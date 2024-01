[Deal du jour] Dans les plus grands sets Lego, la grue sur chenilles Liebherr occupe une belle place. Ce Lego Technic est à la fois un joli challenge à monter, et une belle pièce à exposer. Elle baisse de presque 200 € pendant les soldes.

C’est quoi, la promotion sur ce Lego Technic ?

Ce Lego Technic La Grue sur Chenilles Liebherr est vendu 649,99 € sur le site officiel de Lego. Il est proposé pour les soldes au prix de 486,87 € sur Amazon.

C’est quoi, ce Lego grue ?

La Grue sur Chenilles Liebherr est un Lego Technic qui représente un joli challenge de montage. C’est aussi et surtout l’un des plus grands modèles de la gamme Technic à ce jour. Avec ses dimensions de plus de 100 cm de haut, 110 cm de long et 28 cm de large et 2 883 pièces au total, assurez-vous d’avoir assez de place pour la construire et l’exposer. Bien que Lego recommande ce set pour les personnes de 18 ans et plus, la grue peut parfaitement être construite par de plus jeunes enfants, à condition de les accompagner dans le montage.

Cette reproduction de l’une des grues les plus puissantes au monde est remplie de détails, et il serait en effet dommage de ne pas en faire profiter les amateurs de briques de tout âge. Ce set est doté de nombreuses fonctions ludiques comme la plateforme rotative, la flèche de relevage ou encore le treuil. Un système de détection de charge est aussi présent, et plus d’une vingtaine d’éléments de lest constituent un contrepoids de presque 1 kg.

Le Lego La Grue sur Chenilles Liebherr est un set massif // Source : Lego

Est-ce que ce Lego en promotion vaut le coup ?

Même en promotion, pratiquement 500 € pour un Lego, c’est un prix élevé. Mais si vous avez une passion pour les engins de chantiers, les 200 € de réduction sur son prix initial sont une très bonne affaire. L’application Control+, disponible sur iOS et Android, vous permet de contrôler à distance votre modèle sur votre smartphone ou tablette. Des commandes sont accessibles via un tableau de bord personnalisé, pratique pour les plus jeunes. Vous pourrez vous amuser avec la direction de la grue, la plateforme tournante, la flèche de relevage et la détection de charge. Vous aurez aussi accès à des informations transmises en temps réel par le modèle.

Notez que le set est fourni avec deux hubs intelligents et six grands moteurs pour alimenter les fonctions de déplacement. Malheureusement, les douze piles LR AA nécessaires pour faire fonctionner l’ensemble ne sont pas incluses.

