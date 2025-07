Lecture Zen Résumer l'article

Dans une vente aux enchères autour de l’histoire d’Apple, un Apple I fonctionnel est en vente. En plus de ça, il est signé par Steve Wozniak et Daniel Kottke ; vous pouvez l’acheter.

La maison de ventes aux enchères RR Auction organise en ce moment une vente dédiée à l’histoire d’Apple, nommée Steve Jobs and the Apple Revolution. Plus de 300 lots sont mis aux enchères et la vente se termine le mois prochain. Le lot le plus prestigieux reste cet Apple I fonctionnel, signé par Steve Wozniak et Daniel Kottke.

À combien sera vendu cet Apple I signé ?

Les prix ne se sont pas encore envolés, mais les acheteurs potentiels ont jusqu’au 22 août pour enchérir. Cet Apple I est estimé à 300 000 dollars, soit proche d’un Apple I fonctionnel vendu il y a quelques années pour 375 000 dollars. Mis aux enchères depuis ce 18 juillet, l’offre la plus élevée est à 99 926 dollars, avec un onzième enchérisseur. C’est bien moins que l’estimation, mais tout le monde semble attendre. Ce modèle est complet, entièrement fonctionnel, mais pas tout à fait dans un état neuf. Selon l’expertise réalisée (virtuellement), il est noté 6,5/10, ce qui empêchera son prix de trop grimper.

L’Apple I signé en ventes aux enchères // Source : RR Auction

Cet ordinateur de bureau Apple I (ou Apple-1) est signé au feutre noir par Steve Wozniak, cofondateur d’Apple et concepteur des premiers ordinateurs de la marque. L’homme de 74 ans est aujourd’hui considéré comme l’un des pionniers de l’industrie de la micro-informatique. L’autre signature sur cet ordinateur, c’est celle de Daniel Kottke, l’un des premiers ingénieurs informatiques d’Apple et un ami de Steve Jobs durant de nombreuses années. C’est lui qui a assemblé et testé le premier Apple I, dans le fameux garage de Steve Jobs en 1976.

L’histoire de cet Apple I, l’un des premiers à avoir été exporté

L’expert Core Cohen qui a étudié l’ordinateur, explique qu’il « a été vendu en 1977 à Rochester, dans l’État de New York, par un revendeur Apple local ». Ce modèle porte le numéro d89 dans le registre des Apple-1, il est répertorié comme l’Apple-1 « Schulmberger #2 ». Cet Apple I a ensuite été expédié en Allemagne : « cet ordinateur pourrait bien être le premier produit Apple à avoir été utilisé hors d’Amérique du Nord ». Ce n’est qu’il y a quelques années qu’un collectionneur d’Apple, nommé Jimmy Grewal, a obtenu les signatures de Steve Wozniak et Daniel Kottke.

Au départ, l’Apple I ne devait être qu’un circuit imprimé, nu et vendu en kit. Aux électroniciens de le compléter avec un écran, un clavier, etc. Pour vendre ses ordinateurs, Steve Jobs a convaincu un commerçant spécialisé dans les ordinateurs personnels, de placer des Apple I dans sa vitrine. Le dénommé Paul Terrell avait une condition : il fallait que ces ordinateurs soient entièrement assemblés, prêts à l’emploi.

Un Apple-1 dans une valise // Source : Binarysequence – Wikimedia

Au total, 200 exemplaires ont été produits, avant qu’Apple ne passe à l’Apple II. Ce qui explique aussi la rareté de l’exemplaire mis aux enchères, le numéro 86 (qui ne fait pas partie des 50 premiers modèles vendus chez Terrell). D’autant plus pour un modèle signé par Wozniak et Kottke.

