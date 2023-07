Les Prime Day battent leur plein et les promotions continuent de déferler sur Amazon. Régulièrement, au cours de ce sprint commercial de deux jours, nous écumons les bons plans et promos à la recherche des ventes flash qui valent le coup. Retrouvez notre sélection des meilleures offres tech.

Mettez de côtés les soldes d’été. Les Prime Day ont débuté tôt ce mardi 11 juillet et s’achèveront demain le mercredi 12 juillet à 23:59. Durant ces deux jours, les membres d’Amazon Prime bénéficient de rabais et de remises exclusives. Pour éviter de vous perdre, retrouvez dans ce guide rafraîchit plusieurs fois par jour, les meilleures offres sur les smartphones, les laptop, le rayon gaming, la maison connectée et tout le rayon tech.

Apple AirPods Pro 2 à 223 €

La toute dernière génération des écouteurs sans fil d’Apple sont disponibles dans les Apple Store à 299 €. Pour les Prime Day, les AirPods Pro 2 tombent à leur prix le plus bas jamais vu : 223 €

Une fois de plus, comptez sur la qualité Apple pour vous offrir une qualité d’écoute exemplaire, dans une paire d’écouteurs ergonomiques et confortables dotés d’une des meilleures réduction de bruit active du marché. La puce H2 des AirPods Pro2 réalise un travail remarquable dans le traitement du son, tandis que l’ANC vous coupera efficacement des bruits environnants intensifiant l’immersion sonore. Un mode transparent bien pensé permet de rester attentif à son environnement. Apple intègre des petites fonctionnalités appréciables comme la possibilité de modifier le volume d’un petit tapotement de doigts sur votre oreillette. Livrés avec différentes tailles d’embouts, les AirPods Pro 2 conviennent à la majorité des morphologies.

Fire Stick d’Amazon à 25 €

Ce petit bâton à insérer à l’arrière de votre téléviseur coûte habituellement pas moins de 69 €. Pour les Prime Day, Amazon la brade à seulement 25 €.

On vous le présentait dans le guide des meilleures Box TV. Le Fire Stick TV est une excellente alternative quand il s’agit de moderniser son ancienne télé ou remplacer la box fournie par son fournisseur d’accès à internet. Le Fire Stick permet un visionnage du contenu en 4K et d’avoir accès directement à vos services de streaming et de SVOD préférés. Fournie avec une télécommande, la box TV d’Amazon peut se contrôler via l’assistant vocal Alexa.

Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 à 399 €

Référence incontournable du PC portable abordable, le Lenovo IdeaPad 3 A5ITL6 coûte pas loin de 700 € en temps normal. Vous le trouvez actuellement en soldes pour 500 €, mais Amazon, lui, le propose à même pas 400 € pour les Prime Day.

Le Lenovo s’adresse au grand public. Une fiche technique modeste, mais efficace permettant au plus grand nombre de s’équiper d’un laptop agréable et fonctionnel pourvu qu’on ne lui demande pas la lune. C’est le processeur Core i3 d’Intel qui s’occupe de faire tourner le tout. Si ce n’est pas la plus récente, elle reste d’actualité et peut compter sur les 8 Go de RAM pour fluidifier le tout. Très léger, avec son poids d’ 1,65 kilo, il est aussi très ergonomique avec une prise en main agréable. L’ordinateur vient livré avec Windows 11 et 512 Go de mémoire SSD.

Apple Watch Series 8 à 409 €

Sur le site officiel, acheter une Apple Watch Series 8 vous coûtera minimum 499 €. Sur les autres sites revendeurs, vous pouvez la trouver en ce moment soldée entre 450 et 480 €. Pour les Prime Day, elle passe à 409 €.

