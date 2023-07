Rien de plus insupportable qu’un PC qui rame au moment d’adresser à votre adversaire le coup fatale ou d’attendre interminablement que le launcher démarre. Depuis un moment que vous envisagez de changer de machine, les prix exorbitants des PC portables vous invite à repousser votre achat. Pendant ses Prime Day, Amazon lance des ventes flash sur tout un tas de produits tech et informatique, laptops compris. Retrouvez dans ce mini-guide 4 PC portable gamer en promos qui méritent votre attention.

Ces 11 et 12 juillet 2023 se déroulent les Prime Day d’Amazon. Deux jours de promotions et de ventes flash réservées aux membres d’Amazon Prime. Une belle occasion pour renouveler son matériel informatique ou investir dans un vrai PC gamer. On a trouvé quelques réductions très intéressantes dans le rayon des ordinateurs portables spécialement conçu pour le jeu. Découvrez notre sélection de quatre modèles qui valent vraiment le coup.

Lenovo Legion 5 15ACH6H à 1 299 € au lieu de 1 799 €

Le Lenovo Legion 5 15ACH6H est une référence gaming au bon rapport qualité prix, qui figure d’ailleurs dans notre guide des meilleures PC portables. D’ordinaire, il coûte dans les 1 500 €. À l’occasion des Prime Day, il passe à 1 299 €.

L’essentiel à retenir : Doté d’une carte graphique dédiée, la Nvidia GeForce 3070, et d’un processeur Ryzen 5 5600H, le Lenovo 5 15ACH6H fera tourner vos jeux sans difficultés. 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD viennent en renfort du processeur. Son écran de 15,6 « , cadencé à 165 Hz, offre une image en FHD. Sans être à la pointe de ce qui se fait de mieux, le Lenovo 5 15ACH6H embarque l’essentiel. Son design discret et fin est très réussi et seul le clavier rétroéclairé trahit son attrait pour le gaming.

MSI Stealth 15″ à 1 799 € au lieu de 2 300 €

On reste dans les PC gamer avec cette fois la marque MSI, reconnu dans le milieu de l’esport. La configuration que propose MSI dans son Stealth 15 coûte pas loin de 2 400 € en dehors de toute remise. Pendant les Prime Day, retrouvez-le allégé de 500 € à 1799 €

L’essentiel à retenir : Une belle carte graphique Nvidia RTX 4060 à la porte du haut de gamme et 16 Go de RAM en DDR5 épaule le processeur Intel Core i7 de dernière génération. 1 To en SSD complète la fiche technique. Concernant l’écran, retrouvez une belle dalle de niveau IPS de 15,6 » avec un affichage Ultra Haute Définition. La fréquence de balayage est réglée sur du 120 Hz permet d’apprécier les performances du GPU. Plusieurs ports sont disponibles et le système de refroidissement exclusif à la marque intègre trois ventilateurs et cinq caloducs. Idéal pour jouer, vous obtenez à ce prix une machine moyen / haut de gamme, plutôt abordable au regard de ses composants. Amazon offre avec un sac à dos pour le transporter.

Asus ROG ZEPHYRUS à 1 249 € au lieu de 1 700 €

La marque Asus dispose elle aussi de sa gamme dédié aux jeux vidéo. La gamme ROG, pour Republic Of Gamer, se compose de plusieures références. Le Zephyrus M16 GU603ZM coûte habituellement pas loin de 1 700 €. En soldes, vous le trouvez dans les 1 500 € quand Amazon le propose à 1 249 € pendant les Prime Day.

L’essentiel à retenir : Sa configuration intègre un processeur Intel Core i7-12700H, de 12e génération, une Nvidia RTX 3060 pour GPU, le tout épaulé par 16 Go de mémoire vive en DDR5. La machine tourne sous Windows 11 et dispose de 512 Go de stockage en SSD. Le design est simple et le clavier rétroéclairé RGB respecte bien les codes du gaming. Son écran de 16″, avec un rapport d’aspect 16:10 et un affichage FHD+, est rafraîchi à 160 Hz et affiche un temps de réponse de 3 ms. Sans être le plus performant, il comblera amplement les besoins des gameuses et gameurs n’ayant pas les moyens d’investir dans des modèles plus premium.

