[Deal du Jour] Choisir un nouveau forfait n’est pas toujours simple. Entre le prix, la quantité de data, ou la qualité du réseau, il y a de quoi hésiter. Certains opérateurs proposent des forfaits qui répondent à ces trois critères, comme Coriolis avec ses forfaits en promotion.

C’est quoi, ces forfaits de Coriolis ?

Coriolis propose plusieurs forfaits sur le réseau SFR, dont Le Relax et Le Connecté. Le premier est un forfait 4G avec 100 Go de data, au prix de 8,99 € par mois. Le second propose 160 Go de 5G au prix de 12,99 € par mois. Ces deux forfaits sont sans engagement et leur prix ne change pas dans le temps. Notez que vous devrez débourser dès la commande le prix de la carte SIM de 10 €.

Coriolis Télécom est un MVNO (opérateur mobile virtuel) qui propose des forfaits complets sur le réseau SFR. Ces forfaits 100 Go et 160 Go sont largement suffisants pour naviguer sur internet si vous n’avez pas accès à un réseau Wi-Fi. Vous aurez de quoi regarder ou écouter du contenu en streaming, ou jouer à des jeux en ligne sans trop vous soucier de votre consommation. Si toutefois ce n’est pas suffisant, l’opérateur propose aussi un forfait 5G sans engagement, avec 200 Go de data, au prix de 14,99 € par mois.

Les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Si vous prévoyez de voyager, vous disposez de 11 Go à 13 Go de données par mois depuis l’Europe et les DOM, en fonction du forfait choisi. Notez cependant qu’elles seront décomptées de votre forfait de base.

Quelques forfaits proposés par Coriolis // Source : Coriolis

Est-ce que ces forfaits de Coriolis valent le coup ?

C’est une excellente affaire pour un forfait sur le réseau de SFR. Pour comparer, le forfait 140 Go de data en 5G est au prix de 22,99 € par mois si vous passez directement par SFR, soit 10 € que chez Coriolis, pour moins de data.

Vous pouvez souscrire à cet opérateur, ainsi qu’aux suivants, en gardant votre numéro, grâce à votre Relevé d’Identité Opérateur (RIO).

