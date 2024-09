Lecture Zen Résumer l'article

Acheter un ordinateur pour la rentrée est généralement le passage obligatoire pour commencer l’année bien équipé si votre ordinateur est quelque peu vieillissant. Les enseignes et les marques en sont bien conscientes, c’est pourquoi elles proposent des offres intéressantes pour l’occasion. Numerama a fait le tri pour vous répertorier les meilleures promotions sur les PC portables en cette rentrée 2024.

La rentrée est là, et avec elle, la classique liste de fournitures. Parmi les achats essentiels, on retrouve généralement l’ordinateur portable. Que vous soyez étudiant ou non, c’est souvent un bon moment pour trouver des bonnes offres sur le secteur, car les marchands et les marques prévoient un stock important pour la période.

Attention cependant à ne pas tomber dans le panneau : qui dit bon prix, ne dit pas forcément meilleure affaire. Les commerçants cherchent à écouler les stocks de PC portable en affichant des prix bradés, mais lorsqu’on zoom de plus près, on se rend compte que la configuration n’est plus vraiment d’actualité.

Pour éviter les erreurs, on vous a listé quelques bonnes références, non pas sélectionnées uniquement pour leurs offres de rentrée, mais aussi pour leurs composants.

Notre sélection des meilleures offres sur les PC portables pour la rentrée 2024 :

Que vous soyez un adepte de Windows ou de MacOS, vous deviez trouver votre bonheur dans ce guide des meilleures offres de la rentrée sur les PC portables.

MacBook Air M3 : le meilleur d’Apple perd 200 €

MacBook Air (M3) // Source : Apple

Le MacBook Air M3 est incontestablement le meilleur choix si vous cherchez un ordinateur ultraportable léger et fin, mais sans pour autant perdre en performances. En ce moment, il est proposé à 1 099 € au lieu de 1 299 € chez plusieurs revendeurs, dont Cdiscount. Si vous êtes étudiants, vous pouvez faire baisser le prix de 50 € avec le programme Unidays.

Pour ce prix, c’est bien simple, vous avez ce qu’il se fait de plus récent chez Apple. Ce MacBook de dernière génération est sorti plus tôt dans l’année. La majeure différence avec l’ancien modèle se situe sous le capot avec l’ajout de la puce M3, autrefois réservée uniquement aux modèles Pro. Cette nouvelle configuration permet au laptop d’être encore plus performant que ceux dotés de la puce M2. Ainsi, ce MacBook permet d’assurer une grande fluidité sur du multitâche, voire même de s’attaquer à des tâches un peu plus musclées comme du montage vidéo en bonne résolution. De quoi profiter de son écran LCD très lumineux toujours aussi appréciable. Côté logiciel, les raccourcis de MacOS ont tendance à simplifier la vie, si bien qu’un retour sur Windows peut vite sembler archaïque.

Que vous soyez un étudiant, un créatif ou encore un développeur, la grande polyvalence de ce laptop vous permet d’assurer un grand nombre de tâches sans trop de difficultés. Attention toutefois, les 256 Go de stockage restent un peu léger et on vous conseille d’investir au plus vite dans un disque SSD externe pour éviter d’avoir à faire le ménage en cas de rupture.

À noter que si votre budget alloué à l’achat d’un PC portable est moins conséquent, vous pouvez vous diriger vers les générations précédentes (M1 ou M2) qui sont, elles aussi, en promotion pour la rentrée. Ces versions sont certes plus vieilles, mais sont toujours autant d’actualité pour répondre aux exigences des applications et des usages modernes.

Dell XPS 13 (9345) : l’alternative au MacBook sous Windows, aussi en promotion

Dell XPS 13 // Source : Dell

Apple n’est pas la seule marque à proposer des ordinateurs ultraportables performants au design minimaliste. Pour cette rentrée, le XPS 13 de Dell se trouve aussi à prix réduit à 1 349 € au lieu de 1 499 €.

