Un internaute a publié une photo d’un homme marchant dans la rue avec un iPhone qu’on ne connaît pas. Il s’agirait d’un iPhone 17 en développement, alors que sa sortie n’est prévue que dans deux mois.

C’est une fuite comme on n’en voit (presque) jamais avec Apple : un iPhone pas encore sorti aperçu dans la nature. C’est un internaute du nom de Skyfops qui a publié deux photos d’un homme marchant dans la rue, iPhone 17 Pro à la main, ce 28 juillet sur X.

L’iPhone 17 Pro a-t-il été aperçu dans la rue ?

Cet internaute dit avoir aperçu un iPhone « en développement » en marchant dans la rue, près d’un centre commercial de San Francisco. Sur les photos, on peut voir ce qui ressemble à un iPhone 16 Pro, qui prendrait en photo ou filmerait un autre iPhone, qu’on ne connaît pas.

La photo publiée par Skyfops sur X, avec ce qui serait un iPhone 17 Pro // Source : Skyfops via X

Au regard des fuites précédentes à propos des iPhone 17, il s’agirait d’un iPhone 17 Pro (au vu de la taille, des trois capteurs photo et de l’emplacement du flash et du scanner LiDAR). À moins qu’il ne s’appelle finalement iPhone 26 Pro. Les capteurs photo ne ressortent pas, ce qui indique que l’iPhone est équipé d’une coque épaisse, peut-être pour cacher sa vraie nature. Le flash et le scanner LiDAR sont placés à droite sur le dos, comme sur les rendus créés par les leakers.

La deuxième photo partagée par Skyfops, avec l’écran de ce mystérieux iPhone // Source : Skyfops via X

Skyfops, qui a publié les deux photos, explique que l’homme tenant cet iPhone était accompagné par un agent de sécurité, qui le suivait et s’arrêtait lorsqu’il s’arrêtait de marcher. L’internaute précise qu’il essayait de cacher l’appareil, tant bien que mal. Mark Gurman, journaliste de Bloomberg et expert d’Apple, a déclaré sur X que ces deux photos semblaient « légitimes ».

Ce n’est pas la première fois qu’on voit des iPhone dans la nature avant leur sortie

Apple est l’une des marques qui souffre le moins des fuites d’information (d’autant plus au regard de sa popularité), ce qui ne l’empêche pas d’en subir. Toute l’année, Numerama et d’autres médias spécialisés rapportent des indiscrétions chez Apple, des maquettes qui fuitent ou des informations récoltées auprès de fournisseurs. Mais des iPhone qu’on aperçoit dans la nature, c’est beaucoup plus rare.

L’iPhone 4S récupéré par Gizmodo // Source : Gizmodo

L’épisode le plus connu est celui de l’iPhone 4G en 2010. À l’époque, des ingénieurs d’Apple oublient un iPhone 4G dans un bar. Quelqu’un le récupère et le vend à Jason Chen, journaliste pour le site Gizmodo, pour 5 000 dollars. Le journaliste dévoile alors en avant-première l’iPhone 4G au monde entier, avant Apple. Il avait même vu son domicile perquisitionné par la police américaine. L’histoire se répète l’année d’après pour l’iPhone 5 (qui se révélera être l’iPhone 4S) : un exemplaire a aussi été oublié dans un pub. Le téléphone n’a jamais été retrouvé, il aurait été revendu sur un site de petites annonces pour 200 dollars.

