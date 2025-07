Lecture Zen Résumer l'article

La Commission européenne dit s’engager à ce que l’Europe achète pour 40 milliards d’euros de puces spécialisées dans l’IA. Mais comme pour d’autres promesses liées à l’accord entre l’Union européenne et les USA, cette perspective ne semble pas contraignante.

C’est un autre versant du deal passé entre l’Union européenne et les États-Unis, mais qui a plutôt été relégué au second plan. Pour autant, c’est un aspect qui figurait déjà dans la déclaration initiale de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen : l’Europe prévoit ainsi des achats massifs de puces américaines.

« Les puces d’IA américaines permettront d’alimenter nos giga-usines d’IA et aideront les États-Unis à maintenir leur avance technologique », indiquait ainsi la patronne de la Commission, sans toutefois avancer de chiffres précis. Deux jours plus tard, les précisions ont commencé à arriver : ainsi, on parle d’une transaction à hauteur de 40 milliards de dollars.

Plus exactement, Bruxelles a déclaré le 29 juillet que « l’Union européenne a l’intention d’acheter pour 40 milliards d’euros de puces d’intelligence artificielle ». Cependant, la tournure utilisée dans ce guide explicatif ne comporte à ce stade aucune échéance, condition ou modalité particulière pour concrétiser cet engagement, ce qui en limite la portée.

Accord pas juridiquement contraignant

Il convient de noter que ce même document contient une nuance de taille : « L’accord politique du 27 juillet 2025 n’est pas juridiquement contraignant ». Il est rappelé qu’au-delà de ces actions immédiates, les négociations entre les deux parties vont continuer. Cela conforte l’idée que cela est du déclaratoire, sans calendrier ni cadre très précis.

L’Union européenne insiste pour dire que l’accord n’est pas juridiquement contraignant, même s’il s’agit d’une victoire politique pour l’Amérique. // Source : Joyce N. Boghosian

Cette impression est par ailleurs renforcée par les limites évidentes qui sont en train d’émerger concernant les autres aspects du deal.

Les 600 milliards de dollars d’investissement aux USA provenant d’Europe ? Bruxelles n’a pas la possibilité de les garantir, car ceux-ci viendront du secteur privé, et celui-ci n’est soumis au bon vouloir de la Commission. Et les 750 milliards de dollars d’achat dans l’énergie sur trois ans ? Une promesse fantaisiste, bardée de limites, et, donc, irréaliste.

Dès lors, se pose la question de savoir qui va acheter pour 40 milliards de dollars de puces pour l’IA, comme le prévoit l’accord entre Donald Trump et Ursula von der Leyen. C’est manifestement le secteur privé qui sera aussi en première ligne sur ce dossier. Mais là encore, Bruxelles ne peut pas dicter un volume d’achat, une date butoir ou une clause spécifique.

Succès des puces américaines

Il reste à voir dans quelle mesure cet horizon de commande de 40 milliards d’euros sera mis en musique, alors que les négociations ne sont pas finies — même si, typiquement, il est entendu que les droits de douane uniformes de 15 % vont s’appliquer uniformément dès le 1er août à la très grande majorité des exportations de l’Union.

Le monde des puces reste dominé par des entreprises américaines. // Source : Nvidia

Reste, enfin, une réalité : les fournisseurs en matière de puces pour IA sont notamment américains. Que ce deal existe ou pas, les industriels sont de fait obligés de se tourner vers l’offre transatlantique : Nvidia, Intel, AMD, Apple, Google, Qualcomm ou encore Google sont autant de firmes qui s’activent sur ce terrain. Et toutes sont américaines.

C’était un constat que faisait par exemple Sébastien Lecornu, ministre des Armées, à l’automne dernier, lorsque la France a lancé le chantier de son supercalculateur pour l’IA militaire : la machine allait largement s’appuyer sur des microprocesseurs dont l’origine serait américaine, et même à 95 % en provenance de Nvidia.

