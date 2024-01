[Deal du jour] Pour jouer ou pour faire joli, sur une étagère, les Lego sont des jouets/objets incontournables, pour les adultes et les plus jeunes. Voici quelques sets en promotions pendant ces soldes d’hiver.

Quels Lego en promotion acheter ?

LEGO Icons : Le Jardin Paisible, au prix de 89,99 € au lieu de 104,99 €

Le Jardin Paisible de Lego est un joli set à exposer pour les amoureux de nature et du Japon. Ce modèle est inspiré d’un jardin japonais traditionnel, et inclut un pont voûté, un ruisseau, une carpe koï, des lanternes de pierre et un pavillon qui accueille une cérémonie du thé. Inévitablement Feng Shui, ce set possède des fentes dans le socle pour réorganiser et varier le décor selon vos goûts. Le Jardin Paisible mesure plus de 21 cm de haut, 32 cm de large et 20 cm de profondeur.

Le Jardin Paisible // Source : Lego

La machine à remonter le temps de Retour vers le Futur, au prix de 149,99 € au lieu de 199,99 €

Ce Lego est une reproduction fidèle de l’une des trois versions de l’emblématique voiture de la saga de films Retour vers le Futur. Bien que ce soit un modèle à exposer, il possède de nombreux détails, dont les portes papillon ouvrantes, ou les roues qui se replient pour le mode vol. À l’intérieur, vous retrouverez le convecteur temporel et le tableau de bord avec des dates. Quelques accessoires accompagnent aussi le set, comme le fameux hoverboard ou les minifigurines de Doc et Marty. Le modèle mesure plus de 12 cm de haut, 35 cm de long et 19 cm de large

La Delorean de Retour vers le Futur // Source : Lego

LEGO Icons : La Forteresse de l’Eldorado, au prix de 179,99 € au lieu de 214,99 €

La forteresse de l’Eldorado, de la gamme Lego Pirates, est un hommage au set des années 1980. La forteresse inclut de nombreuses salles détaillées, dont une prison pour pirates et de nombreux espaces secrets. Vous pourrez combiner les sections pour varier la configuration de la forteresse. Le set peut s’exposer, mais les plus jeunes pourront aussi jouer avec, grâce à des canons, plusieurs minifigurines et un galion pirate. Ouverte, ses dimensions sont de plus de 27 cm de haut, 70 cm de large et 24 cm de profondeur.

La Forteresse de l’Eldorado // Source : Lego

LEGO Architecture : New York, au prix de 39,90 € au lieu de 49,99 €

Ce modèle de la collection Lego Architecture Skyline comprend plusieurs bâtiments emblématiques de New York. Vous retrouverez le Flatiron Building, le Chrysler Building, l’Empire State Building, le One World Trade Center et la Statue de la Liberté. Un livret accompagne le set et contient des informations sur l’architecture et l’histoire de chaque structure. Ce set à exposer mesure 26 cm de haut, 25 cm de large et 4 cm de profondeur.

Le set New York // Source : Lego