Le XPS est une très bonne option à considérer chez Windows surtout à ce prix. Cette nouvelle génération délaisse les anciens processeurs Intel pour exploiter les nouveaux Snapdragon X Elite de Qualcomm. La machine est évidemment très puissante et permet de se rapprocher de ce que fait le processeur M3 d’Apple en termes de performances, voire même de le dépasser légèrement sur un usage purement multicœurs — pour faire tourner les grosses applications par exemple, si elles sont compatibles Windows ARM.

Son écran OLED tactile avec 120 Hz de rafraichissement est l’un des plus beaux du marché, de quoi regarder des vidéos, films et séries dans une qualité optimale. Avec celui-ci, vous avez aussi l’accès à une connexion en Wi-Fi 7 pour profiter pleinement des débits de votre fibre, à condition d’avoir évidemment une box ou un routeur compatible.

Bien qu’il reste un peu plus couteux qu’un MacBook, le Dell XPS 13 est un excellent choix, surtout avec une remise de 150 €. Avec cette machine, vous pourrez profiter d’un usage classique pendant au moins une journée avant d’avoir à le recharger.

Lenovo Ideapad : le PC 2en1 pliable en promotion

Lenovo Ideapad // Source : Lenovo

Lenovo propose des gammes de PC portable avec un rapport qualité prix intéressant, qu’il le devient encore plus pendant la rentrée. En ce moment, le Lenovo Ideapad (9ᵉ gen) passe à 554 € avec le code WE2LENOVO, contre 650 € habituellement.

Ici, vous avez une configuration récente et performante avec un i5 de 13ᵉ génération couplé à 8 Go de RAM. C’est tout à fait suffisant pour travailler, faire du multitâche peu gourmand ou encore surfer sur web.

La grande particularité de ce PC portable se trouve non pas dans ses composants, mais plutôt dans son design. En effet, l’IdeaPad de Lenovo peut se plier complètement grâce à sa charnière 360 degrés. Il peut soit être utilisé en mode tablette (mais c’est un peu lourd de le tenir à la longue) ou bien le positionner en mode chevalet. C’est relativement pratique pour regarder des films ou utiliser des applications créatives à la main directement avec son écran tactile.

Lenovo LOQ 15 : une option gaming avec 300 € de réduction

Lenovo LOQ 15 // Source : Lenovo

Acheter un PC portable pour le travail ou les cours n’empêche pas pour autant de se faire plaisir. Avec cette configuration Lenovo LOQ 15 en promotion à 899 €, vous pourrez aussi bien travailler confortablement, mais aussi jouer aux derniers jeux dans une bonne qualité. C’est également une bonne machine pour réaliser des tâches lourdes, comme du traitement 3D ou de la virtualisation.

Avec sa carte graphique RTX 4060 8 Go couplée au processeur AMD Ryzen 7 7435HS, il permet de faire tourner les derniers titres en bonne qualité. Son écran Full HD de 144 Hz de rafraîchissement est d’ailleurs particulièrement taillé pour maximiser la fluidité sur les FPS. Ses 16 Go de RAM et ses 512 Go de stockage en font aussi un bon allié pour assurer du multitâche moins gourmand que le jeu.

Acer ChromeBook Plus 514 : encore moins cher

Acer Chromebook Plus 514 // Source : Acer

Pour terminer, voici l’option la moins chère de la rentrée. Les gammes ChromeBook d’Acer sont réputées pour être accessible en temps normal, mais avec la rentrée, le rapport qualité/prix est encore plus imbattable. Le PC portable Acer ChromeBook Plus 514, habituellement vendu autour de 600 €, se trouve à 479,99 €.

Malgré un petit prix, ce PC portable est assez performant pour assurer bon nombre de tâches bureautique de manière fluide. C’est en partie grâce à sa configuration qui embarque un processeur Ryzen 3 7320C et une carte graphique AMD Radeon 610M. Seule particularité, il tourne sur Chrome OS alors, il ne faut pas avoir de besoins particuliers côté logiciels — puisque le catalogue d’applications est assez restreint.