La dernière montre connectée d’Apple enregistre votre sommeil ainsi que votre activité physique. Son design est fidèle à ce que fait Apple. Esthétiquement réussi, les poignets les plus fins ne les porteront avec moins d’aisance. L’écosystème Apple démontre une nouvelle fois son efficacité et l’expérience utilisateur est à son paroxysme avec la gestion de ses messages et la prise d’appel. Différents affichages de cadrants sont disponibles et il est même possible de faire défiler vos photos à l’écran pour personnaliser l’ensemble. Pourvue d’un capteur SpO2, la montre assure un suivi santé efficace et son GPS trace votre activité sportive.

Écran Samsung Odyssey G5 32″ à 269 €

Souvent affiché à plus de 330 €, cet écran gamer de 32 pouces passe à 269 € pour les Amazon Prime Day.

La gamme d’écran Odyssey représente une valeur sûre pour tous les joueurs et les joueuses en quête d’un moniteur adapté au gaming. Le G5 de 32″ proposé en réduction s’équipe d’une dalle VA cadencée à 144 Hz. En plus d’être incurvé, l’écran bénéficie d’une définition WQHD de 2560 x 1440. Compatible HDR10 il dispose bien évidemment de la technologie AMD Freesync. Pour moins de 270 €, l’Odyssey G5 ici en promotion offre de belles prestations.

Casque sans fil Sony WH1000XM4 à 249 €

Pour celles et ceux qui l’ignorent, le casque de Sony WH1000XM4 s’est imposé comme une référence des casques sans fil à réduction de bruit active. Initialement vendu 330 €, on le trouve actuellement en soldes autour de 280 €. Amazon va encore plus loin et le propose à 249 €, un prix encore jamais vu.

Même après la sortie du XM5, le WH1000XM4 gardait son rapport qualité prix imbattable. Il propose l’une des meilleures ANC du marché rivalisant avec celle de Bose et d’Apple. Hormis son design un peu en retrait, tout fonctionne à merveille avec le XM4. Confortables avec ses coussinets rembourrés, il ne pèse pas sur la tête même après plusieurs heures d’écoute. Le Bluetooth multipoint est appréciable et son autonomie vous laisse une bonne trentaine d’heures d’écoute. Le casque de type circum-aural se replie sur lui-même et se range dans sa housse de transport robuste. Changez de piste ou augmentez le volume d’un geste grâce aux fonctionnalités tactiles.

Apple iPhone 14 à 869 €

Le dernier iPhone d’Apple, dans sa version classique, coûte 1 019 € sur le site de la marque. Sur Amazon, vous l’avez en ce moment pour 869 €.

Alors oui, l’iPhone 14 ne révolutionne pas la téléphonie à sa sortie et Apple s’est contenté de reprendre sa recette, mais qui fonctionne toujours aussi bien. Processeur Bionic A15 fonctionnel, qui animait déjà l’iPhone 13, un design toujours aussi fin avec un large écran de 6,1 pouces assortie d’une dalle Amoled équipée comme toujours de la définition Super Retina. Un module photo qui permet de prendre de beaux clichés de jour comme de nuit. Même si les modèles plus premium de la marque réalisent des prouesses photographiques, l’iPhone 14 se défend plutôt bien. La batterie de l’iPhone ne vous laissera pas tomber et vous pouvez compter une bonne journée d’utilisation. Comme toujours avec Apple tout tourne sans accrocs. Si à 1 019 € on lui préfère l’iPhone 13. À ce prix, il n’y a aucune raison de ne pas se laisser tenter.

Chargeur de voiture Mag Safe Belkin à 27 €

Initialement vendu pas loin de 50 €, le chargeur de voiture Mag Safe Belkin pour iPhone profite des Prime Day pour passer à 26,99 €.

Belkin, connu pour ses équipements multimédia et ses stations de charge homologuées par Apple, permet de s’équiper à moindre coût. La technologie MagSafe, parfaitement étudiée pour les iPhone, garantit une excellente stabilité du téléphone pendant la conduite tout en assurant la recharge du mobile sans fil. Bien sûr, le dispositif est relié à l’allume-cigare comme les chargeurs de voitures traditionnels. Le chargeur délivre une puissance de 10 W et le socle pivote afin d’orienter le téléphone comme bon vous semble.

