdiscount l’affiche à 899 €.

Son point fort ? Sa carte graphique : une RTX 4060. Sans être la plus sophistiquée, elle fera tourner vos jeux sans difficultés. Elle est accompagnée d’un processeur Intel Core i5 et de 16 Go de RAM. Une composition plus qu’honnête pour un PC portable gamer qu’il sera difficile de trouver à moins de 900 €.

👉 Notre guide d’achat des meilleurs PC portable

Le Samsung Galaxy S23 FE 100 € moins cher sur Amazon pour les soldes

L’excellent Samsung Galaxy S23 FE, dont nous ne tarions pas d’éloges dans notre test, coûte en temps normal 699 €. Pour les soldes, Amazon le propose 100 € moins cher à 599 €.

C’est le meilleur rapport qualité prix de l’année. Samsung ne lésine pas sur les performances et abaisse judicieusement les coûts sur son modèle spécial Fan Edition. Excellente autonomie, superbe écran OLED, le S23 FE reprend dans les grandes ligne le S23+ et troque sa puce Snapdragon contre une Exynos 2200 qui tient parfaitement la route. Amazon le propose avec un chargeur secteur de 25W qui assure la charge rapide de l’appareil.

👉 Retrouvez le Samsung Galaxy S23 FE dans notre guide des meilleurs smartphones

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.