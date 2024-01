Avec le début des soldes, la chasse aux bonnes affaires a commencé côté gaming ! Depuis le 10 janvier, les marchands cassent leurs prix pour offrir de superbes promos côté jeux vidéo. Et si vous n’avez pas encore eu le temps de faire vos achats, pas de panique, nous vous avons déniché les tops réductions du moment. Au programme, un casque, un écran pour PC ou encore un SSD ultra performant à découvrir dès maintenant.

Jusqu’au 6 février, les soldes d’hiver battent leur plein. L’occasion de s’offrir des articles de qualité à prix réduit. Problème, vous n’avez pas forcément le temps ni l’envie d’écumer tous les magasins à la conquête de la perle rare. C’est donc pour vous permettre de rester devant votre ordinateur favori que nous vous avons préparé cette sélection 5 étoiles. Console portable, disque dur SSD, écran d’ordinateur portable : à vous les meilleurs plans des plus grandes enseignes !

Les tops produits gaming de ces soldes d’hiver

SteelsSeries Arctis Nova Pro Wireless à 299,99 € au lieu de 379,99 €

SteelsSeries Arctis Nova Pro Wireless

Les soldes d’hiver 2024 démarrent sur les chapeaux de roue avec une remise de 180 € sur ce casque SteelsSeries Arctis Nova Pro Wireless. Il ne vous coûtera donc plus 379,99 € mais bien 299,99 €, une jolie promo proposée par Amazon.

S’il y a bien un casque taillé pour les amateurs et amatrices de jeux vidéo, c’est celui-ci. Avec le SteelsSeries Arctis Nova Pro Wireless, le joueur est transporté au cœur du jeu grâce au son spatial 360°. Des pas aux tirs en passant par les sons d’ambiance, plus rien ne lui échappe. Le logiciel Sonar et son égaliseur permettent même d’augmenter ou de réduire n’importe quel son. Pour une immersion totale, son système hybride spécialisé à 4 micros limite les bruits autour de vous. Il s’équipe aussi de ports USB jumelés pour le connecter à tous les appareils et d’un système de remplacement à chaud de la double batterie pour ne jamais arrêter sa partie. Attention par contre, ce casque au système acoustique de haute qualité n’est compatible qu’avec PC, PlayStation, Switch et mobile.

SteelsSeries Arctis Nova Pro Wireless Xbox à 299,99 € au lieu de 379,99 €

SteelsSeries Arctis Nova Pro Wireless Xbox

Que les fans d’Xbox se rassurent, un casque imaginé tout spécialement pour eux existe aussi. C’est en fait le même modèle, avec les mêmes caractéristiques, que celui présenté juste au-dessus. Seule différence, il est maintenant compatible avec Xbox. Le prix reste lui aussi le même avec une réduction le faisant passer de 379,99 € à 299,99 € pour ces soldes d’hiver.

Asus ROG Ally (originale) à 499,99 € au lieu de 699,99 €

Asus ROG Ally RC71L-NH019W

Imaginée par Asus en 2023, la console portable Asus ROG Ally profite d’une réduction très intéressante de 200 €. Une remise qui lui permet de passer sous la barre des 500 € et de devenir bien plus attractive.

L’Asus ROG Ally (notre test), c’est déjà un écran de 7 pouces Full HD au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Son son à la technologie Dolby Atmos et son image lumineuse offrent des jeux immersifs comme on les aime. Vidéos, musiques, jeux, vous pouvez tout enregistrer sans problème sur cette console embarquant Windows 11 grâce à son stockage de 512 Go. L’appareil s’équipe en plus d’un processeur AMD Ryzen Z1, aux 6 cœurs et 12 threads dont le boost peut atteindre les 4,90 GHz, et de 16 Go de RAM pour une expérience de jeu fluide et réactive.

Nouvelle Asus ROG Ally RC71L-NH001W à 649,99 € au lieu de 799,99 €

Asus ROG Ally RC71L-NH001W

Si cette console portable ressemble à s’y méprendre à celle proposée juste au-dessus, ce n’est pas un hasard. Vous avez en réalité ici sa version plus performante répondant au doux nom d’Asus ROG Ally RC71L-NH001W. Son processeur AMD Ryzen Z1 Extreme offre ainsi 8 cœurs et 16 threads, pour un boost allant jusqu’à 5,10 GHz cette fois. À la clé, des jeux encore plus fluides et réactifs. Les autres caractéristiques restent similaires à celles de l’Asus ROG Ally RC71L-NH019W. Son prix pour les soldes passent en revanche de 799,99 € à 649,99 €, soit une réduction de 19 %.

Ecran PC Samsung Odyssey OLED G9 à 1 199 € au lieu de 1 599 €

Ecran PC Samsung Odyssey OLED G9

Impossible de faire une sélection gaming sans proposer un écran d’ordinateur portable à prix réduit. C’est désormais chose faite avec cet écran PC Samsung Odyssey OLED G9. S’il est affiché d’ordinaire à 1 599 €, il est aujourd’hui à 1 199 €. Une belle remise de 25 % à shopper chez Darty.

Pour avoir la sensation d’être complètement immergé dans le jeu, rien de tel que cet écran incurvé Samsung Odyssey OLED G9. Ses impressionnants 49 pouces offrent une dalle Dual QHD de 5120 x 1240 pixels à l’angle de vision de 178°. Couplé à son temps de réponse de seulement 0,03 ms et son taux de rafraîchissement de 240 Hz, venir à bout des niveaux ne sera plus un problème. Un tel écran se devait bien sûr de bénéficier de couleurs intenses, offertes ici par la technologie OLED associée à l’intelligence artificielle du processeur Neo Quantum. Vous savez ce qu’il vous reste à faire pour profiter de sessions de jeu endiablées.

Samsung SSD 990 Pro à 299,99 € au lieu de 359,99 €

Samsung SSD 990 Pro

Habituellement affiché à 359,99 €, le SSD Samsung 990 Pro jouit d’une jolie réduction de 17 %. Une promo qui permet à son prix de chuter sous la barre des 300 € avec Amazon.

Gaming, montage vidéo, analyse de données, ce Samsung SSD 990 Pro répond à tous les besoins. Comment ? Grâce à sa vitesse de lecture/écriture de 7450/6900 Mo/s et sa capacité de stockage maxi de 4 To. Les risques de surchauffe et de baisse de performances sont en plus écartés par sa solution thermique intelligente. Et pour surveiller l’état du SSD et assurer la protection des données, l’appareil s’accompagne du logiciel Samsung Magician. Un investissement sûr, à 299,99 €.

