[Deal du jour] La Fnac propose une sélection de presque 1 000 films, dans des coffrets DVD et Blu-ray à moitié prix. Cette sélection regroupe tous les genres, pour tous les âges. Voici quelques coffrets qui valent le coup.

C’est quoi, cette offre de la Fnac ?

La Fnac propose une offre sur une sélection de coffrets DVD et Blu-ray. Pour les soldes d’hiver, les coffrets présents dans la sélection bénéficient de jusqu’à 50 % de réduction.

Les 3 coffrets à moitié prix indispensables si on aime le cinéma

Coffret John Wick

Le coffret John Wick comprend les quatre films de la saga. Il est disponible au prix de 17,50 € en DVD, et au prix de 25 € en Blu-ray. Sans être les films les plus subtils de cette courte sélection, les quatre épisodes, réalisés par Chad Stahelski, méritent néanmoins d’être vus. Après un premier film plutôt sage, qui introduit le personnage éponyme interprété par Keanu Reeves, la saga trouve son identité dans le deuxième volet, et ne va pas la lâcher jusqu’au tout dernier film. Inégale, parfois brouillonne, parfois bête, John Wick est une saga toutefois généreuse qui puise son inspiration dans les films de castagne asiatique. Un plaisir coupable avec de vrais bons morceaux de cinéma, qu’il serait dommage de bouder.

La photo des films est plutôt soignée // Source : Lionsgate

Coffret Kore-Eda

Le coffret DVD Kore-Eda Hirokazu comprend six films, et est proposé au prix de 20 €. Kore-Eda est l’un des réalisateurs japonais les plus connus en Occident, et aussi l’un des plus passionnants. En commençant sa carrière dans le documentaire pour des chaînes japonaises, il a pu affiner son regard sur l’humain, et proposer par la suite des œuvres justes et profondes, bien ancrées dans la société japonaise. En dehors de The Third Murder, thriller bancal, mais intéressant, les autres films de ce coffret sont des récits intimistes touchants. Ce coffret est une belle porte d’entrée pour découvrir les œuvres du réalisateur. Mention spéciale pour Tel Père, Tel Fils et I Wish, deux films sur la parentalité et l’enfance, où se confronte l’âpreté du monde des adultes au regard innocent des plus jeunes.

Tel Père, Tel Fils est l’un des plus beaux films sur la famille, et une thématique importante chez Kore-Eda //Source : Le Pacte

Coffret animation

Le coffret Grandiose Nature comprend les films d’animation Le Sommet des dieux et La Tortue Rouge en Blu-ray. Il est au prix de 9,99 €. Le Sommet des Dieux est une adaptation du manga du même nom de Jirô Taniguchi. Réalisé par Patrick Imbert, le film retranscrit avec réalisme le monde impitoyable de l’alpinisme, par le prisme de deux hommes face à la nature et à eux-mêmes. Un film viscéral qui parle autant de la montagne, que de l’obsession.

Le Sommet des Dieux // Source : Wild Bunch Distribution

La Tortue Rouge est un film de Michael Dudok de Wit, produit par le Studio Ghibli, studio à qui l’on doit entre autres les films de Hayao Miyazaki. Le film raconte l’histoire d’un naufragé sur une île déserte désolée, qui va tenter par tous les moyens de survivre, jusqu’à sa rencontre avec une tortue rouge. Film dénué de dialogues, où les émotions passent par les (sublimes) images et la musique, La Tortue Rouge est un chef-d’œuvre de poésie et une puissante réflexion sur la vie et le temps qui passe.

La Tortue Rouge // Source : Wild Bunch Distribution