Casque gaming SteelSeries Arctis Nova 7X à 132 €

À l’occasion des Prime Day, l’excellent casque Arctis Nova 7X, initialement affiché à pas loin de 200 €, perd une bonne cinquantaine d’euros pour passer à 132 € .

SteelSeries est une marque connue dans le monde du gaming pour ses équipements de bonne facture plutôt accessible. Le casque Arctis Nova 7X ne déroge pas à la règle et la série des Arctis Nova 7 figure parmi les meilleures références de casque de la marque. Compatibles avec toutes les consoles, Xbox incluse, il dispose d’une autonomie de pas moins de 40 heures. Rechargez-le durant un quart d’heure et récupérez environ six heures d’utilisation. La restitution du son spatial à 360° offre une immersion complète en jeu renforcée par le système acoustique Nova permettant le réglage de l’égaliseur paramétrique. Jouez confortablement durant des heures grâce à son arceau rembourré et réglable qui s’adapte à quasiment toutes les morphologies. Branchez en simultanée

Écouteurs Bluetooth Jabra Elite 7 Pro à 139 €

Marque de son haut de gamme, Jabra est reconnu pour ses casques et écouteurs. Le modèle Elite 7 Pro, initialement au prix de 199 € sur le site officiel de la marque, passe à 139 € pour les Prime Day.

En plus de leur bonne réduction de bruit active, les Jabra Elite 7 Pro s’équipe de quatre microphones et de la technologie Jabra MultiSensor Voice pour prendre vos appels ou que vous soyez avec une restitution claire de votre voix. Sa certification IP55 lui garantit une protection contre la poussière et les jets d’eau. Pas de souci donc, pour écouter vos pistes préférées sous la pluie. Confortables, les écouteurs intra-auriculaires Jabra Elite 7 Pro viennent avec des embouts de différentes tailles pour s’adapter aux différents conduits auditifs. Côté autonomie, il permet une trentaine d’heures d’écoute avec le boitier, et 8 heures de musique avec l’ANC activée. La charge rapide permet de récupérer une heure d’utilisation en cinq minutes de charge.

Google Pixel 7 à 549 €

Le dernier smartphone de Google s’offre une jolie réduction d’une centaine d’euros à l’occasion des Prime Day. De 649 €, il passe à 549 €.

Même s’il y a peu d’évolution par rapport à son prédécesseur, le dernier smartphone de Google, le Pixel 7, s’offre de jolies bordures fines et un bel écran de 6,3 pouces surmonté d’une dalle Amoled. On peut toujours compter sur la qualité des photos qui ont fait la réputation des Pixel, notamment grâce à son double capteur photo de 50+12 mégapixels avec ultra-grand-angle. La puce Tensor G2 anime l’appareil et les 8 Go de RAM assurent une utilisation fluide et une navigation agréable dans les menus.

Batterie externe Anker 335 Power Core 20K à 40 €

Très utile, mais souvent chère, les batteries Anker valent vraiment le coup pendant les ventes flash d’Amazon. Habituellement à plus de 60 €, vous avez aujourd’hui et demain pour profiter de la Anker Power Core 20K à 39,90 €.

Spécialiste du câble en tout genre, la marque Anker propose chargeurs et batteries externes sur lesquels on peut compter. Avec son port USB-C accompagné de 2 ports USB-A, la 335 Power Core 20K recharge jusqu’à trois appareils simultanément. La charge rapide de 20W permet à un iPhone 13 de récupérer la moitié de sa batterie en seulement une demi-heure. Compatible avec les tablettes, montre connectées et smartphone Samsung et Apple, il lui faut un peu plus de six heures pour récupérer ses 20 000 mAh de capacité.

