Le mode souris des Joy-Con 2 fait partie des nouveautés mises en avant lors du lancement de la Nintendo Switch 2, mais semble déjà cantonné à devenir un gimmick plus qu’une réelle manière de jouer. Et puis, sans crier gare, Mario Paint fait son grand retour.

Sorti en 1992 sur Super Nintendo, Mario Paint rejoint la collection des classiques Nintendo disponibles sur Switch et Switch 2, via l’abonnement Nintendo Switch Online. Une arrivée dans le catalogue des titres SNES qui a du sens, plus de 30 ans après la sortie du jeu. L’un des principaux arguments des nouveaux Joy-Con de la Switch 2 est en effet leur polyvalence. Les manettes peuvent maintenant être utilisées comme une souris d’ordinateur.

Nombreux sont celles et ceux qui ont vu dans cette fonctionnalité l’espoir d’un nouveau Mario Paint, l’un des classiques les plus emblématiques de la Super Nintendo, synonyme de créativité et de souvenirs d’enfance pour toute une génération. Ce souhait est en partie exaucé : Nintendo a annoncé, le 28 juillet 2025 sur son site officiel, que Mario Paint rejoint désormais la collection des jeux Super NES.

Des gros pixels plein la toile

Les propriétaires d’une Switch 2 pourront détacher leurs Joy-Con et laisser libre cours à leur créativité en mode souris, tandis que celles et ceux qui sont encore sur la Switch pourront connecter une souris USB classique pour jouer. Dans Mario Paint, vous utilisez la souris pour dessiner à l’écran, via une palette riche en couleurs et une variété d’outils. Vous pouvez également créer des animations et composer des morceaux de musique pour accompagner vos œuvres.

La peinture dans Mario Paint // Source : Nintendo

Ces fonctionnalités, certes novatrices pour l’époque, pouvaient parfois paraître restreintes ou complexes à prendre en main pour les joueuses et les joueurs en quête d’une expérience plus traditionnelle. Pourtant, cette frustration contribuait aussi à son charme, incitant à explorer et à expérimenter, pour ensuite montrer fièrement ses œuvres à ses parents. Malheureusement, ou heureusement, ces bouillies de pixels ne pouvaient pas s’accrocher au frigo.

Le cultissime mode Musique de Mario Paint // Source : Nintendo

Mario Paint est à présent disponible via la bibliothèque Nintendo Classics, tandis qu’on peut profiter de sa bande originale dans l’application Nintendo Music.

