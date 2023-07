Ce mardi 11 et mercredi 12 juillet se déroulent les Prime Day. Deux jours consécutifs de ventes flash et de prix cassé sur tout le rayon informatique d’Amazon. Une occasion de renouveler sa souris ou d’investir dans un casque audio gaming ou un vrai PC adapté aux graphismes des derniers jeux triples A. Retrouvez ici de quoi faire un setup gaming à prix cassé.

On ne vous apprend rien, cartes graphiques, écrans et SSD coûtent cher, comme le reste de l’équipement informatique. Les modèles évoluent très vite et de nouvelles références inondent le marché régulièrement. Attendre les périodes de soldes et de promotions pour compléter votre setup gaming s’avère donc judicieux. Vous trouverez dans ce guide spécial Amazon Prime Day dédié aux gameuses et aux gameurs de quoi améliorer vos performances et votre confort de jeu.

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless : le casque gaming par excellence

En dehors de toutes promotions, le casque SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless se trouve à 329 €. Pour les Prime Day, Amazon le fait passer à 284 €.

SteelSeries produit toute une gamme d’équipement gaming et il le fait bien. Le Arctis Nova Pro Wireless est sans conteste l’une de ses plus belles références. Grâce à sa station qui se branche à de multiples devices, le casque Arctis Nova Pro Wireless s’offre une polyvalence appréciable où PC et PS5 peuvent être branchés ensemble. Nul besoin d’investir dans un casque à réduction de bruit active. Sans égaler l’ANC de Sony ou d’Apple, elle fait tout de même un travail remarquable. Les oreillettes sont confortablement rembourrées, permettant le port du casque sur plusieurs heures de jeu et les deux batteries amovibles assure une autonomie plus que raisonnable. Attention à bien prendre le modèle compatible Xbox si vous jouez sur la console de Microsoft.

Razer DeathAdder Essential à 18,99 € : la souris gamer à petit prix

On ne présente plus Razer qui a su faire ses preuves dans le secteur du gaming. La DeathAdder, initialement vendue à 39,90 €, passe à 18,90 € pour les Prime Day. À ce prix, vous ne trouverez pas meilleurs rapport qualité prix.

La base du gaming, une souris réactive à la prise en main agréable pour de longues sessions gaming. Sans flirter avec les multiples fonctions des souris plus premium, ni un nombre de DPI mirobolant, la DeathAdder s’équipe du minimum sans concession sur l’expérience gaming. La prise en main est agréable, notamment grâce à ses grips, et ses 6 500 DPI seront suffisants pour assurer un suivi précis de vos mouvements pour commencer à jouer sérieusement. Élégante et discrète avec son logo est rétroéclairé, la souris DeathAdder vous accompagnera sur de longues heures de jeu.

Razer Naga Trinity à 49 € : la souris gamer la plus polyvalente

On reste chez Razer avec la Naga Trinity coûtait encore plus de 80 € hier en soldes. Aujourd’hui et jusqu’à demain, équipez-vous d’une vraie souris gaming pour moins de 50 €.

Autre référence gaming, la Naga Trinity s’adapte aux types de jeux auxquels vous jouez. Plutôt FPS ? La face disposant d’un bon grip surmontée de deux boutons vous assure efficacité et précision lors de vos tirs. Le panneau latéral embarquant pas moins de 12 boutons fera le bonheur de tous les joueurs et joueuses de MMORPG. Pour les amateurs d’arènes et de MOBA, la face arborant six boutons permet de paramétrer sorts et popos à portée de clic. Vous pouvez compter sur ses 16 000 DPI pour réaliser des mouvements précis et rapides en sachant qu’habituellement, 1 600 DPI suffisent.

Samsung Odyssey G3 à moins de 150 € : l’écran gamer pas cher

Affiché à 199 € hier, l’écran gamer Samsung Odyssey G3 24″ passe aujourd’hui à 149 €. Une cinquantaine d’euros économisée permettant de compléter son équipement ou renouveler son matériel gaming.

Samsung dispose d’un large rayon de moniteurs en tout genre et il dédie sa gamme Odyssey au gaming. Une dalle IPS rafraîchit à 144 Hz et sa résolution en Full HD font de l’Odyssey G3 un écran qui offre de belles images fluide. Moniteur gaming oblige, la technologie Free Sync pour limiter les déchirures d’image est de la partie Pour moins de 150 €, cet écran comblera les joueuses et joueurs aux petits budgets. Il conviendra particulièrement aux personnes jouant sur un laptop souhaitant augmenter leur confort de jeux sans changer de machine.

Écran gamer incurvé Samsung Odyssey Neo G9 avec 300 € de remise : l’écran de la démesure

On reste dans la gamme Odyssey, cette fois avec le Nec plu ultra de l’écran gaming. Pour celles et ceux souhaitant investir dans un bel écran incurvé à la pointe de la technologie, le Odyssey Neo G9 passe à 1 599 € pendant les Prime Day, au lieu de 1 899 € habituellement.

Avant toute chose, assurez-vous de disposer d’assez d’espace pour accueillir un écran incurvé de 49″. Certes, toutes les bourses ne pourront pas se le permettre, ni tous les bureaux d’ailleurs, mais il faut reconnaître que sa fiche technique donne envie. Le ratio 32:9 permet d’obtenir l’équivalent de deux écrans et sa dalle LCD miniLED offre une qualité d’image impressionnante en plus d’un temps de réponse d’1 ms. Pourvu de port HDMI 2.1 et de la technologie FreeSync et Gsync, il est armé pour assurer une image sans déchirure peu importe votre carte graphique et il est même possible de le relier à une console next-gen.

Tapis de souris Corsair à 91 € avec des zones d’éclairage RGB

Classe et à la pointe du gaming avec son éclairage RGB sur ses contours, ce large tapis de souris Corsair est habituellement vendu 129 €. Pour les Prime Day, Amazon baisse son prix à 92 €.

Avec une surface de 1,22 m sur 61 cm, mieux vaut s’assurer d’avoir la place de bien le poser sur son bureau. Sa vaste surface permet de disposer votre installation gaming : souris, clavier, écran, casque… Exprimez tout votre skill sans restreindre vos mouvements. Son revêtement en tissus glisse et suivra les déplacements de votre souris sans accrocs, tandis que sa base en caoutchouc de 4 mm adhère efficacement à votre bureau. Un hub doté de deux ports USB est également présent pour faciliter la connexion d’un casque ou d’une souris. Les trois zones d’éclairage RGB se règlent via le logiciel Corsair iCUE et 12 profils d’éclairage sont déjà inclus.

