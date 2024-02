[Deal du jour] Ce téléviseur OLED de LG est un modèle qui a tout pour plaire. Son image de qualité et ses bonnes performances conviendront aux cinéphiles comme aux joueuses et aux joueurs. Il est plus abordable pour la fin des soldes.

C’est quoi, cette promotion sur ce téléviseur de LG ?

Le téléviseur 55 pouces OLED55B3 de LG, modèle de 2023, est normalement vendu 1 399 €. Pour les soldes, il est proposé au prix de 919 € sur le site de Rue du Commerce. Notez que la livraison est facturée 34,99 €.

C’est quoi, ce TV OLED de LG ?

Le téléviseur OLED55B3 est un modèle White-OLED de LG. Moins lumineuse que de l’OLED ou du QLED, la dalle offre tout de même une bonne luminosité, des noirs et contrastes profonds, et des couleurs plus riches qu’avec un écran LCD classique. Le LG B3 offre une définition 4K UHD de 3 840 x 2 160 pixels, et est compatible avec les normes HDR10 et Dolby Vision IQ. Ces dernières permettent une image détaillée, en théorie fidèle à l’expérience cinéma.

Les joueurs et les joueuses pourront connecter leur PlayStation 5 et Xbox Series via les deux entrées HDMI 2.1. Le OLED55B3 profite d’un taux de rafraîchissement pouvant atteindre jusqu’à 120 HZ, idéal pour jouer dans de bonnes conditions. Le VRR, ou taux de rafraîchissement variable, et l’ALLM, le mode de faible latence, sont aussi de la partie. Ils servent à éviter le phénomène de déchirure d’écran, et permettent un temps de réponse rapide de 0,1 ms, pour une image la plus fluide possible.

WebOS est une interface élégante et performante // Source : LG

Est-ce que ce téléviseur de LG vaut le coup pour les soldes ?

Si vous recherchez un téléviseur polyvalent, aussi bien pour vos soirées cinéma que pour le gaming, alors ce OLED55B3 vaut le coup si votre budget le permet. Les haut-parleurs ne sont malheureusement pas aussi performants que la dalle. La partie audio propose une simulation Dolby Atmos qui propose un son immersif, mais qui ne se révèle qu’avec une bonne installation annexe. Une barre de son devrait suffire à tirer le meilleur de l’audio.

La dernière version de WebOS habille les menus du téléviseur. L’affichage est clair et la navigation fluide et ergonomique. L’interface permet d’accéder aux applications et service de SVOD facilement, et l’ensemble est compatible avec les assistants vocaux Google et Amazon Alexa.

