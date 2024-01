[Deal du jour] Côté tech, les soldes sont généralement un moment idéal pour changer ses vieux appareils sans se ruiner. Les téléviseurs sont l’exemple parfait d’un produit qui s’achète souvent en promotion — à tel point qu’on recommande de ne jamais payer un tv plein pot. Voici plusieurs modèles intéressants.

Quels modèles de TV acheter pendant les soldes d’hiver ?

👉 Ces deux téléviseurs soldés sortent de l’ordinaire.

LG NanoCell 65NANO766, le grand téléviseur 65 pouces abordable

Le téléviseur LG NanoCell 65 pouces est commercialisé 1 099 € à sa sortie. Pour les soldes d’hiver, il est au prix de 549 € sur Amazon.

Le téléviseur de LG possède une grande diagonale de 65 pouces, soit 165 cm. L’immersion est certes au rendez-vous avec une telle dalle, à condition d’avoir la place et le recul nécessaire. Les bordures fines qui encadrent l’écran laissent respirer la dalle et aident à s’immerger complètement dans un film ou un jeu vidéo. Niveau image, la technologie NanoCell, bien qu’avant tout un argument marketing, offre une belle qualité d’image, proche du QLED, et une résolution de 3 840 x 2 160 pixels. Cela permet une bonne luminosité, un contraste et des noirs profonds, et des couleurs vives.

LG NanoCell 65″ // Source : Montage Numerama

La compatibilité avec les normes HDR10, HDR10 et HLG rend justice aux contenus visionnés et offre une expérience optimisée. Malheureusement, l’absence de ports HDMI 2.1 et le taux de rafraichissement limité à 50 Hz n’en font pas le meilleur modèle pour les jeux vidéo, même si vos consoles tourneront sans problème. Web OS habille le téléviseur avec des menus fluides et ergonomiques, et offre une compatibilité avec les assistants vocaux, Amazon Alexa et Google Assistant.

Panasonic TX-55MZ800E, les performances dans un TV polyvalent

Ce téléviseur OLED 55 pouces de Panasonic est lancé au prix de 1 799 €. Pour les soldes d’hiver, il est proposé au prix de 1 190 € sur le site de Ubaldi. Et avec le code W12JF0224 à rentrer dans le panier, vous bénéficiez de 12 % de réduction supplémentaire. Le prix du téléviseur passe alors à 1 047 €.

Ce modèle 55 pouces possède une dalle OLED à la résolution de 3 840 x 2 160 pixels et au taux de rafraîchissement de 100 Hz. La qualité d’image est donc au rendez-vous, avec des noirs vraiment noirs et des couleurs précises. La luminosité, sans égaler certains téléviseurs de Samsung, permet des images nettes et riches en détails, surtout avec le HDR10, HDR10+ et le Dolby Vision. Notez qu’un capteur de luminosité intégré permet d’adapter l’image en fonction de la luminosité de votre salon.

Panasonic MZ800 55″ // Source : Montage Numerama

Pour les joueuses et les joueurs, la présence de trois ports HDMI 2.1 et d’un taux de rafraîchissement élevé permettent de brancher sa PS5 et sa Xbox Series et de profiter au maximum de ces dernières. Niveau audio, le son Dolby Atmos ne se révèle malheureusement qu’avec une installation annexe, telle qu’une barre de son. Enfin, Google TV fait un bon travail pour proposer des menus clairs et fluide.

LG OLED65G3, l’écran géant haut de gamme

Le téléviseur LG OLED G3 de 65 pouces et normalement vendu 2 999 €. Pour les soldes d’hiver, il est au prix de 2 299 € sur le site de Darty.

Le LG OLED G3 est un téléviseur certes onéreux, mais de très grande qualité. Sa dalle OLED de 65 pouces (165 cm), d’une définition 4K de 3 840 x 2 160 pixels, est ce qui se fait de mieux actuellement. Contraste et luminosité sont parfaitement optimisés, et la plage de couleurs est vive et riche. Les normes HDR HDR10, HDR10 Pro et Dolby Vision IQ offrent une image parfaitement contrastée et très détaillée, le plus proche possible d’une expérience cinéma. Son taux de rafraîchissement de 120 Hz et ses ports HDMI 2.1 permettent de jouer aux jeux vidéo dans les meilleures conditions possibles, surtout avec un si grand écran.

LG OLED G3 // Source : Montage Numerama



Le Dolby Atmos se fera mieux entendre avec une bonne installation sonore, mais dans les faits, les hauts parleurs du téléviseur fournissent déjà un audio de qualité, qui manquent toutefois légèrement de puissance. WebOS est présent pour naviguer dans les menus, avec une interface agréable qui met en avant du contenu des services de SVOD, et permet la création de plusieurs profils. Vous retrouvez plus de détails sur ce téléviseur, dans notre test dédié.

Amazon Fire TV Stick 4K Max, une box TV au bon prix

L’Amazon Fire TV Stick 4K Max est normalement vendu 79,99 €. Il est au prix de 49,99 € pendant les soldes d’hiver.

Si votre box TV de votre FAI est trop lente, ou que l’interface de votre Smart TV est vieillissante, il est peut-être temps d’investir dans une Box TV annexe. Le Fire TV Stick 4K est un dongle de petite taille, à brancher sur votre téléviseur, et qui intègre son propre système d’exploitation. L’appareil est relativement discret et simple à utiliser. Une fois branché, vous pourrez naviguer dans Fire OS, l’écosystème d’Amazon. Ce dernier propose des menus fluides dans une interface claire. Vous aurez accès aux contenus en 4K UHD à 60 images par seconde, si votre téléviseur le permet. Le Fire Stick 4K est aussi compatible HDR, HDR10, HDR10+ et Dolby Vision, ainsi que Dolby Atmos.

Amazon Fire TV Stick 4K Max // Source : Montage Numerama

Le Fire TV Stick 4K s’accompagne de sa télécommande, et permet un accès à l’assistant vocal Amazon Alexa.

