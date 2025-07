Lecture Zen Résumer l'article

Les contenus pornographiques ne peuvent plus être consultés sur X dans l’Union européenne. Cela fait suite à la nouvelle législation au Royaume-Uni qui demande au réseau social de vérifier l’âge de ses utilisateurs. X prépare le terrain le temps de mettre en place sa solution de vérification.

Depuis ce vendredi 25 juillet, les sites proposant du contenu pornographiques doivent vérifier l’âge de leurs utilisateurs au Royaume-Uni. X (anciennement Twitter) est concerné, mais n’a pas eu le temps de mettre en place d’outil de contrôle de l’âge. Le réseau social a décidé de simplement ne plus afficher les contenus concernés (ils sont toujours en ligne, mais on ne peut plus les voir). Une décision qui a été étendue à l’Union européenne et donc à la France.

Le porno est toujours sur X, mais on ne peut plus en voir

Depuis ce vendredi 25 juillet, si vous tentez de consulter les publications de comptes pornographiques sur X, vous verrez un message à la place des tweets. Il est écrit : « En raison de la législation locale, nous limitons temporairement l’accès à ce contenu jusqu’à ce que X estime votre âge.

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Certains comptes dédiés à la pornographie sont voient leurs publications complètement masquées // Source : Capture Numerama

Sur la page explicative, X écrit être tenu par « la réglementation, notamment la loi britannique sur la sécurité en ligne, le code irlandais de sécurité en ligne et la loi européenne sur les services numériques, de vérifier votre âge pour accéder à certains types de contenu. » Les utilisateurs ayant profité de l’ancien programme de certification (aujourd’hui supprimé) avaient fait vérifier leur identité : ils peuvent toujours consulter de la pornographie. Il y a aussi les utilisateurs avec le badge gris, réservé aux gouvernements ou hauts fonctionnaires. Ainsi, le Pape Léon XIV peut voir ces publications olé-olé.

Comment X compte vérifier votre âge

X explique « estimer » l’âge de ses utilisateurs selon plusieurs critères :

L’âge « auto-certifié », si vous avez indiqué que vous aviez plus de 18 ans ;

Les personnalités publiques, comptes avec des badges gris ou or ;

Les comptes créés en 2012 ou avant (il aurait fallu avoir moins de cinq ans en 2012 pour créer un compte et ne pas être majeur aujourd’hui) ;

Votre adresse mail ou les utilisateurs avec qui vous échangez.

Ces critères ne sont pas automatiques : X ne propose aujourd’hui aucun moyen gratuit de faire vérifier son identité pour accéder à des contenus pornographiques.

Comme Le Monde le précise, X ajoute qu’il y aura prochainement deux systèmes de vérification de l’âge. L’un qui permettra d’authentifier un document d’identité via un outil d’intelligence artificielle, soit par un outil de reconnaissance faciale. Les utilisateurs devront prendre un selfie en direct et l’outil estimera si la personne est majeure ou non. Une deuxième solution risquée : outre-Manche, des petits malins utilisent un personnage de Death Stranding pour vérifier leur âge. Quoiqu’il en soit, l’arrivée de ces systèmes est prévue dans les prochaines semaines.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama