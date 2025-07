Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Dreame H15 Pro est un aspirateur balai polyvalent qui rivalise avec Dyson sur son marché. En promotion, son rapport qualité-prix est même bien plus attractif.

Lassé par le ménage ? C’est normal. Dyson a bâti sa réputation grâce à une gamme d’aspirateurs réputée pour faciliter la corvée de nettoyage. Depuis, d’autres marques se sont engouffrées et offrent même des alternatives tout aussi performantes à des tarifs plus avantageux. C’est notamment le cas du fabricant chinois Dreame et de son modèle H15 Pro, actuellement en promotion.

L’aspirateur laveur Dreame H15 Pro est habituellement vendu 599 €. Il est disponible en ce moment au prix de 549 € sur Amazon.

C’est quoi, cet aspirateur laveur ?

Le H15 Pro de Dreame n’a pas grand-chose à envier au géant Dyson. L’aspirateur laveur de la marque chinoise est en effet bourré de technologie qui facilite le ménage. Argument principal de ce modèle, le bras robotisé DescendReach GapFree permet d’atteindre les coins difficiles d’accès grâce à son design plat à 180° afin de ramasser un maximum de poussière et de n’oublier aucune zone. Dans les faits, les recoins aigus seront toujours difficiles d’accès, mais le H15 Pro parvient tout de même à aspirer la plupart des endroits.

L’aspirateur Dreame H15 Pro // Source : Dreame

Niveau aspiration, il délivre une puissance de 21 000 Pa qui ferait presque pardonner son poids de 5,8 kg. L’aspirateur est lourd, mais maniable, et sa force d’aspiration est particulièrement efficace. Sa puissance de 21 000 Pa est utile pour nettoyer tout type de sol efficacement. Le H15 Pro peut également découper et aspirer les nœuds, cheveux et poils emmêlés dans la brosse pour faciliter le nettoyage et préserver l’efficacité. Une fonction lavante permet d’immerger la brosse dans de l’eau chaude pour éliminer les taches tenaces. La brosse est ensuite essorée puis séchée à 90 °C.

À ce prix, cet aspirateur laveur est-il une bonne affaire ?

C’est une réduction bonne à prendre pour un aspirateur balai de qualité. Le H15 Pro ne manque non plus de fonctionnalités. Vous pourrez régler la puissance d’aspiration ou le débit d’eau, selon le degré de saleté, et ainsi optimiser le ménage et l’autonomie de l’engin. L’application Dreamehome, disponible sur iOS et Android, permet de régler l’aspirateur pour un contrôle précis. L’appli prévient aussi lorsque le filtre de rechange doit être remplacé, ou la brosse nettoyée.

Enfin, son autonomie maximale est de 60 minutes en mode silencieux. LE Dreame H15 Pro se recharge en 4 h.

Les points à retenir sur le H15 Pro de Dreame :

Aspire et lave le sol, sans traces d’eau

Une bonne maniabilité et une bonne glisse

1 h d’autonomie

