Le thermomètre grimpe et les ventilateurs et climatiseurs continuent de s’inviter en masse dans les foyers. Si vous aussi êtes à la recherche d’un moyen pour vous rafraîchir et passer de meilleures nuits, retrouvez dans ce mini-guide, les ventilateurs incontournables des Prime Day.

Personne n’a envie de mourir de chaud, et mieux vaut s’équiper avant que les températures deviennent caniculaires. Une fois la canicule installée, il sera trop tard pour trouver le bon ventilo ; vous n’aurez pas le choix que de vous rabattre sur des modèles hors de prix ou inconnu au bataillon, avec des performances parfois douteuses. En colonne ou sur pieds, découvrez sans plus attendre les ventilateurs incontournables en promotion pour les Prime Days.

1. Rowenta Turbo Silence Extreme à 84 € : le top du top

C’est la star des ventilateurs et fait partie de nos chouchous. Habituellement vendue 120 €, vous le trouverez à 84 € pendant les Prime Day.

Malgré son design un peu banal, loin de l’élégance des produits Dyson, le Rowenta turbo Silence Extreme fait très bien ce qu’on lui demande. Son mode silencieux adapté pour la nuit ne dépasse pas les 40 dB — seul le petit voyant allumé pourrait être gênant pour certaines personnes qui aime dormir dans le noir complet. Son pied se règle en hauteur et, obligatoire pour un ventilateur, il oscille à 120°. L’orientation est réglable et le ventilateur dispose de quatre vitesses dont un mode nuit très silencieux, et un mode turbo pour un rafraichissement extrême. Le Rowenta Turbo Silence Extreme ne s’encombre pas de module Wi-Fi ni de Bluetooth, mais l’efficacité redoutable de ses cinq pales lui suffisent amplement.

2. Rowenta ventilateur de table à 59 € : pour garder la tête froide au bureau

On reste chez Rowenta, valeur sûre des ventilateurs, avec cette fois un modèle de table adapté pour de petites pièces, comme une chambre ou un bureau. En dehors des Prime Day, il coûte 70 €. Il passe à 59 € pour l’occasion.

Certes, il ne brassera pas autant d’air que son grand frère, mais il conserve l’efficacité de rafraîchissement du plus grand modèle dans un format réduit. Haut de 48 cm, il diffuse l’air ventilé dans toute la pièce grâce à son oscillation automatique à 120°. Il dispose lui aussi du mode nuit extrêmement silencieux et s’arme de cinq pâles. Quatre vitesses sont disponibles et la télécommande fournie permet de lancer l’appareil et de régler la vitesse à distance, sans avoir à se lever.

3. Levoit ventilateur colonne à 84 € : parfait pour les grandes pièces à vivre

Le ventilateur colonne de Levoit est proposé à 84 € sur Amazon pendant les Prime Day.

Nous vous parlions déjà de la marque Levoit dans notre guide destiné aux purificateurs d’air. Cette jeune marque américaine s’installe progressivement sur le territoire français, grâce à des produits aussi efficaces qu’abordable. Capables de rafraîchir de plus grandes surfaces qu’un ventilateur sur pied, les ventilateurs colonne de qualité coûtent en moyenne une bonne centaine d’euros. Pour 84 €, Levoit livre un ventilateur colonne efficace plein de fonctionnalités à privilégier dans les grandes pièces à vivre.



Il balaye la pièce de gauche à droite grâce à sa fonction d’oscillation. Plutôt esthétique, il mesure 92 cm de haut et ses 3,6 kilos permettent de le déplacer facilement. Son capteur de température permet un ajustement de la puissance de ventilation pour une consommation énergétique maîtrisée. Très silencieux lui aussi, son mode Veille Avancée est astucieusement pensé pour ne pas vous déranger pendant votre sommeil avec notamment la présence d’un minuteur et l’absence d’éclairage. En somme, de très belles prestations et des finitions soignées pour un prix contenu.

4. Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 à 78 € : le ventilateur connecté

Ce modèle figure également dans notre liste des meilleurs ventilateurs. Il est souvent victime de son succès sur le site de Xiaomi où il est affiché à 99 €. Vous le trouverez pour les Prime Day à 78 € sur Amazon.

Xiaomi reste fidèle à sa réputation, un rapport qualité-prix intéressant. Le ventilateur Smart Standing Fan 2 arbore un design plus classieux que celui de Rowenta. Il s’intègre assez discrètement et facilement dans tous les intérieurs avec son pied télescopique ajustable. La puissance de ventilation est au rendez-vous grâce à l’armée de 12 pales répartie sur deux niveaux. Il oscille à 140° pour un balayage efficace de la pièce. Vu qu’il ne pèse que 3 kilos, vous le déplacerez aisément du salon à votre chambre pour la nuit. Silencieuse, sa brise légère vous accompagnera tout au long de votre sommeil. En plus de sa ventilation efficace, il se paie le luxe d’être connecté.

