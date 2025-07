Lecture Zen Résumer l'article

ChatGPT accueille un nouveau mode pour tous les utilisateurs, y compris les internautes qui ne paient pas. Il s’agit du mode « Étude » qui permet de faire ses devoirs, pas à pas. L’idée ? Inciter les élèves à davantage réfléchir et ne pas rendre une copie totalement écrite par le chatbot.

Le système éducatif se pose des questions avec l’arrivée de ChatGPT et des autres outils d’intelligence artificielle générative : comment repenser les exercices à faire à la maison pour éviter que les élèves ne les confient au premier chatbot venu ?

Cela va si loin qu’on se demande même s’il faut interdire les IA à l’école. Pour autant, OpenAI, l’entreprise derrière ChatGPT, tente de convaincre que son chatbot reste un outil adapté, avec le mode « Étude », lancé ce mardi 29 juillet.

Il est disponible pour tout le monde, c’est-à-dire les utilisateurs Gratuit, Plus, Pro et Équipe. Paradoxalement, les utilisateurs Édu l’obtiendront « dans les prochaines semaines », alors qu’il s’agit des premiers concernés.

Un mode « Étude » qui arrive dans ChatGPT

Dans son communiqué obtenu par Numerama, OpenAI en est convaincu : « ChatGPT est en passe de devenir l’un des outils d’apprentissage les plus utilisés au monde. » Et pour les élèves, le chatbot est tentant : ses modes Deep Research ou son moteur de recherche permettent de répondre à des questions complexes en quelques secondes, sinon quelques minutes. Même chose pour le mode Agent qui exécute des tâches complexes, sans aide humaine. Plus besoin de travailler, c’est ChatGPT qui rédige, et qui réfléchit. Ça peut fonctionner, sauf lorsqu’on ne vérifie pas ce qu’il a écrit.

Le mode « Étude » de ChatGPT. // Source : OpenAI

C’est pourquoi OpenAI lance le mode « Study », ou « Étude » en français. L’entreprise le décrit comme « une expérience d’apprentissage qui vous aide à répondre aux questions étape par étape au lieu de simplement obtenir une réponse. »

Ce mode ne répond pas directement à une question : ChatGPT demande aux élèves d’y répondre, en orientant ses questions et ses suggestions. Le chatbot s’adapte aux objectifs de l’élève et à ses compétences. Mais il reste à voir si les élèves ne finiront pas par basculer sur un autre mode, bien plus direct, pour ne pas perdre de temps.

Comment fonctionne ce nouveau mode ?

OpenAI dit avoir conçu ce mode en lui donnant des instructions personnalisées, « rédigées en collaboration avec des enseignants, des scientifiques et des experts en pédagogie. » L’objectif pour le mode Study est de favoriser la participation de l’élève, de développer sa réflexion et de stimuler sa curiosité.

Le Study Mode de ChatGPT pose des questions en retour, il ne fait pas que répondre. // Source : OpenAI

ChatGPT organise ses réponses pour faire le lien entre les sujets, évalue les compétences de l’élève en lui posant des questions, vérifie si l’utilisateur a compris. Il peut faire des quiz, poser des questions ouvertes, etc.

« À ton tour » : ChatGPT ne veut pas faire tout le travail seul avec ce mode

ChatGPT n’empêchera pas les élèves d’utiliser le chatbot pour les devoirs, tout le monde l’a compris, OpenAI comme les enseignants. Alors que ces derniers adaptent leurs exercices (et se forment à reconnaître les textes générés par l’IA), l’entreprise fait un pas vers eux. Le mode n’est toutefois pas activé par défaut et se désactive en un clic.

