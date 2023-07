Vous avez besoin de booster le stockage de votre ordinateur ou votre console, ou simplement de transporter vos fichiers avec vous cet été ? Il existe de nombreux accessoires pour augmenter la capacité de stockage, à des prix de plus en plus intéressants. À l’occasion des Prime Day, les SSD internes et externes, les clés USB et les MicroSD bénéficient de réductions intéressantes. Retrouvez cinq solutions de stockage qui valent le coup.

Le prix des SSD ne fait que chuter mois après mois. La période de pénurie durant la pandémie avait fait grimper le prix des composants électroniques utilisés pour leur fabrication. La mémoire NAND du stockage flash des disques durs SSD baisse de plus en plus depuis. Les modèles avec de grosses capacités de stockage sont maintenant suffisamment accessibles. Que ce soit pour votre ordinateur ou vos consoles de salon, cet accessoire indispensable est encore plus abordable pendant les Prime Day.

Numerama vous propose une sélection de disques SSD internes, de disques nomades et de MicroSD en promotion durant cet évènement.

5 solutions de stockage en promotion durant les Prime Day

1. Le Crucial X6 Portable 2 To

2. Le Samsung T7 2 To

3. Le WD Black SN850X 1 To pour la PS5

4. La MicroSD SanDisk 512 Go Extreme, pour Switch et Steam Deck

5. Crucial P3 Plus 1 To, pour redonner un coup de jeune à votre PC

1. Le Crucial X6 Portable, un excellent SSD portable pour PC et Mac

Le SSD externe portable 2 To de la marque Crucial bénéficie d’une bonne réduction pour les Prime Day. Vendu habituellement autour de 125 €, il est proposé en ce moment sur Amazon au prix de 91,99 €.

Ce SSD portable de Crucial possède un format adapté pour le transport, avec des dimensions de 6,9 × 6,4 × 1,1 cm et un poids de 45 g. Niveau design, sa forme carrée avec ses coins arrondis est plutôt agréable, pour un accessoire de ce type. Le plastique noir qui entoure la coque procure une bonne sensation de robustesse. Le X6 est fait pour résister à quelques chocs, mais malheureusement pas à l’immersion dans l’eau. Ses 2 To de stockage vous permettent de conserver de nombreux fichiers, et ses vitesses de lecture jusqu’à 800 Mo/s offrent des transferts rapides, sans chauffer.

Le SSD Crucial X6 possède une forme de galet // Source : Numerama

Le X6 est compatible avec PC, Mac, Android, et fonctionne avec les iPad Pro, ainsi que les consoles PS4 et Xbox One. Pour l’utiliser avec ces dernières, un adaptateur, non fournis, est indispensable. Le X6 est doté d’un unique port USB-C.

2. Le Samsung T7, le SSD conçu pour le transport

Amazon propose une réduction sur le SSD externe portable T7 de Samsung. Habituellement vendu autour de 140 €, le modèle 2 To passe à 119 € pour les Prime Day.

La gamme T7 propose des SSD compacts et transportables. Le modèle 2 To, d’une dimension de 85 × 57 × 8 mm et d’un poids de moins de 60 g, se glisse facilement dans la poche d’un sac. Le boitier en aluminium est recouvert d’une couche de caoutchouc, pour mieux absorber les chocs. Certifié IP65, il résiste aussi à la projection d’eau et à la poussière. SSD parfait pour être transporté l’esprit tranquille, son connecteur est malheureusement, lui, fragile. Le câble et le SSD devront être manipulés avec précaution, sous peine de déconnecter l’ensemble.

Samsung T7 est plus classique, mais efficace // Source : Numerama

La technologie NVMe et l’interface USB 3.2 Gen 2 du T7 offrent des débits jusqu’à 1000 Mo/s en vitesse de lecture et d’écriture. Le SSD de Samsung tournera davantage autour des 750 Mo/s en écriture, et 850 Mo/s en lecture, mais les vitesses sont tout de même adaptées aux transferts de fichiers volumineux. Le T7 se connecte aux Mac, PC, appareils Android, et consoles de jeux, via un câble type C vers type C et un câble type C vers A.

3. Le WD Black SN850X 1 To, idéal pour la PS5, avec son dissipateur

Le WD Black SN850X 2 To, avec dissipateur thermique, est au prix de 139,99 € pendant les Prime Day. Il est habituellement trouvable autour de 180 €.

Le SN850X est un des meilleurs SSD pour la console de Sony. Vous le retrouvez d’ailleurs dans notre guide des meilleurs SSD à installer dans votre PS5. Western Digital propose un SSD performant et endurant, accompagné d’un dissipateur thermique intégré, qui évite la surchauffe des composants. Ses vitesses de lecture séquentielle vont jusqu’à 7 300 Mo/s et 6 300 Mo/s en écriture séquentielle. Des vitesses parfaitement adaptées à la PlayStation 5. Les chargements de vos jeux seront plus rapides, et l’expérience un brin plus fluide.

Le WD Black SN850X est un SSD interne pour PS5 // Source : Numerama

L’interface PCIe Gen4 est exploitée à son maximum, et Western Digital réussit à tirer le meilleur du SN850X, avec des débits constants, et aucune baisse de régime. Pour la PlayStation 5, pensez à installer la dernière version à jour du firmware, et suivez notre tutoriel pour installer un SSD dans la console.

4. La MicroSD SanDisk 128 Go Extreme pour votre Nintendo Switch et votre Steam Deck

Ces MicroSD Extreme de SanDisk, parfaitement compatibles avec la Switch et le Steam Deck, sont en promotion pour les Prime Day. La MicroSD avec une capacité de 512 Go est habituellement vendue autour de 90 €. Elle est en ce moment proposée au prix de 59,99 €.

Cette carte MicroSD SanDisk délivre de bonnes vitesses d’écriture jusqu’à 130 Mo/s, et des vitesses de lecture jusqu’à 190 Mo/s. Dans le cas d’une utilisation avec un appareil photo ou une caméra, la carte microSD SanDisk Extreme permet de filmer en 4K, UHD et Full HD, grâce à sa classe de vitesse UHS 3. Si vous comptez voyager cet été et filmer votre périple, cette MicroSD est parfaitement compatible avec les caméras de type GoPro.

Les MicroSD SanDisk vont de 64 Go à 1 To // Source : Numerama

Pour une utilisation avec la Switch ou le Steam Deck, le modèle 512 Go vous permet de stocker vos jeux, vos sauvegardes, vos captures d’écran ainsi que vos enregistrements vidéo.

5. Crucial P3 Plus, pour redonner un coup de jeune à votre PC

Le SSD interne P3 Plus 1 To est habituellement vendu 120 €. Pour les Prime Day, il est proposé au prix de 43,99 €.

Le P3 Plus dispose de la technologie NVMe Gen 3 et offre de bonnes performances de transfert. Ce ne sont pas les plus rapides sur le marché, notamment pour un SSD interne, mais le SSD de Crucial offre tout de même jusqu’à 5 000 Mo/s en lecture séquentielle et 4 200 Mo/s en écriture. Installé dans un ordinateur, vous aurez des démarrages, téléchargements et transferts de fichiers accélérés. Il redonnera à coup sûr un coup de boost à une machine vieillissante. Le P3 Plus peut aussi servir à émuler des machines virtuelles, ou effectuer des sauvegardes quotidiennes.

Le Crucial P3 Plus est un SSD interne // Source : Numerama

Le P3 Plus s’installe facilement dans un PC fixe ou un ordinateur portable. Suivez nos conseils pour installer un SSD interne, et redonner vie à votre vieil ordinateur.

