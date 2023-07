[Deal du Jour] Avec le 11T Pro, sorti en 2021, Xiaomi propose un smartphone compatible 5G qui offre d’excellentes performances, un écran OLED, et une charge vraiment rapide. Bien qu’il n’ait pas réussi à se démarquer de la concurrence à sa sortie, il devient plus abordable pour les Prime Day et mérite maintenant le coup d’œil.

C’est quoi, cette promotion sur le 11T Pro ?

Le Xiaomi 11T Pro 5G, version 128 Go, est habituellement vendu autour de 430 €. Dans le cadre des Prime Day d’Amazon, il est proposé au prix de 379 €.

C’est quoi, ce smartphone de Xiaomi ?

La qualité de fabrication du 11T Pro est excellente, avec son dos en verre et son revêtement élégant. Ses dimensions de 164,1 × 76,9 × 8,8 mm et son poids de 204 g n’en font pas le smartphone le plus compact du marché, mais il profite d’une bonne prise en main. Il est équipé d’une dalle Amoled de 6,67 pouces et d’une définition Full HD+ 1080 × 2400 pixels. L’écran prend en charge le Dolby Vision et le HDR10+. La luminosité est excellente même en plein soleil, et vous n’aurez aucun mal à consulter le 11T Pro dehors en plein été.

Son taux de rafraîchissement est variable de 60 Hz ou 120 Hz. En mode 120 Hz, la fluidité est au rendez-vous. Le 11T Pro s’équipe en plus d’une puce Snapdragon 888 couplée à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Niveau performances, le smartphone de Xiaomi n’a rien à envier aux modèles supérieurs. Les applications tournent évidemment sans problème, et vous pourrez surfer sur le net, regarder du streaming ou jouer à des jeux en mode 120 Hz. Attention toutefois à jouer modérément, sous peine de voir ce 11T Pro chauffer rapidement, surtout avec les fortes chaleurs.

Le triple capteur photo fait du 11T Pro un excellent photophone // Source : Xiaomi

Ce smartphone de Xiaomi est-il une bonne affaire pour les Prime Day ?

Le 11T Pro est une bonne affaire à ce prix, notamment pour un smartphone compatible 5G. Notre guide des meilleurs smartphones en 2023 vous guidera dans votre choix si vous voulez situer le 11T Pro parmi des smartphones plus premium. Le triple capteur photo se compose d’un grand-angle de 108 Mpx, d’un ultra grand-angle de 8 Mpx, et d’un module macro de 5 Mpx. De jour, le rendu est plutôt bon avec de bons contrastes et un niveau de détails élevé. La technologie pixel-binning, qui sert à capturer davantage de lumière, fait un bon travail. Malgré une bonne luminosité, les clichés peuvent néanmoins manquer de couleurs par moments. De nuit, le niveau de détail est conservé et le 11T Pro délivre de belles photos. Notez que le capteur principal permet de filmer en 4K et Full HD à 60 images par seconde.

Niveau autonomie, comptez 16 h de batterie si vous l’utilisez principalement en mode 120 Hz, et 20 h en mode 60 Hz. Gros point fort du 11T Pro, le bloc de recharge rapide de 120 W lui permet de retrouver 100 % de sa batterie en moins de 20 minutes.

