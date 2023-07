[Deal du Jour] Le SSD externe T7 de Samsung est conçu pour le transport, grâce à sa petite taille, son poids et sa grande résistance aux chocs. Idéal en cas de déplacement ou en voyage, le modèle 2 To est actuellement en promotion pour les Prime Day.

C’est quoi, la promotion sur le SSD Samsung T7 ?

Pour les Prime Day, Amazon propose une réduction sur le SSD externe portable T7 de Samsung. Habituellement vendu autour de 140 €, le modèle 2 To passe à 119 €.

C’est quoi, ce SSD portable ?

Avec la gamme T7, Samsung met à disposition des SSD compacts et transportables, conçus pour être emmené partout avec soi. Leur dimension de 85 × 57 × 8 mm et leur poids de moins de 60 g, facilitent leur transport dans la poche d’un sac. Le boitier en aluminium des T7 est recouvert d’une couche de caoutchouc, afin d’absorber les chocs en cas de chute ou de coups. Cela ne veut pas dire qu’il faut les malmener pour autant lors du transport. Ils sont, de plus, certifiés IP65 et résistent à la projection d’eau et à la poussière.

Le T7 est bel et bien conçu pour être emporté partout, sans trop de crainte de perdre vos fichiers. Trop beau pour être vrai, le T7 contient tout de même une petite faille dans sa fabrication. Le connecteur du boitier est en effet fragile, et le câble et le SSD devront être manipulés avec le plus d’attention possible, sous peine de déconnecter l’ensemble pendant un transfert.

Le T7 existe en plusieurs coloris // Source : Samsung

Le T7 de Samsung est-il une bonne affaire durant les Prime Day ?

119 € pour la version 2 To, c’est une bonne affaire. En plus d’être compact et robuste, le T7 est un SSD portable pratique et performant. Grâce à la technologie NVMe et à son interface USB 3.2 Gen 2 les débits vont jusqu’à 1000 Mo/s en vitesse de lecture et d’écriture. Même si, en pratique, le SSD de Samsung tournera davantage autour des 750 Mo/s en écriture, et 850 Mo/s en lecture, les vitesses sont adaptées aux transferts de fichiers volumineux.

Le T7 se connecte aux Mac, PC, appareils Android, et même vos consoles de jeux. Il est fourni avec un câble type C vers type C et un câble type C vers A. Le logiciel de gestion embarqué vous permet de sécuriser le SSD avec un mot de passe, à ne surtout pas oublier. La procédure de réinitialisation est fastidieuse et vous risquerez de perdre vos données dans l’opération.

