Les soldes rempilent pour une nouvelle journée placée sous le signe des réductions. Et côté tech, l’un des produits phare à se procurer à prix bas est sans conteste le PC. Alors pour vous aider à vous y retrouver parmi la pléthore de modèles et accessoires disponibles, nous vous avons déniché les tops offres du moment. Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix !

L’heure de faire de bonnes affaires a enfin sonné. Si vous avez patienté toute l’année en attendant les meilleures offres PC, votre parcours du combattant va enfin prendre fin. Et même pas besoin de se déplacer en boutique pour ça. Les grandes enseignes proposent en ligne des promos vraiment alléchantes, compilées juste pour vous dans ce guide. MacBook Air, ordinateur spécial gaming, ou écran PC Samsung, il y en a pour tous les goûts.

Quels sont les modèles et les accessoires PC à se procurer pour ces soldes d’hiver 2024 ?

PC portable gamer HP Victus 16 à 899,99€ au lieu de 1 299,99€

Premier gros bon plan de cette sélection, le PC portable gamer HP Victus 16 voit son prix baisser de 400 €. Vous n’aurez donc plus à payer 1 299 €, mais bien 899 € sur CDiscount.

Particulièrement adapté au gaming avec son écran de 16,1 pouces cadencé à 144 Hz, le HP Victus 16 offre une bonne immersion en jeu avec sa définition de 1080p . Mais ce qui fait réellement l’attractivité de l’appareil, c’est sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070. Elle s’accompagne d’une flopée de technologies apportant une vraie fluidité aux parties. Côté processeur, c’est à l’Intel Core i5-13500H que le PC a droit. Pour stocker les données, il adopte enfin les 16 Go de RAM et les 512 Go SSD standards pour un ordinateur portable gaming.

PC Portable Gamer HP Victus 16

Apple 2022 MacBook Air à 1 149 € au lieu de 1 299 €

Autre ordinateur portable de la famille Apple, le MacBook Air de 2022 ne coûte plus 1 299 €, mais 1 149 €. Une jolie remise de 150 € dont vous pouvez profiter sur Amazon.

Le PC portable emblématique d’Apple se devait forcément d’apparaître dans cette sélection. Doté d’un écran de 13,6 pouces et pesant 1,23 kg, il peut facilement s’emporter dans un sac pour partir au bureau ou en week-end. Comme l’Apple Mac Mini, il profite de la puce M2 et ses 8 cœurs aux performances maximisées. Même chose pour sa mémoire vive de 8 Go et son disque dur SSD de 256 Go. L’appareil bénéficie sans surprise d’un clavier rétroéclairé qui permet de l’utiliser quelle que soit la luminosité. Son autonomie allant jusqu’à 18 h offre un confort vraiment bienvenu et qui fait de cet ultraportable, une valeur sûre.

Apple 2022 MacBook Air

PC hybride Lenovo Yoga Book 9i à 2 299 € au lieu de 2 799 €

Boulanger propose un bon plan XXL sur ce PC hybride Lenovo Yoga Book 9i. À la clé, une remise de pas moins de 500 €, faisant passer l’appareil de 2 799 € à 2 299 €

Présenté au CES de l’année dernière, cet ordinateur a la particularité de présenter, pas un, mais deux écrans. Utilisables simultanément, ces écrans permettent d’effectuer plusieurs tâches sans jongler avec plusieurs fenêtres. Poussant le concept du deux-en-un d’un cran encore, l’écran pivote à 360° pour devenir une tablette. Les deux dalles OLED de 13,3 pouces ont une résolution de 2880 x 1800 pixels de haute qualité. Des performances que l’on retrouve au niveau du stockage avec 16 Go de RAM, mais surtout un SSD de 1 To. L’appareil embarque également un processeur Intel Core i7 puissant et la batterie n’est pas en reste. Malgré ses deux écrans, la marque affiche une autonomie de 10 h 30.

PC Hybride Lenovo Yoga Book 9i

Écran PC Samsung Odyssey OLED G9 à 1 199 € au lieu de 1 599 €

Une fois n’est pas coutume, c’est ici un écran game que les soldes d’hiver bradent. D’ordinaire affiché à 1 599 €, cet écran PC Samsung Odyssey OLED G9 est aujourd’hui à 1 199 €. Une belle remise de 25 % disponible chez Darty sur l’un des écrans gaming les plus convoités.

Un écran incurvé à l’angle de vision de 178°, c’est le pouvoir immersif qu’offre Samsung Odyssey OLED G9. Une impression de réalisme que ne vient que renforcer les 49 pouces de cette dalle Dual QHD de 5120 x 1240 pixels. Les couleurs ne sont pas en reste avec la technologie OLED associée à l’intelligence artificielle du processeur Neo Quantum. Son temps de réponse de seulement 0,03 ms et son taux de rafraîchissement de 240 Hz offrent en plus une réelle fluidité de jeu. Un écran résolument gaming à s’offrir si vous avez l’espace sur votre bureau.

Ecran PC Samsung Odyssey OLED G9

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.